PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT PROFOND ET EFFICACE DES RELATIONS VIETNAM-CHINE

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, remet l’Ordre de l’Amitié de la Chine au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, à l’occasion de sa visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022. Photo : VNA

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et du président vietnamien, Vo Van Thuong, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, effectuera une visite au Vietnam du 12 au 13 décembre.

Il s’agit d’un événement diplomatique d’une grande importance pour le Vietnam et la Chine, qui témoigne du souhait et de la détermination des deux pays de promouvoir continuellement les relations de voisinage amicales traditionnelles et le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine afin de les approfondir de façon efficace, apportant des avantages pratiques aux peuples des deux pays.



Développement stable des relations politiques

Le Vietnam et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques le 18 janvier 1950. Ces 73 dernières années, leurs relations se sont développées de manière stable, avec l’amitié et la coopération comme principales caractéristiques.

Le Président Hô Chi Minh et le Président chinois Mao Zedong à Pékin en 1960. Photo : VNA

Première ligne, à gauche : Du 5 au 10 novembre 1991, le secrétaire général du PCV Do Muoi et le président du Conseil des ministres Vo Van Kiet effectuent une visite en Chine à l’invitation du secrétaire général du PCC Jiang Zemin et du Premier ministre Li Peng. Ils assistent à la signature d’un accord entre les deux pays. Photo : VNA.

Première ligne, à droite : Le 30 décembre 1999, à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cam et le ministre chinois des Affaires étrangères Tang Jiaxuan signent le Traité sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine. Photo : VNA

Deuxième ligne : Le 11 avril 2003, le secrétaire général du PCV Nong Duc Manh visite le Village culturel des ethnies du Yunnan (Chine). Photo : VNA

L’amitié entretenue par les dirigeants au fil des générations est un bien commun des deux peuples, constituant une base d’une coopération stable et apportant des avantages concrets aux deux pays.

En particulier, ces dernières décennies, les relations bilatérales se sont profondément développées dans tous les domaines, tels que la politique, l’économie, la culture, la sécurité et la défense. Des échanges et contacts de haut niveau se sont tenus régulièrement, sous différentes formes. Grâce à quoi les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sont parvenus à des perceptions communes importantes, contribuant ainsi à consolider et renforcer la confiance politique.

Les deux parties sont déterminées à développer leurs relations bilatérales selon la devise de “voisinage amical, coopération intégrale, stabilité durable, orientations vers l’avenir” (établie en 1999) et dans l’esprit de “bon voisinage, bonne amitié, bonne camaraderie et bon partenariat” (établi en 2005).

En 2008, les deux parties ont convenu d’établir un partenariat de coopération stratégique intégral, qui représente le plus haut niveau de coopération dans les relations du Vietnam avec les autres pays du monde. La Chine est également le premier pays avec lequel le Vietnam a établi ce cadre de coopération.

Ces dernières années, le Vietnam et la Chine ont maintenu régulièrement les contacts de haut niveau, notamment la visite officielle du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, en Chine en octobre 2022.

Première ligne: Entretien en ligne entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhanshu, en juin 2021. Photo : VNA

Deuxième ligne : le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement Chine-ASEAN (CABIS) dans la ville de Nanning, province du Guangxi (Chine), en septembre 2023. Photo : VNA

Troisième ligne : Le président Vo Van Thuong participe au troisième Forum de “la Ceinture et la Route” pour la coopération internationale (Chine) du 17 au 20 octobre 2023. Photo : VNA

De plus, lors d’événements politiques importants des deux Partis, comme le 13e Congrès national du PCV et le 100e anniversaire de la fondation du PCC (en 2021), la réélection de Xi Jinping au poste de secrétaire général du Comité central du PCC (octobre 2022), les deux parties ont échangé des formes particulières de félicitations, témoignant d’un grand respect mutuel.

Première ligne, à gauche : Ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le 26 janvier 2021 à Hanoï. Photo : VNA

Première ligne, à droite : Cérémonie solennelle marquant le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Photo : VNA

Deuxième ligne: Xi Jinping est réélu en octobre 2022 secrétaire général du Parti communiste chinois pour le 20e mandat. Photo : VNA

En particulier, la visite officielle en Chine les 30 octobre et 1er novembre 2022 du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, a activement contribué à promouvoir la solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, ainsi qu’à renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral dans la nouvelle ère.

La visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022 du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong est un événement politique et diplomatique particulièrement important pour les deux Partis et les deux pays. Photo : VNA

Au cours de cette visite, les deux parties ont publié la “Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite du renforcement et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine”. Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du PCC et président chinois, Xi Jinping, ont assisté à la signature de 13 documents entre départements, ministères, secteurs, organes centraux et locaux.

Ensuite, lors de la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh et de sa participation à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du WEF en juin 2023 en Chine, les deux pays ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace de la “Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite du renforcement et de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine”.

Les échanges et la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, entre le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), ainsi qu’entre les ministères et secteurs tels que la diplomatie, la défense et la sécurité publique, ont continué d’être renforcés.

Le deuxième échange d’amitié entre le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), entre les Comités du FPV et les Comités de la CCPPC des localités frontalières a lieu le 28 novembre 2023. Photo : VNA

Du 29 novembre au 1er décembre, la deuxième patrouille conjointe entre les corps des garde-côtes vietnamiens et chinois 2023 a lieu dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô. Photo : qdnd.vn

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi coprésident la 15e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, le 1er décembre 2023. Photo : VNA

Lors des forums multilatéraux, le Vietnam et la Chine ont activement collaboré pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, en particulier au sein des forums de l’ASEAN et des Nations Unies.

La coopération économique et commerciale bilatérale se développe constamment

L’établissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine permet à construire un environnement favorable et stable pour les bonnes relations politiques bilatérales ainsi qu’à créer une motivation et une base importante pour la coopération économique et commerciale bilatérale.

Ces dernières années, la coopération commerciale a constitué un point lumineux dans les relations entre les deux pays. La Chine restait toujours le plus grand partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam était également le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 133,09 milliards de dollars en 2020 ; 165,9 milliards de dollars en 2021 ; 175 milliards de dollars en 2022 et 105,46 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2023.

La Chine est actuellement le plus grand marché d’exportation du Vietnam avec des principaux groupes de produits tels que produits transformés et manufacturés, agricoles et halieutiques. Le Vietnam et la Chine ont signé de nombreux accords de coopération bilatéraux et multilatéraux tels que l’Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP). La Chine accélère la participation à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)…

Les exportations de produits agricoles du Vietnam vers la Chine sont en constante expansées. La Chine est devenue l’un des marchés les plus importants pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques vietnamiens. Actuellement, le Vietnam compte 13 produits agricoles officiellement exportés vers la Chine, à savoir nids de salanganes, patate douce, pitaya, longane, ramboutan, mangue, jacquier, pastèque, banane, mangoustan, litchi, fruit de la passion et durian. Depuis la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre de l’ACFTA, la Chine a réduit les taxes sur plus de 8 000 produits importés du Vietnam, dont des produits agricoles et des fruits frais.

Un certain nombre de produits agricoles vietnamiens exportés vers la Chine via la voie officielle. Photo : nongghiep.vn

En ce qui concerne l’investissement, à fin août 2023, les investissements chinois au Vietnam sont estimés à 25,8 milliards de dollars, avec 3 949 projets valides.

Actuellement, les autorités vietnamiennes encouragent également les négociations avec la Chine pour ouvrir le marché à de nombreux produits vietnamiens, notamment des produits agricoles…



Première ligne, à gauche : Des touristes chinois à Hô Chi Minh-Ville. Photo : vtv.vn

Première ligne, à droite : Programme d’échange d’amitié Vietnam-Chine entre les jeunes 2022. Photo : VNA

Deuxième ligne : Le 23 septembre 2022, à Cao Bang, quatre provinces vietnamiennes frontalières – Cao Bang, Lang Son, Ha Giang et Quang Ninh – et le Département de l’Education de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) signent un protocole d’accord. Photo : VNA

En outre, la coopération bilatérale dans la culture, l’éducation, le tourisme, les échanges entre les peuples, en particulier entre des jeunes générations vietnamiennes et chinoises, devienne de plus en plus substantiels, contribuant à améliorer la compréhension mutuelle, à renforcer l’amitié entre les deux pays et les deux peuples.

Le poste de garde-frontière du poste frontalier de Ly Van (Vietnam) et l’équipe de gestion des frontières du district de Daxin (Chine) signent le procès-verbal de la patrouille commune le 15 août 2023. Photo : VNA

Les deux parties ont également organisé de nombreuses autres activités d’échange telles que le Festival des peuples frontaliers Vietnam-Chine, le Forum populaire Vietnam-Chine, les échanges d’amitié entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois. La coopération entre des localités vietnamiennes et chinois, notamment des localités frontalières a été aussi renforcée… Ces activités ont contribué à consolider la base d’amitié solide pour que les relations Vietnam-Chine continuent de se développer de manière saine et stable./