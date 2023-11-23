ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСТАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ

Производство гнутой фанеры на экспорт на заводе Nhat Nam Plywood Co., Ltd.,община Андиен, уезд Бенкат, провинция Биньзыонг. (Фото: ВИА)

С конца второго квартала 2023 года заказы по экспорту мебели для интерьера начали возвращаться, хотя еще не полностью восстановились. Основным рынком сбыта для Вьетнама являются Соединенные Штаты, которые начали импортировать большое количество изделий из древесины, в то время как рынки Австралии, Южной Кореи и Индии также стабильно развиваются, создавая спрос на импорт большего количества изделий интерьерной мебели…

По данным Департамента лесного хозяйства (Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов), стоимость экспорта лесной продукции Вьетнама за первые 6 месяцев 2023 года оценивается в 6,42 млрд долл. США, что почти на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сектор древесины и изделий из нее сохраняет оптимизм: ожидается, что к концу этого года, когда компании начнут получать новые заказы, экспорт достигнет отметки 14 млрд долл.

На фото: Линия по производству древесины MDF на заводе Акционерного общества MDF Thanh Thanh Dat (Хатинь). (Фото: ВИА)

Пространство для развития на ближайшие 5 лет

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность в первые месяцы 2023 года получила необнадеживающие цифры, хотя это прогнозировалось с конца 2022 года, отсутствие заказов привело к сокращению мощностей фабрик, сокращению рабочей силы и даже к возвращению помещений и фабрик-производителей…

Предварительные результаты опроса предприятий, проведенного Ассоциацией ремесленников и деревообработчиков города Хошимина (HAWA), показывают, что за первые 6 месяцев 2023 года заказы на предприятиях сектора сократились в среднем на 30%. Однако в июле 2023 года предприятия сектора снова начали принимать заказы для сезона покупок предметов интерьера на мировом рынке.

Ремесленники из деревни традиционного деревянного промысл используя свой талант и творчество, вырезают замысловатые узоры. (Фото: ВИА)

Учитывая, что трудности с текущем сокращением заказов в деревообрабатывающей промышленности носят лишь временный характер, экономист Фам Фу Чай сказал, что индустрия интерьера во Вьетнаме имеет достаточно возможностей для развития в ближайшие 5-10 лет.

«По сравнению со среднемировым ростом глобального ВВП на уровне 3%, двукратный темп роста мировой индустрии интерьера составляет 4,5%, деревообрабатывающая промышленность Вьетнама растет в среднем на 15,4% в год – это показатель, который демонстрирует положительный и значительный потенциал», – сказал он.

Чан Ньы Чанг, представитель швейцарской программы содействия импорту (SIPPO) во Вьетнаме, подробно рассказала о ситуации с восстановлением на 5 крупнейших экспортных рынках древесины Вьетнама, таких как США, Европа, Япония и др. Приятно, что есть не только позитивные сигналы о росте производства, но и новые тенденции и запросы с этих рынков.

У вьетнамского рынка экспорта древесины также появляются возможности поставок продукции в некоторые страны Ближнего Востока. Это сигнал, который знаменует собой важный поворотный момент для индустрии интерьера Вьетнама, создавая возможности для неё выполнить поставленные экспортные задачи.

Необходимо отвечать новым стандартам

Как отмечает Департамент импорта и экспорта (Министерство промышленности и торговли), из пяти крупнейших рынков импорта деревянной мебели в мире – Европейского союза (ЕС), Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Канады и Японии – доля импорта ЕС и Соединенного Королевства из Вьетнама остается низкой. Между тем спрос на импорт на этих рынках огромен.

ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam phải tập trung vào việc sử dụng nguồn nguyên liệu và quá trình sản xuất bền vững, giúp giảm thiểu lượng khí thải carbon ra môi trường. Ảnh baochinhphu.vn

Однако стоит отметить, что эти рынки также предъявляют высокие требования к их приверженности сокращению выбросов углекислого газа. Это требует, чтобы весь лесопромышленный комплекс Вьетнама сосредоточился на использовании экологически чистого сырья и производственных процессов, способствующих сокращению выбросов углекислого газа в окружающую среду.

Чтобы достичь целей устойчивого развития и соответствовать все более жестким требованиям рынка, лесопромышленному комплексу Вьетнама необходимо определить новую стратегию.

Мебель и изделия для экстерьера компании Woodland Tuyen Quang экспортируются в США, Канаду, Европу, Россию, Японию. (Фото: ВИА)

Во-первых, необходимо улучшить качество и добавленную стоимость продукции, чтобы повысить конкурентоспособность и привлечь внимание требовательных рынков.

Во вторых, необходимо инвестировать в исследования и разработки, предлагать инновационные продукты с уникальным дизайном, адаптированные к различным вкусам потребителей.

Повысить качество и добавленную стоимость продукции, чтобы повысить конкурентоспособность и привлечь внимание требовательных рынков. (фото ВИА)

Говоря о видение развития индустрии интерьера в новом контексте, Фам Тхи Нгок Тхуи, директор Бюро по исследованиям частного экономического развития, сказала, что новые рыночные вызовы, связанные с правилами Европейского союза по лесоматериалам ( EUTR) или целью «чистого нуля», также помогут деревообрабатывающей промышленности и лесопромышленному комплексу Вьетнама, в целом, развиваться в более позитивном направлении. Исходя из этого, необходимо создать условия для дальнейшего развития сектора, привлекая ещё больше потоков капитала из-за рубежа.

По словам Нгуена Чан Фыонга, генерального секретаря HAWA по устойчивому развитию, это одновременно и вызов, и новая возможность для бизнеса. Вполне возможно, что к 2028 году перед новым лесопромышленным сектором действительно будет стоять задача по сокращению выбросов.

Содействие экспорту деревянной мебели также требует тесного сотрудничества между предприятиями и органами власти, обеспечивающими соблюдение экспортных правил и стандартов каждого рынка. Улучшение управления качеством и производственными мощностями также является важным фактором поддержания репутации и соответствия высоким требованиям к качеству на требовательных рынках.

Необходимо содействовать маркетингу и популяризации вьетнамских мебельных брендов в мире. Использование современных каналов связи и цифровых технологий поможет охватить большое количество потенциальных клиентов и создать надежный, высококачественный имидж деревообрабатывающей промышленности Вьетнама./.

Деревообрабатывающий завод акционерного общества Woodsland Туенкуанг» имеет проектную мощность 150.000 м3/год. (фото: ВИА)