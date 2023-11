VIETNAM Y SU OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR EL TURISMO DE AVENTURA

Zipline – tirolesa sobre ríos y barrancos. (Foto: phongnhaadventuretours.com)

El turismo de aventura es una línea de productos “únicos y extraños”, que responde a una tendencia cada vez más popular en el mundo y atrae a turistas para explorar y experimentar. Con un terreno diverso, Vietnam tiene muchas ventajas para desarrollar este tipo de turismo.

En el mundo, el turismo de aventura se identifica como un tipo importante de la llamada industria del ocio. Se estima que la escala global de este mercado alcanzó aproximadamente 324,9 mil millones de dólares en 2022 y se espera que ascienda a dos billones de dólares para 2032, según la agencia noticiosa estadounidense Bloomberg citando a la firma de estudios de mercado Allied Market Research.

Manantial Suoi Tien, en la provincia de Quang Binh.

Escalada en la montaña Fansipan.

Descenso de montaña desde una altura de 100 metros en el sumidero de Kong, en Quang Binh. (Foto: khamphavietnam.vn)

En Vietnam, un país que se destaca por abundantes montañas, cuevas, ríos y arroyos, el potencial para desarrollar el turismo de aventura es enorme, evaluó Nguyen Anh Tuan, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Turístico, dependiente de la Autoridad Nacional de Turismo, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Se puede clasificar en grupos como: turismo de aventura aéreo (viajes en helicóptero, parapente y paracaídas); turismo de aventura terrestre (viajes de picnic, montañismo, caminatas y equilibrio sobre cuerda); turismo de aventura submarina (canotaje, exploración de cascadas y buceo).

Exploración de la cueva de Son Doong (Quang Binh).

Highwire en la ciudad de Hue es un juego al aire libre que consiste en muchos paneles de madera sujetos a cables atados a grandes árboles o postes de concreto.

Tirolesa sobre el río Chai – Cueva Toi, en el Parque Nacional Phong Nha – Ke Bang.

Buceo en Hon Mun, en la ciudad de Nha Trang (Khanh Hoa).

Los turistas suben a la cima de Pu sai lai leng, en la provincia de Nghe An.

Actualmente, muchas provincias y ciudades como Ha Giang, Bac Kan, Lao Cai, Lai Chau, Quang Ninh, Quang Binh, Nghe An y Hanoi adoptaron estrategias para la explotación de los viajes de aventura. Por ejemplo, la región este-noroeste ofrece muchos productos como: Conquista de los picos Fansipan (Lao Cai), Bach Moc Luong Tu (Lai Chau) y Tay Con Linh (Ha Giang), cascada Ban Gioc (Cao Bang), y las cuevas en el Parque Nacional Ba Be (Bac Kan). En Hanoi, la junta de gestión del Parque Nacional Ba Vi lanzó recorridos de escalada hace muchos años. En el centro, resalta la exploración de cuevas en Quang Binh o Nghe An, así como la montaña Pu xai lai leng.

Turistas experimentan el nuevo tour de aventuras en la comuna de Tan Hoa, distrito de Minh Hoa, Quang Binh. (Foto: VNA)

La pasión por superarse a uno mismo

Los amantes de los viajes de aventura suelen probar sus límites con la escalada, exploración de cuevas y viajes en parapente para mezclarse con la naturaleza y disfrutar de la sensación de superarse a de sí mismos.

“El trekking me brinda comodidad y libertad. Puedo comunicarme más con la naturaleza, establecer más amistades con el mismo gusto en el desafiante viaje y entrenar más habilidades de supervivencia en la vida”, dijo Duc Hieu, de 24 años, quien practica trekking (caminatas de larga duración) desde hace cinco años.

Por otro lado, Thu Quynh, de 24 años, conquistó tres montañas: Lao Than, Nhiu Co San y Cu Nhu San, con sus propios pies, en 2021.

La ruta de senderismo Ta Nang – Phan Dung, con muchos niveles de dificultad y paisajes hermosos, atrae a un gran número de jóvenes exploradores. (Foto: http://www.vietrekking.com)

“Se siente genial, escalar montañas es sumamente agotador, requiere mucha fuerza, pero al subir a la cima siento que todos mis esfuerzos valieron la pena. Al parar en la cima de las montañas, siento que estoy inmersa en la naturaleza, el aire fresco, los rayos del sol, el mar de nubes flotando y ondulando”, comentó.

Hasta la fecha, el turismo de aventura no tiene un concepto oficial en Vietnam, pero la Ley de Turismo de 2017 menciona los productos turísticos y aquellos con riesgos de afectar la vida y la salud de los excursionistas. El Gobierno también estipuló medidas para garantizar la seguridad de los turistas respecto a esos productos en el Decreto No. 168/ND-CP del 31 de diciembre de 2017. En 2018, se emitió el Estándar Nacional de Turismo de Aventura – Información para los Participantes (TCVN 12549:2018).

Flyboard en la ciudad de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa

Piragüismo en Nha Trang

El descenso, también conocido como ciclismo de descenso, es un deporte que llama la atención de los jóvenes. (Foto: VNA)

En particular, la Estrategia de Desarrollo Turístico de Vietnam hasta 2030, aprobada por el Primer Ministro en la Decisión No. 147/QD-TTg del 22 de enero de 2020, trazó orientaciones para uno de los productos claves de la industria sin humo: Turismo de deportes de aventura. En consecuencia, algunas experiencias concernientes que Vietnam puede centrarse en desarrollar en los próximos años incluyen paseos en parapente, globo aerostático; paracaidismo; columpio de cuerda a alta altitud; viajes en bicicleta, motocicleta, vehículos todoterreno en montañas y dunas de arena; equilibrio sobre cuerda, entre otras.

Según el Instituto de Investigación para el Desarrollo Turístico, en busca de desarrollarse con fuerza, las empresas necesitan crear productos que cumplan con los estándares de seguridad nacionales e internacionales; seguir estrictamente las regulaciones legales sobre negocios de turismo de aventura y mejorar la calidad del servicio, verificar periódicamente la calidad, las condiciones de seguridad y la limpieza.

Las localidades necesitan aplicar ampliamente el reconocimiento de los establecimientos de servicios turísticos estándar y, al mismo tiempo, trazar mecanismos para incentivarlos a mantener las condiciones y estándares comerciales de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Turismo de 2017.

Los turistas experimentan el parapente en la península de Son Tra, ciudad de Da Nang. (Foto VNA)

Es preciso asesorar y guiar a los turistas para que cumplan plenamente con las normas sobre turismo de aventura en Vietnam. Los guías turísticos deben estar capacitados, implementar plenamente los procedimientos técnicos, guiar y atender a los turistas. Las unidades funcionales inspeccionan, orientan, recuerdan y movilizan periódicamente a las empresas y trabajadores para que aumenten su responsabilidad en el cumplimiento de las normas legales, así como de los criterios técnicos y profesionales, con sujeción a garantizar la absoluta seguridad en la operación de productos de turismo de aventura.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo también solicitó a los comités populares de las provincias y ciudades que ordenen a las autoridades pertinentes coordinarse para materializar soluciones encaminadas a acelerar la recuperación y el desarrollo turístico de manera efectiva y sostenible, según el principio de “Productos especiales – Servicios profesionales – Procedimientos favorables y sencillos – Precios competitivos – Entorno higiénico limpio – Destinos seguros, cultos y amigables”.

Al decir de Vu The Binh, presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, ya existen regulaciones sobre los estándares del turismo de aventura. Lo importante es la cuestión del control y la aplicación efectiva de ellas en la práctica y, por tal motivo, necesitamos un mayor desempeño de la Autoridad Nacional de Turismo y las localidades./.

Con la experiencia del parapente, los turistas podrán apreciar el maravilloso paisaje de las montañas y playas de Da Nang desde arriba. (Foto: VNA)