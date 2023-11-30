2023年越南榴莲出口额或超20亿美元

槟椥省助苈县(Chợ Lách)富风乡的榴莲种植区，“树上熟”榴莲等待收获。图自越通社

2023年7月份，越南——“果中之王”榴莲出口额突破10亿美元，带来了巨大喜悦。预计，全年出口总额可超过20亿美元。

至今，全国榴莲种植面积逾11.2万公顷。近5年来，榴莲种植面积每年增长近25%，目前的总产量约达90万吨。其中，在西原地区的种植面积超5.2万公顷（占47%左右），九龙江三角洲地区为3.3万吨（占30%左右），南部以东地区为2.1万公顷（约合19%）和其他部分地方。

同塔省高岭县美隆乡的榴莲种植区获得了向中国出口的许可证。图自越通社

在过去两年，随着越南农业与农村发展部与中国海关总局之间的《越南榴莲输华植物检疫要求议定书》的签署，榴莲价格显著提升。这为榴莲产业带来巨大机遇和新的发展动力，有助于提高榴莲种农的收入和企业的利润。

得乐省农业与农村发展厅厅长阮淮阳表示，除了顺利的要素外，也难免会有因“爆发式增长”带来的困难、挑战和各种风险。

槟椥省助苈县(Chợ Lách)富风乡的榴莲种植区榴莲种农进行榴莲栽培。图自越通社

邦美绿色农产股份公司董事长阮氏泰青评估说，榴莲产业中最大的挑战之一是农业生产对接和产品销售链仍缺乏可持续性。

她认为：“在榴莲产业中，合作社、农民与企业之间的对接还不够紧密。榴莲价值升高可能会破坏企业与农户之间的对接，导致产业不稳定并影响到销售产品和出口产品的质量。而合作社尚未发挥好其在对接中的作用和价值。”

在克容帕县(Krông Pắc)收获榴莲种苗。图自越通社

得乐省万和发展投资公司对外事务经理黎英忠认为，榴莲价格的“过热增长”给出口企业造成了巨大损失。

黎英忠建议：“我们希望主管部门、得乐省榴莲协会将开展宣传活动，让农民了解榴莲的真正价值，同时为他们举行种植技术培训活动，确保榴莲价格和质量的稳定性，帮助企业和农民放心地生产和收购”。

让越南榴莲走得更远

得乐省农业与农村发展厅厅长阮淮阳表示，为了让榴莲产品走得更远，打造可持续出口市场，那么价值链中的所有主体必要携手并进，共同向前迈进。农民、企业、种植地方政府、国家管理机构、科学家等需要在产业发展对接空间中一道同行。

得乐省榴莲协会主席武德昆。图自互联网

得乐省榴莲协会主席武德昆建议应有效打造从种植区到包装场所、检疫单位和出口企业之间的整个务实的生产对接链条，旨在创造满足植物建议和食品安全的优质产品。

此外，还需要将信息技术应用在代码管理和供应商方面，以提高各个环节之间的同步性，并服务产品监测和追溯工作。

9月11日，“2023年榴莲销售与出口现状及越南榴莲产业有效可持续发展的解决方案”论坛在得乐省邦美蜀市举行。图自www.mard.gov.vn

在近日举行的“识别2023年榴莲销售与出口对接中的现状及促进越南榴莲有效、可持续发展的解决方案”论坛上，越南农业与农村发展部部长黎明欢希望企业界、榴莲种农和各地方国家管理机构在兴奋喜迎榴莲通过正贸渠道出口机遇的同时，还要预测该产业内的各种困难和挑战。

黎明欢认为，为了促进榴莲产业乃至其他产业发展，需要进行产业可持续重组，其中必须有生产与销售，即农民与企业的参与。生产重组不仅仅是改进种植技术，而且还要为农民与企业加强对接创造空间。

为了促进产业的有效发展，需要从生产环节开始。这意味着企业需要注重与农民加强对接和建立信任关系。

榴莲肉加工和冷冻保鲜。

同奈省新富县新富镇 20 号公路一水果加工厂准备将榴莲装箱并出口到中国。图自越通社

黎明欢强调，是时候将加强国家管理与地方管理协调。此外，企业也需要改变业务思维，榴莲的贸易不仅是为了利润，而且还要对国家农业负责。（完）

前江省农民2023年反季节榴莲喜获丰收。图自越通社