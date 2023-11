RÉVEILLER LE POTENTIEL DU TOURISME D’AVENTURE AU VIETNAM

La tyrolienne “Zip-Line” pour survoler des rivières et montagnes. Photo : phongnhaadventuretours.com

Le tourisme d’aventure est une tendance croissante, devenant de plus en plus populaire dans le monde et attirant de nombreux touristes à explorer. Avec un relief diversifié, le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour développer le tourisme d’aventure.

Selon un rapport du cabinet d’études de marché Allied Market Research, l’industrie mondiale du tourisme d’aventure pèsera 366,7 milliards de dollars d’ici 2022 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars d’ici 2032.

Des touristes découvrent des sites touristiques à Quang Binh. Photo : khamphavietnam.vn

Le directeur de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, Nguyen Anh Tuan a déclaré que le Vietnam, bénéficiant de nombreuses collines, grottes, rivières et ruisseaux, dispose d’un grand potentiel pour développer le tourisme d’aventure.

Le tourisme d’aventure peut être divisé en groupes tels que : le tourisme d’aventure aérien (vol en hélicoptère, parapente, parachutisme…) ; le tourisme d’aventure terrestre (pique-nique, escalade, trekking, slackline…) ; tourisme d’aventure nautique (nautisme, rafting, plongée…).

Des touristes explorent la grotte de Son Doong à Quang Binh, jouent à Highwire dans la ville de Hue, font de la tyrolienne “Zip-Line” dans le parc national de Phong Nha – Ke Bang, font de la plongée sous-marine à Hon Mun (province de Nha Trang) et montent au sommet du mont Pu Sai Lai Leng (province de Nghe An).

Ces dernières années, de nombreuses villes et provinces telles que Ha Giang, Bac Kan, Lao Cai, Lai Chau, Quang Ninh, Quang Binh, Nghe An et Hanoï, ont mis en place des stratégies pour promouvoir le tourisme d’aventure, a indiqué Nguyen Anh Tuan

Notamment, les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest proposent de nombreux produits touristiques, tels que : la conquête des sommets du Fansipan (province de Lao Cai), de Bach Moc Luong Tu (province de Lai Chau), de Tay Con Linh (province de Ha Giang), visite de la cascade de Ban Gioc (province de Cao Bang), des grottes du parc national de Ba Be (province de Bac Kan). Au Centre, le tourisme d’aventure se distingue surtout par l’exploration des grottes de la province de Quang Binh et la conquête du sommet de Pu xai lai leng (province de Nghe An). À Hanoï, le Comité de gestion du parc national de Ba Vi organise également des circuits de trekking et d’escalade.

Les touristes explorent le nouveau circuit d’aventure intitulé “Exploration de la forêt de Lim – Maison de Kong” dans la commune de Tan Hoa (district de Minh Hoa, Quang Binh). Photo: VNA

Pour ceux qui aiment le tourisme d’aventure, ils ont presque essayé d’escalader des montagnes, d’explorer des grottes, de faire du parapente… pour se mêler à la nature, conquérir de nouvelles routes et de nouveaux défis pendant leur voyage.

Duc Hieu, 24 ans, pratique le trekking depuis 2018. “Le trekking m’a apporté confort et liberté. Je peux communiquer davantage avec la nature, avoir plus d’amis partageant la même passion et pratiquer de nombreuses techniques de survie.”

Pour Thu Quynh, 24 ans, elle a conquis trois montagnes de Lao Than, Nhiu Co San, Cu Nhu San en 2021.

L’itinéraire de randonnée Ta Nang – Phan Dung attire de nombreux jeunes à explorer. Photo http://www.vietrekking.com

“Ça fait tellement de bien” a dit-elle. “L’ascension de la montagne est extrêmement fatigante et demande beaucoup d’efforts. Mais lorsque vous atteignez le sommet, vous avez l’impression que tout ce que vous avez dépensé en valait la peine. Debout au sommet de la montagne, vous avez l’impression d’être immergé dans la nature, l’air frais, le soleil rouge, la mer de nuages flotte”.

Au Vietnam, le tourisme d’aventure n’a pas de concept officiel, mais la Loi sur le tourisme de 2017 mentionne les produits touristiques qui présentent des risques pour la vie et la santé des touristes. Le gouvernement a également stipulé des mesures visant à garantir la sécurité des touristes dans le décret N° 168/ND-CP du 31 décembre 2017.

Des sports attirent l’attention des jeunes. Photo: VNA

En 2018, la Norme nationale sur le tourisme d’aventure – Informations pour les participants (TCVN 12549:2018) a également été publiée. La stratégie de développement du tourisme vietnamien à l’horizon 2030, approuvée par le Premier ministre dans la décision N° 147/QD-TTg du 22 janvier 2020, a identifié le tourisme d’aventure comme l’un des produits clés du tourisme vietnamien. En conséquence, certains produits de tourisme d’aventure qui peuvent être promus, comprennent le parapente, la montgolfière, le parachute, le saut pendulaire, le vélo tout terrain, le moto tout terrain, le véhicule tout terrain, la slackline, l’escalade, la tyrolienne de la cascade, la plongée sous-marine, le rafting en eaux vives, le jet ski, le planche à voile, le parachute ascensionnel, le trekking.

De nombreuses localités ont développé des produits de tourisme d’aventure uniques et attrayants, devenant initialement des marques touristiques locales. Mais les experts ont recommandé qu’avant de développer des produits de tourisme d’aventure, il soit nécessaire d’évaluer l’impact sur l’industrie touristique afin de choisir des produits prioritaires en fonction du potentiel et des avantages de chaque localité.

Selon l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, relevant de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, pour promouvoir le tourisme d’aventure, les voyagistes doivent développer des produits attrayants tout en garantissant les normes de sécurité vietnamiennes et internationales, se conformer strictement aux réglementations légales sur les activités de tourisme d’aventure et améliorer la qualité des service, vérifier régulièrement la qualité, les conditions de sécurité et sanitaires.

Les localités doivent appliquer largement la reconnaissance des établissements touristiques standards. Dans le même temps, il faut avoir un mécanisme visant à encourager les entreprises touristiques à appliquer des normes de services touristiques, à préparer des documents attestant du respect des normes de services touristiques, conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme de 2017 afin d’améliorer la qualité des services et les conditions de sécurité.

Les touristes peuvent découvrir le parapente motorisé sur la péninsule de Son Tra (Da Nang). Photo: VNA

Les localités doivent également établir des instructions et des procédures spécifiques pour les participants au tourisme d’aventure, basées sur les normes vietnamiennes en matière de tourisme d’aventure qui ont été publiées en 2018. En conséquence, les touristes doivent être conseillés et invités à se conformer pleinement aux réglementations avant, pendant et après avoir participé à des activités de tourisme d’aventure pour assurer la sécurité.

Les guides touristiques doivent être formés, mettre pleinement en œuvre les procédures techniques, guider et servir les touristes. Les unités fonctionnelles doivent sensibiliser et contrôler régulièrement les voyagistes et guides touristiques pour améliorer leur responsabilité en matière de respect des réglementations légales et assurer une sécurité absolue dans l’exploitation des produits de tourisme d’aventure.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux Comités populaires des villes et provinces de charger les services du Tourisme et les services de la Culture, des Sports et du Tourisme de présider et de se coordonner avec les agences compétentes pour mettre en œuvre efficacement la résolution N° 82/NQ-CP sur les principales, tâches et solutions pour accélérer la reprise et le développement durable du tourisme.

Selon Vu The Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme, il est important de contrôler et d’appliquer efficacement des réglementations et les normes du tourisme d’aventure ainsi que de promouvoir le rôle de l’Administration nationale du tourisme et des localités en la matière./.

Avec le parapente, les joueurs ont la chance d’admirer les magnifiques paysages des montagnes et de la mer de Da Nang. Photo : VNA