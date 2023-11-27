越南探险旅游迎来发展机遇

Zipline – 跨越河流和峡谷的滑索活动。 图自phongnhaadventuretours.com

探险旅游是独特而新鲜的旅游产品，满足了世界上日益流行的趋势，吸引着游客前来探索和体验。越南地形多样，探险旅游的发展优势较多，但安全问题成为重中之重。

在世界上，探险旅游成为了重要旅游类型。美国彭博新闻社援引美国联合市场研究机构（Allied Market Research）的调查结果报道，探险旅游市场全球规模2022年达3249亿美元，预计2023年达2万亿美元。

广平省仙泉（Suối Tiên）。

番西邦峰山路起伏陡峭。

广平省100米高处跳伞。

图自khamphavietnam.vn

越南文化体育与旅游部国家旅游局旅游发展研究所所长阮英俊表示，越南拥有许多山洞和河溪，探险旅游发展潜力巨大。

探险旅游可分为空中探险旅游（乘坐直升机游览、滑翔伞和跳伞等）、陆地探险旅游（野餐之旅、登山和在绳子上保持平衡等）、水下探险旅游（划船、探索瀑布和潜水等）。

广平省韩松洞（hang Sơn Đoòng）

顺化市的 Highwire游戏

风牙-格邦国家公园滑索游戏。

庆和省芽庄潜水活动。

游客攀登乂安省普赛莱棱（Pu xai lai leng）峰。

目前，河江、北件、老街、莱州、广宁、广平、乂安和河内等许多省市都制定了促进探险旅游开发的战略。其中，越南东西北地区已开发许多产品，例如征服老街省番西邦峰、莱州省白木梁子峰、河江省西昆岭山峰、高平省板约瀑布、探索北件省三海国家公园洞穴。 河内巴维国家公园管理委员会多年来已开发登山旅游线路，以探索该国家公园。 在中部地区，广平省洞穴探索之旅和乂安省征服Pu Xai Lai Leng峰之旅是典型探险旅游产品。

游客在广平省明化县新化乡体验新的冒险之旅。图自越通社

超越自我，激发兴趣

热爱探险旅游的人大部分都想尝试登山、探索洞穴和滑翔伞等模式，与大自然融为一体，并带来超越自我的感觉。

热爱徒步旅行（长时间步行）已有5年的德孝先生（24岁）表示，“徒步旅行给我带来了舒适和自由，我可以更多地与大自然交流，在充满挑战的旅程中结识更多与我同行的友人，在生活中练习更多的生存技能。”

秋琼（24岁）于2021年用自己双脚征服了老矧（Lảo Thẩn）山、纽古山（Nhìu Cồ San ）和居努山（Cú Nhù San）等三座山，翻坡、穿过森林、涉水溪流，完成了这次旅行。

塔南（Tà Năng）-潘勇（Phan Dũng）徒步路线风景优美，吸引了大量年轻人前来探索。图自www.vietrekking.com

她说，“感觉非常爽，爬山很累，也很费力气，但当爬到山顶的时候，我觉得我所付出的一切都是值得的。站在山顶，我感觉自己沉浸在大自然、清新空气、火红阳光、飘荡云海之中。

目前，探险旅游在越南并没有正式的概念，但2017年《旅游法》提到了存在影响到游客生命和健康风险的旅游产品。越南政府2017年12月31日颁布第168号议定中规定了在存在影响到游客生命和健康风险的旅游产品中必须要确保游客安全的措施。2018年，越南颁布了《探险旅游国家标准——参与者信息》（TCVN 12549:2018）。

在芽庄的水上飞板（Flyboard）活动

在芽庄划独木舟

速降自行车（downhill）是一项深受年轻人关注的运动。图自越通社

特别是，越南政府总理2020年1月22日签发第147号决定中批准了到2030年越南旅游业发展战略，其中探险旅游被确定为越南旅游业的主要旅游产品之一。因此，今后几年，越南可以集中开发部分探险旅游产品，如滑翔伞、热气球、降落伞；空中绳索竞技探险运动；在山区和沙丘上骑自行车、摩托车、越野车，走绳运动，攀岩，穿越瀑布，潜水，在急流上划独木舟，骑摩托艇，滑水，风帆冲浪，探索洞穴、森林、山脉等。

据越南国家旅游局旅游发展研究院的消息，为了推动探险旅游强劲增长，企业需要打造确保越南和国际安全标准的探险旅游产品；严格遵守有关探险旅游经营的法律规定，提高服务质量，定期检查质量、安全状况、卫生条件等，确保达标。各地方按照2017年《旅游法》的规定考虑公认当地达标的旅游服务经营场所，为游客提供服务，同时制定鼓励服务经营场所保持经营服务条件和标准的机制，制定服务质量标准和游客安全标准。

游客在岘港市山茶半岛体验机动滑翔伞。图自越通社

因此，必须建议和指导游客充分遵守越南探险旅游的规定，以确保游客安全。导游人员必须经过培训，全面遵守技术规程，对游客进行引导和服务。 各职能单位定期检查、督促、提醒、呼吁企业和从业人员提高遵守法律法规和技术专业标准和要求的责任意识，确保开发探险旅游产品中绝对安全。

越南文化体育旅游部建议各省市人民委员会指导旅游厅、文化体育旅游厅同有关机关配合采取相关措施，加快旅游复苏，推动旅游业朝着“特色产品-专业服务-手续方便简单-有竞争力的价格-干净优美的卫生环境-安全文明友好的目的地”方向实现可持续发展。越南旅游协会主席武世平表示，探险旅游标准已颁布，重要的是这些规定在实践中的有效实施和运用，而为了做到这一点，需要国家旅游局和各地方发挥更大的作用。（完）

参加滑翔伞活动，游客能够从高空俯瞰岘港的山海美景。图自越通社