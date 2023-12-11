推动越中全面战略合作伙伴关系不断走向有效纵深

值此越共中央总书记阮富仲于2022年10月30日至11月1日对中国进行正式访问之际，越共中央总书记、国家主席习近平向阮富仲总书记授予友谊勋章。图自越通社

应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人将于2023年12月12日至13日对越南社会主义共和国进行国事访问。

此访对越中两国来说都是一件特别重要的外交盛事，充分体现两国推动越中睦邻友好传统、全面战略合作伙伴关系不断深化、取得实效、造福两国人民的愿望和决心。

*政治关系稳定发展，友谊与合作成为主流

越南和中国是在文化和社会方面有许多相似之处的两个近邻。 两国于1950年1月18日建立外交关系。 73年来，越中关系历经了多轮起起伏伏，仍然稳步发展，并以友谊与合作为主流。

1960 年，胡志明主席与毛泽东主席在北京会晤。图自越通社

左上图：1991年11月5日至10日，越共中央总书记杜梅、越南部长会议主席武文杰应中共中央总书记江泽民和国务院总理李鹏邀请率越南高级代表团访华。图自越通社

右上图：1999年12月30日，在河内国际会议中心，越南政府副总理兼外交部长阮孟琴与中国外交部长唐家璇签署《中华人民共和国和越南社会主义共和国陆地边界条约》。 图自越通社

下图：2003年4月11日，越共中央总书记农德孟参观云南民族村。图自越通社

两国历代领导人培育的友谊已成为两个民族的共同财产和稳定合作的基础，给两国人民带来切实利益。

几十年来，越中关系在政治、经济、文化、安全、国防等各领域深入发展。 高层互访和接触频繁，形式多样、灵活。 两党两国高层领导人通过互访和接触，达成许多重要共识，为巩固和增强政治互信作出贡献。

双方确定按照“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”（1999年）的方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”（2005）的精神推动两国关系发展。

2008年，双方同意建立越中全面战略合作伙伴关系框架，其是越南同世界各国关系中层次最高、内涵最深广的合作框架。 中国也是第一个与越南建立这一合作框架的国家。

近年来，越中高层保持经常性接触。 阮富仲总书记于2022年10月对中国进行正式访问；越南国家主席武文赏将率领越南高级代表团出席于2023年10月17日至20日在中国北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；越南政府总理范明政于2023年6月出席在中国天津举行的第十四届世界经济论坛新领军者年会和2023年9月在中国广西壮族自治区南宁市举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会；越南国会主席王廷惠于2021年6月与中国全国人大常委会委员长栗战书举行视频会谈。

上图：越南国会主席王廷惠与中国全国人大常委会委员长栗战书于2021年6月举行在线会谈。图自越通社

中图：2023年9月，越南政府总理范明政出席在广西南宁举行的第20届中国—东盟博览会（CAEXPO）和中国—东盟商务与投资峰会（CABIS）。 图自越通社

下图：越南国家主席武文赏率领越南高级代表团出席2023年10月17日至20日在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。图自越通社

此外，在越共第十三次代表大会、中国共产党成立100周年（2021年）、习近平同志再次当选中国共产党第二十届中央委员会总书记（2022年10月）等两党重要政治事件之际，双方均以特殊形式表示祝贺，表现出对越中关系的高度重视。

左上图：越南共产党第十三次全国代表大会于2021年1月26日上午在河内国家会议中心开幕。图自越通社

右上图：庆祝中国共产党成立100周年大会隆重举行。图自越通社

下图：习近平连任中国共产党第二十届中央委员会总书记。图自越通社

特别是阮富仲总书记于2022年10月30日和2022年11月1日对中国进行正式访问，为促进两国人民团结和传统友谊，推动和深化越中新时期全面战略合作伙伴关系作出积极贡献。

阮富仲总书记于2022年10月30日至11月1日对中国进行正式访问：对两党两国来说是一件特别重要的外交政治活动。图自越通社

在此访期间，双方发表了《越中关于继续推进和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。 阮富仲总书记和中共中央总书记、中国国家主席习近平共同见证两国各部委、行业和地方13份文件的签字仪式。

接下来，在范明政总理2023年6月对中国进行正式访问并出席在中国天津举行的世界经济论坛第十四届新领军者年会期间，两国同意推动《越中关于继续推进和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》有效落实。

越南国会与中国全国人大、越南祖国阵线与中国政协以及外交、国防、公安等部委之间的交流与合作不断加强。

11月28日，越南祖国阵线中央委员会与中国全国政协暨边境省份组织第二次友好交流活动在越南广宁省下龙市举行。图自越通社

越中海警2023年第二次北部湾海域联合巡逻于11月29日至12月1日举行。图自qdnd.vn

2023年12月1日，越南政府副总理陈流光与中国外交部长王毅共同主持召开越中双边合作指导委员会第十五次会议。图自越通社

越中两国在多边论坛特别是东盟和联合国论坛上积极协调和促进地区和世界的和平、稳定与合作。

*经贸合作关系不断发展

建立全面战略合作伙伴关系创造良好稳定的政治合作环境，为经济发展合作特别是双边贸易发展创造了动力和重要基础。

近年来，贸易合作成为两国关系的亮点。中国继续保持越南第一大贸易伙伴地位，越南目前也是中国在东盟的第一大贸易伙伴。 2020年两国贸易总额达到1330.9亿美元，2021年达到1659亿美元，2022年达到1750亿美元，2023年前8个月达到1054.6亿美元。

目前，中国是越南最大的出口市场，主要出口加工制造业产品和农林水产品。 越南与中国有许多双边合作协议以及多边协定，如：《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。今后，中国正在推动参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。

目前，越南已有13种农产品正式对华出口，包括：燕窝、红薯、火龙果、龙眼、红毛丹、芒果、菠萝蜜、西瓜、香蕉、山竹、荔枝、百香果、榴莲等。 自落实《东盟-中国自由贸易协定》的承诺以来，中国已对越南8000多种进口产品，包括农产品和新鲜水果进行减税。

通过正贸渠道出口中国的部分越南农产品。 图自nongnghiep.vn

在投资方面，截至2023年8月，中国对越南直接投资注册资金总额258亿美元，投资项目3949个。

目前，越南有关部门就中方为越南优势产品开放市场问题推动与中方的谈判，从而为货物特别是农产品进入中国市场创造更加有利的条件。

左上图：前往胡志明市旅游的中国游客。图自 vtv.vn

右上图：2022年越中青年友好交流活动现场。图自越通社

下图：2022年9月23日，越南高平、谅山、河江、广宁四个边境省份与中国广西壮族自治区教育厅代表在高平省签署谅解备忘录。图自越通社

此外，文化、教育、旅游、人文等领域的合作，特别是越中青年一代的交流日益充实，有助于增进相互了解，加强两党、两国和人民之间的友谊。 双方还举办越中边境省份友好交流活动、越中人民论坛、越南祖国阵线与中国全国政协友好交流活动、地方特别是边境省市之间的合作等多项交流活动。这些活动为越中关系继续健康稳定发展奠定了坚实的友谊基础。

2023年8月15日，越南李万口岸边防屯与广西大新边境管理大队签署联合巡逻记录。 图自越通社

越中关系73年来所取得的成就是两国人民的宝贵财富。今后，越方愿同中方进一步加强政治互信，深化各领域合作，推动越中全面战略合作伙伴关系稳定发展，造福两国人民，同时为地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）