LE POTENTIEL D’EXPORTATION DU BOIS ET DE SES DÉRIVÉS EST ENCORE TRÈS IMPORTANT

Les activités de production de la sarl Nhât Nam installée dans la commune d’An Diên, district de Bên Cat, province de Binh Duong (Sud). Photo: VNA

Les commandes à l’exportation d’ameublements ont repris depuis la fin du deuxième trimestre 2023, même si elles ne se sont pas encore fortement redressées.. Le principal marché du Vietnam est les États-Unis, qui ont commencé à importer un grand nombre de produits en bois. Les marchés australien, sud-coréen et indien sont également en croissance constante et ont besoin d’importer davantage de produits d’ameublement…

Selon le Département des forêts du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la valeur des exportations de produits sylvicoles du Vietnam au cours des six premiers mois de 2023 a atteint 6,42 milliards de dollars, en baisse de près de 29% par rapport à la même période de 2022. La filière bois reste optimiste et peut atteindre le cap de 14 milliards de dollars d’exportations d’ici la fin de l’année, lorsque les entreprises commenceront à recevoir de nouvelles commandes..

Chaîne de production de la société par actions MDF Thanh Thanh Dat, implantée dans la province de Ha Tinh (Centre). Photo: VNA

Opportunités de développement dans les cinq ans

L’industrie de la transformation du bois et du meuble a enregistré des chiffres négatifs au cours des premiers mois de 2023. Depuis fin 2022, le manque de commandes a amené les usines à réduire leurs capacités, leur main-d’œuvre et même leur production….

Les résultats d’une enquête préliminaire auprès des entreprises menée par l’Association de l’artisanat et de la transformation du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) montrent qu’au cours des 6 premiers mois de 2023, le nombre des commandes a diminué en moyenne de 30 %. Cependant, en juillet 2023, les entreprises ont recommencé à en recevoir au service du besoin d’achat de meubles de fin d’année sur le marché mondial.

Un artisan d’un village de métier traditionnel du Vietnam. Photo: VNP

Estimant que les difficultés actuelles ne sont que temporaires, l’économiste Pham Phu Ngoc Trai a déclaré que l’industrie vietnamienne du meuble avait suffisamment de marge pour se développer dans les 5 à 10 ans.

Par rapport au taux de croissance moyen du PIB mondial de 3%, le taux de croissance composé de l’industrie mondiale du meuble est de 4,5% et le taux de croissance moyen de l’industrie de transformation du bois du Vietnam de 15,4% par an prouve une excellente position et du potentiel.

Trân Nhu Trang, représentante du programme SIPPO Vietnam, a parlé spécifiquement de la reprise de principaux marchés d’exportation de bois du Vietnam, tels que les États-Unis, l’Europe, le Japon. La bonne nouvelle est qu’il existe non seulement des signaux positifs concernant l’augmentation de la production, mais également de nombreuses nouvelles tendances et exigences de ces marchés.

Le marché d’exportation du bois du Vietnam est également confronté à l’opportunité de fournir des produits à certains pays du Moyen-Orient. Il s’agit d’un signal qui marque un tournant important pour l’industrie vietnamienne du meuble, créant une opportunité pour cette industrie d’atteindre son objectif d’exportation.

Répondre aux nouvelles normes

Selon le Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, parmi les cinq plus grands débouchés de meubles en bois au monde, à savoir l’Union européenne (UE), les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon, la proportion d’importation de produits vietnamiens de l’UE et du Royaume-Uni reste faible tandis que leur demande est très importante..

L’industrie du bois vietnamienne se concentre sur des matières premières et des processus de production durable, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone. Photo: baochinhphu.vn

Il faut noter que ces marchés imposent également des exigences élevées quant aux engagements à réduire les émissions de carbone. Cela nécessite que l’industrie du bois vietnamienne se concentre sur des matières premières et des processus de production durables, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone..

Pour répondre aux exigences de plus en plus strictes du marché, la filière doit déterminer une nouvelle stratégie.

Les produits de la compagnie Woodsland Tuyên Quang exportés vers les Etats-Unis, le Canada, l’Europe, la Russie et le Japon. Photo: VNA

Premièrement, il est nécessaire d’améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits pour accroître la compétitivité et attirer l’attention des marchés exigeants.

Deuxièmement, il faut investir dans la recherche et le développement, en proposant des produits aux designs créatifs et uniques, adaptés aux divers goûts esthétiques des consommateurs.

Il est nécessaire d’améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits pour accroître la compétitivité et attirer l’attention des marchés exigeants.. Photo: VNA

Pham Thi Ngoc Thuy, directrice du Bureau du Conseil de recherche sur le développement économique privé (Division IV), a déclaré que les nouveaux défis du marché liés au Règlement sur le bois de l’Union européenne (RBUE) ou à l’objectif Net Zero aideront également le secteur du bois et ses dérivés du Vietnam à évoluer dans une direction plus positive.

Selon Nguyen Chanh Phuong, secrétaire général de HAWA, le développement durable est un défi mais aussi une nouvelle opportunité pour les entreprises. Peut-être que d’ici 2028, l’industrie du bois sera réellement confrontée au problème de la réduction des émissions.

Il est nécessaire de promouvoir la commercialisation et la promotion de la marque vietnamienne dans le monde. L’utilisation des canaux de communication modernes et de la technologie numérique contribuera à s’approcher à un grand nombre de clients et à créer leur confiance en l’industrie du bois vietnamienne./.

L’usine de transformation du bois de la société par actions Woodsland Tuyen Quang a une capacité instalée de 150 000 m3/an. Photo : VNA