СОДЕЙСТВИЕ ГЛУБОКОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И КИТАЕМ

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель КНР Си Цзиньпин вручает Орден Дружбы Китая Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгу по случаю официального визита последнего в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 года. (Фото: ВИA)

По приглашения Генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга, Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с 12 по 13 декабря посетит Вьетнам с государственным визитом.

Это особенно важное дипломатическое событие как для Вьетнама, так и для Китая, подтверждающее желание и решимость двух стран обеспечить дальнейшее углубление и эффективное развитие традиционной дружбы, добрососедства, всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, которое принесёт практическую пользу народам двух стран.

*** Политические отношения стабильно развиваются, основное внимание уделяется дружбе и сотрудничеству**

Вьетнам и Китай являются близкими соседями со многими культурными и социальными сходствами. Две страны установили дипломатические отношения 18 января 1950 года. За последние 73 года, несмотря на взлеты и падения, отношения между Вьетнамом и Китаем стабильно развиваются, а их основным направлением являются дружба и сотрудничество.

Президент Хо Ши Мин и председатель КНР Мао Цзэдун в 1960 году. (Фото: ВИA)

Вверху, слева: 5-10 ноября 1991 года высокопоставленная вьетнамская делегация во главе с генеральным секретарем партии До Мыоем и председателем Совета министров Во Ван Киетом посещает Китай по приглашению генерального секретаря партии Цзян Цзэминя и премьера Ли Пэна и становится свидетелем подписания соглашения между двумя странами. (Фото: ВИА).

Вверху, справа: 30 декабря 1999 года в Ханойском международном конференц-центре заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама Нгуен Мань Кам и министр иностранных дел Китая Тан Цзясюань подписывают договор о сухопутной границе между Вьетнамом и Китаем. (Фото: ВИA)

Ниже: 11 апреля 2003 года генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань посещает этническую деревню Юньнань (Китай). (Фото: ВИA)

Дружба культивируется поколениями лидеров двух стран и становится общим достоянием двух народов, являясь устойчивым фундаментом стабильного сотрудничества, приносящего практическую пользу обеим сторонам.

Особенно в последние десятилетия вьетнамско-китайские отношения глубоко развиваются во всех областях, от политики, экономики до культуры, безопасности и обороны. Обмены и контакты на высоком уровне регулярно поддерживаются в различных гибких формах. Благодаря визитам и контактам, высокопоставленные лидеры двух партий, двух стран достигли много важных общих пониманий, способствующих усилению и укреплению политического доверия.

Обе стороны определили развитие двусторонних отношений под девизом «Добрососедство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность, устремленность в будущее» (1999) и в духе «хороших соседей, хороших друзей, хороших товарищей, хороших партнеров» (2005).

В 2008 году обе стороны договорились создать рамки всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, самые высокие рамки сотрудничества, глубочайшие в отношениях Вьетнама со странами всего мира. Китай также является первой страной, совместно создавшей эти рамки сотрудничества с Вьетнамом.

В последние годы Вьетнам и Китай поддерживают регулярные контакты на высоком уровне. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг посетил Китай (октябрь 2022 г.); Президент Во Ван Тхыонг возглавил вьетнамскую делегацию высокого уровня для участия в третьем саммите международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, Китай, с 17 по 20 октября 2023 года; Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил Китай с официальным визитом и принял участие в 14-й ежегодной встрече новых чемпионов Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившей в Тяньцзине (Китай) (июнь 2023 г.), а также принял участие в ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и саммите Китай-АСЕАН по торговле и инвестициям (CABIS), который в 20-й раз проходил в городе Наньнин, провинция Гуанси (Китай) (сентябрь 2023 г.); Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ провел онлайн-переговоры с Председателем Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи, (июнь 2021 года).

Вверху: Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ проводит онлайн-переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ли Чжаньшу (июнь 2021 г.). (Фото: ВИA)

В центре: Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает участие в 20-й выставке China-ASEAN Expo (CAEXPO) и 20-м Деловом и инвестиционном саммите China-ASEAN (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси (Китай) (сентябрь 2023 г.). (Фото: ВИA)

Внизу: Президент Во Ван Тхыонг возглавляет высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в третьем Форуме международного сотрудничества “Пояс и путь” в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября 2023 года. (Фото: ВИA

Кроме того, по случаю важных политических событий двух партий, таких как XIII съезд Коммунистической партии Вьетнама, 100-летие основания Коммунистической партии Китая (2021 год) и переизбрание Си Цзиньпина Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (октябрь 2022 года)…, у обеих сторон есть особые формы поздравлений, демонстрирующие высокое уважение вьетнамско-китайских отношений.

Вверху, слева: XIII всевьетнамский съезд Коммунистической партии Вьетнама открывается утром 26 января 2021 года в Национальном конференц-центре Ханоя. (Фото: ВИA)

Вверху, справа: Торжественное празднование 100-летия основания Коммунистической партии Китая. (Фото: ВИА)

Ниже: Си Цзиньпина в третий раз избрали Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (октябрь 2022 года). (Фото: ВИA)

В часности, официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 г. активно способствовал укреплению традиционной солидарности и дружбы между двумя народами, продвижению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем в новую эпоху.

Официальный визит в Китай с 30 октября по 1 ноября 2022 года генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга: Важное политическое событие для двух партий и стран. (Фото: ВИA)

В ходе визита обе стороны опубликовали «совместное заявление Вьетнама и Китая о дальнейшем укреплении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем». Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин стали свидетелями церемонии подписания 13 документов между департаментами, министерствами, отраслями, центральными и местными органами власти двух стран…

Впоследствии, во время официального визита в Китай и участия в 14-й ежегодной встрече новых чемпионов Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившей в Тяньцзине (Китай) в июне 2023 года, две страны договорились содействовать эффективной реализации «Совместной декларации Вьетнама и Китая о дальнейшем укреплении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем».

Кроме того, постоянно укрепляются обмены и сотрудничество между НС Вьетнама и ВСНП, между Вьетнамским отечественным фронтом и Народной политической консультативная конференцией Китая (НПКСК), а также между министерствами и секторами, такими как иностранные дела, оборона и полиция.

28 ноября 2023 года состоится второй обмен дружбой между Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) и Национальным комитетом Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК), а также между комитетами ОФВ и комитетами НПКСК во вьетнамских и китайских населенных пунктах вдоль общей границы. (Фото: ВИA)

С 29 ноября по 1 декабря в водах, прилегающих к демаркационной линии в Тонкинском заливе, проходит второй совместный морской патруль между Вьетнамом и Китаем в 2023 году. (Фото: qdnd.vn)

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг и министр иностранных дел Китая Ван И сопредседательствуют на 15-м заседании вьетнамо-китайского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству 1 декабря 2023 года. (Фото: ВИA)

На многосторонних форумах Вьетнам и Китай активно координируют свои действия, содействуют миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и во всем мире, особенно на форуме АСЕАН и в Организации Объединенных Наций.

*** Экономическое и торговое сотрудничество постоянно развиваются**

Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства создало хорошую, стабильную среду для политического сотрудничества, способствуя движущей силе и важной основе для сотрудничества в области экономического развития, особенно развития двусторонней торговли.

На протяжении многих лет торговое сотрудничество является ярким пятном в двусторонних отношениях. Китай неизменно остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама, и в настоящее время Вьетнам также является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН. В 2020 году общий товарооборот двух стран достиг 133,09 млрд долл. США, в 2021 году – 165,9 млрд. долл. США, в 2022 году – 175 млрд. долл. США, а за 8 месяцев 2023 года – 105,46 млрд. долл. США.

Китай в настоящее время – это крупнейший экспортный рынок Вьетнама, основными экспортными группами которого являются переработка, промышленное производство, сельскохозяйственная и рыбная продукция. Вьетнам и Китай уже заключили множество двусторонних соглашений о сотрудничестве, а также таких многосторонних соглашений, как Соглашение о свободной торговле между АСЕАН и Китаем (ACFTA), Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП); кроме того, в предстоящий период Китай продвигает свое участие во Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).…

Экспорт сельскохозяйственной продукции Вьетнама в Китай постоянно расширяется. Китай стал одним из важнейших рынков сбыта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама. В настоящее время Вьетнам экспортирует в Китай 13 основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе: ласточкиные гнезда, сладкий картофель, драконий фрукт, лонган, рамбутан, манго, джекфрут, арбуз, банан, мангостин, личи, маракуйю и дуриан. С момента принятия обязательств по ACFTA Китай снизил тарифы на более чем 8000 импортных товаров из Вьетнама, включая сельскохозяйственную продукцию и свежие фрукты.

Ряд вьетнамских сельскохозяйственных продуктов экспортируется в Китай по официальному каналу. (Фото: nongnghiep.vn)

Что касается инвестиций, то по состоянию на август 2023 года общий объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций Китая во Вьетнам составил 25,8 млрд. долл. США при реализации 3949 проектов.

В настоящее время компетентные органы также ведут переговоры с Китаем об открытии рынка для ряда товаров, в отношении которых Вьетнам имеет преимущество, тем самым создавая больше условий для проникновения товаров Вьетнама, особенно сельскохозяйственных и рыбных, на китайский рынок…

Вверху, слева: Китайские посетители в Хошимине. (Фото: vtv.vn)

Вверху справа: В рамках программы молодежного обмена между Вьетнамом и Китаем в 2022 году. (Фото: ВИА)

Внизу: 23 сентября 2022 года в Каобанге четыре приграничные провинции Каобанг, Лангшон, Хажанг и Куангнинь (Вьетнам) и Департамент образования Гуанси-Чжуанского автономного района Китая подписывают меморандум о взаимопонимании. (Фото: ВИA)

Обе стороны также организуют множество других обменов, таких как народный фестиваль на вьетнамско-китайской границе, вьетнамско-китайский народный форум, дружеские обмены между Вьетнамским отечественным фронтом и Народным политическим консультативным советом Китая, а сотрудничество между населенными пунктами, особенно провинциями и приграничными зонами, укрепляется в различных формах… Эти мероприятия способствуют укреплению прочного фундамента дружбы, позволяющего вьетнамско-китайским отношениям продолжать развиваться здоровым и стабильным образом.

Пограничная застава на пограничном пункте пропуска Лыван (Вьетнам) и группа пограничного управления уезда Дасин (Китай) подписывают протокол двустороннего патрулирования 15 августа 2023 года. (Фото: ВИA)

Достижения в отношениях между Вьетнамом и Китаем за последние 73 года стали ценным достоянием народов двух стран. В предстоящее время Вьетнам готов укреплять политическое доверие с Китаем, а также сотрудничество в различных областях, помогать устойчивому развитию вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, приносить практическую пользу народам двух стран, внося при этом вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие региона и всего мира./.