越南腰果仁出口额一直保持世界第一大地位，年均出口额约30亿美元。图自nongnghiep.vn

多年来，越南腰果仁出口额一直保持世界第一大地位，年均出口额约30亿美元。

越南被视为世界第一大腰果生产国，然而在当前与柬埔寨和非洲一些国家进行激烈竞争的背景下，越南腰果产业正面临许多机遇与挑战。

工人在打包出口腰果。图自越通社

腰果树面临的挑战

据各位专家的评价，目前平福省乃至越南腰果树发展的机遇与挑战并存。

平福省布嘉地图德行公社的人们在季节初收获腰果。图自越通社

越南南方农业科技院腰果研发中心主任陈功卿表示，目前我国腰果业正面临遭受自然灾害和气候变化的严重影响，来自柬埔寨、西非和东非等国家的激烈竞争，这些国家土地广阔并正发展腰果树、腰果加工和腰果仁出口。

平福省被视为越南腰果生产基地，该省腰果种植面积和产量占全国的一半。

平福省人民委员会副主席陈雪明表示，“目前平福省腰果种植面积15.2万公顷，年均产量达到17万吨。因自然条件适合种植腰果，同时当地居民种植高产、适合生态分区的腰果品种，加大新技术应用力度，助力提升平福腰果产量”。

据平福省农业与农村发展厅的介绍，目前腰果加工业也成为该省主力和优势工业产业。目前，该省腰果加工厂1416个，在全国位居第一。每年平福省腰果加工业对出口总额贡献率达27-45%。

2022年，平福腰果产品出口总额达10.45亿美元。图自越通社

2022年，平福腰果产品出口总额达10.45亿美元。腰果加工业已为农业生产结构转型，从自供自给农业转向现代、大规模商品化生产农业。

经加工后，腰果产品出口到100多个国家和地区，如欧洲、美洲、日本、澳大利亚和中国，占世界腰果业出口市场份额的70%左右，为腰果加工厂和腰果园约8万名劳动者创造就业机会。

然而，平福省境内各家要过加工厂的原料仍不稳定，该省腰果原料供应只能满足加工功率的30%左右，70%腰果原料依赖于印度尼西亚、柬埔寨和非洲等国家和地区的供应来源。

越南腰果协会与柬埔寨腰果协会签署合作备忘录。图自越通社

改变生产思维

越南腰果协会副主席白庆日认为，越南腰果产业经40年形成与发展已迈出长足的步伐。

从探索学习借鉴外国腰果加工技术设备和经验，越南已把握技术，成为世界第一大腰果仁出口国，占全国腰果仁出口量的75%以上。

然而，在全球腰果业价值链中，越南只占30%，剩下的价值属于国际分销商和腰果烤炸商。

白庆日先生还表示，尽管越南是世界第一大腰果仁出口国，但近年来进口到越南进一步加工然后再出口的腰果仁数量快速增加。这是准许进口腰果仁而不采用保护国内腰果产业措施的举动带来的后果。

越南被视为世界第一大腰果生产国。图自baodautu.vn

白庆日先生已对平福省乃至越南腰果产业提出基本型和战略性的解决方案，如大力转向深加工，产品多样化，满足消费者不同需求和偏好。

越南南方农业科技院腰果研发中心主任陈功卿认为在腰果种植中需要采用高技术、生物技术、有机农业生产、绿色和清洁农业也等模式；推进采用达VietGAP和GlobalGAP标准的生产；同步实施关于种植、耕作技术、集约投资等的措施来确保农产品原料产量和质量。

平福省科技厅还提出地理标志认证的问题。2018年3月，科技部知识产权局已正式签发“平福腰果”地理标志认证，该认证在全国范围内无期限生效。

平福省科技厅表示，成功保护“平福腰果”地理标志认证已为腰果产业带来许多机会。这是共同的知识产权，是较高的知识产权保护形式，允许企业和人民使用，从而逐步拓展市场，特别是针对标准严格的市场，是把平福省腰果产品走出国门，远销国际市场的机会。（完）

平福省布嘉地图德行公社的人们在季节初收获腰果。图自越通社