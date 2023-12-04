促进东南部地区交通互联互通

越南东南部地区长期以来一直是全国经济火车头。 图自baodautu.vn

越南东南部地区长期以来一直是全国经济火车头。 2023年是特殊的一年，一批跨区交通工程开工，形成完整、互联互通、满足发展需求的交通网络。

这将成为推动东南部经济的主引擎和主动力，有助于提高南部重点经济区大型经济区和工业园区的物流活动效率。

胡志明市、平阳、同奈、隆安等省市的三环路胡志明市路段项目。图自 thanhnien.vn

经过胡志明市、平阳、同奈、隆安等省市的三环路胡志明市路段项目将于6月动工兴建。 这是南方最大的交通工程，全长76公里，总投资近75.4万亿越盾（约合31.42亿美元）。

三环路胡志明市段项目预计于2026年建成，开辟了产业走廊发展新空间，连接更多海港集群，减少出行时间和物流成本。

三环路、四环路胡志明市段项目在连接东南部地区以及缓解该地区最大城市—胡志明市的交通压力方面发挥着非常重要的作用。因此，该地区各地方正在抓紧工作进度，尽快完成这两条环路的建设。

另一方面，经过同奈和巴地头顿两省的边和-头顿高速公路项目也在开工建设。边和-头顿高速公路项目全程53.7公里，投资总额18万亿越盾（约合7.43亿美元）。

边和-头顿高速公路项目全程53.7公里，投资总额18万亿越盾（约合7.43亿美元）。图自 baodautu.vn

胡志明市、同奈、平阳与巴地头顿省四省领导举行工作交谈，以加强地方间交通互联互通项目实施的合作。

边和-头顿高速公路、隆城城机场、边沥—隆城高速公路等一批重点项目和其他公路工程项目也将陆续部署建成，为东南地区的发展注入动。

边和-头顿高速公路

隆城城机场

边沥—隆城高速公路。图自互联网

交通联动发展不仅仅是道路交通网络的发展，而是整个交通运输体系，其中包括：公路、铁路、水路、机场、港口，特别是发展连接各地方的高速公路和铁路网络的同步发展。

按照目前的进展，2025年将是边和-头顿高速公路、隆城机场、边沥—隆城高速公路等一系列重点项目以及其他一些公路工程项目竣工的时间。 届时，卫星城市将发展壮大，拓展产业空间，创造更多商机，并对东南部地区的发展韧性充满信心。

三环路胡志明市段项目顾问理事会专家范文景表示，该线路规划成为国家重点高速公路网的一部分，优先投资提高道路两侧卫星城市之间的互联互通能力，减少城市交通拥堵。

政府总理范明政下令同时开工三项国家重要交通项目。图自互联网

项目将促进经济发展，为项目经过的地方小区、工业、商业和服务业的发展创造条件。 同时，为周边地区发掘土地资金利用潜力、提高投资效率开辟了新的发展空间。

特别的是，三环路不仅增加了区域内的互联互通，而且通过隆安省的门户，将增加东南部地区经济活力区与九龙江三角洲地区之间的联系，有助于更好地支持和挖掘这两个地区的潜力。预计，跨区域流通能力的大幅提升将有助于提升经济韧性和2030年GRDP规模。

三环路胡志明市段项目效果图。图自 baodautu.vn

随着在同奈省投资建设的全国最大机场-隆城国际机场项目预计将于2026年竣工，将有助于东南部地区“经济四边形”拥有更多加速发展的机会和条件等。

隆城国际机场项目。图自 baochinhphu.vn

今后，新山一机场，胡志明市港口系统、巴地-头顿港口以及最重要的盖梅-施威港口群这个经济四边形将补充新的“门户”，为其创造更多的发展动力。

巴地-头顿港口。图自越通社

交通运输部称，道路交通方面，形成南北高速公路，连接胡志明市与各门户、重要的交通枢纽的高速公路，胡志明市的各条环路，以及总长超过6400公里的52条国道将承担旅客和货物的运输，为跨区域互联互通作出贡献。

内河交通方面，继续投资升级内河港口，发展南方水路和物流走廊，实现港口设施和装备的现代化。

同奈省领导代表透露，除了隆城机场外，到2024年，同奈省将拥有福安港口，这些项目投入运营后将有助于创造出更多的经济增长新动能。同奈省范围内的企业在货物进出口方面将具有更多优势，省级财政预算也会提升。

从长远来看，边和-头顿高速公路建设的实施，将有助于消除盖梅-施威港口的发展瓶颈，提升互联互通水平，缩短区域内各工业园区至该地区越南这一最大的深水港口群的货运和物流时间。（完）

新山一机场，胡志明市港口系统、巴地-头顿港口以及最重要的盖梅-施威港口群这个经济四边形将补充新的“门户”。图自 baobariavungtau.com.vn