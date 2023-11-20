ВЬЕТНАМСКАЯ ИНДУСТРИЯ ОРЕХОВ КЕШЬЮ ДОЛЖНА СОХРАНИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ № 1 В МИРЕ

Экспортный оборот орехов кешьюВьетнама всегда занимает первое место в мире и составляет около 3 млрд. долл. США в год.Фото: nongnghiep.vn

В последние годы вьетнамский экспорт орехов кешью неизменно занимает первое место в мире с годовым оборотом около 3 млрд. долл. США.

Однако данная индустрия во Вьетнаме, хоть и считается ведущим мировым производителем орехов кешью, сталкивается с множеством возможностей и вызовов в условиях жесткой конкуренции с такими странами, как Камбоджа и некоторые африканские страны.

Рабочие упаковывают орехи кешью на экспорт. Фото: ВИА

Дерево, экспортная стоимость которого достигает млрд. долл. США, сталкивается с многочисленными вызовами

По оценкам экспертов, развитие деревьев кешью во Вьетнаме в целом и в «столице» кешью Вьетнама Биньфыок в частности все еще имеет множество возможностей и вызовов.

Люди собирают орехи кешью в начале сезона в общине Дыкхань, уезд Бу Жа Мап, Биньфыок. Фото: ВИА

«Вьетнамская индустрия орехов кешью в настоящее время сталкивается с риском стихийных бедствий, а изменения климата довольно существенны. Острая конкуренция со стороны Камбоджи, стран Западной и Восточной Африки, обладающих обширными земельными угодьями, ускоряет процесс выращивания кешью, его переработки и экспорта», – сказал Чан Конг Хань, директор Центра исследований и разработок деревьев кешью (Южный институт сельскохозяйственных наук).

Провинция Биньфыок считается «столицей» кешью Вьетнама, поскольку на ее долю приходится более 50% площади и 50% объемов производства орехов кешью в стране

«В Биньфыоке выращивается более 152.000 гектаров кешью, годовой объем производства составляет 170.000 тонн. Кроме того, благодаря подходящим природным условиям, фермеры выращивают высокоурожайные сорта кешью, подходящие для субэкологических регионов, применяют новые технологические достижения в интенсивном земледелии и уходе, позволяющие повысить урожайность кешью Биньфыок», – сказал заместитель председателя Биньфыок Чан Туйет Минь.

По данным Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Биньфыока, перерабатывающий сектор орехов кешью также стал основной промышленностью и сильной стороной провинции. В настоящее время в провинции насчитывается 1416 предприятий по переработке орехов кешью, что является крупнейшим показателем в стране. Ежегодно на долю сектора по переработке кешью в Биньфыоке приходится от 27 до 45% общего экспортного оборота.

В 2022 году общая стоимость экспортного оборота продуктов из орехо кешью Биньфыока достиг 1,045 млрд. долл. США. Фото: ВИА.

В 2022 году общая стоимость экспортного оборота продуктов из орехов кешью Биньфыок достигла 1,045 млрд. долл. США. Перерабатывающая промышленность внесла свой вклад в кардинальную трансформацию структуры сельскохозяйственного производства: от самодостаточного сельского хозяйства к современному сельскому хозяйству с крупным товарным производством.

После переработки продукция из кешью провинции Биньфыок экспортируется более в более чем 100 стран и регионов мира, включая Европу, США, Японию, Австралию и Китай, что составляет около 70% мирового экспортного рынка кешью и способствует созданию постоянных рабочих мест примерно для 80. 000 рабочих на предприятиях по переработке орехов кешью и по сбору урожая в садах.

Однако предприятия по переработке орехов кешью в провинции не занимаются активным поиском сырья. Поставки необработанных орехов кешью в провинции обеспечивают лишь около 30% перерабатывающих мощностей провинции, в то время как 70% сырья орехов кешью зависит от импорта из Индонезии, Камбоджи и Африки…

На конференции Ассоциация кешью Вьетнама подписала меморандум о сотрудничестве в области поставок сырья с Ассоциацией кешью Камбоджи. Фото: ВИА.

Изменение видения производства

Вице-председатель Вьетнамской ассоциации производителей орехов кешью Vinacas Бать Кхань Ньыт сказал, что вьетнамская индустрия кешью за более чем 40 лет становления и развития добилась значительного прогресса.

Освоив зарубежное оборудование для переработки орехов кешью, теперь она стала мастером технологий, занимая лидирующие позиции в мире по экспорту орехов кешью, на долю которого приходится более 75% мирового экспорта.

Однако в глобальной цепочке создания стоимости индустрии кешью, на долю Вьетнама приходится всего 30%, остальная стоимость принадлежит международным дистрибьюторам, которые занимаются обжаркой орехов кешью.

«Парадокс заключается в том, что, хотя Вьетнам и является крупнейшим в мире экспортером орехов кешью, в последние годы объёмы орехов кешью, импортируемых во Вьетнам для переработки на экспорт, быстро увеличились. Это является следствием разрешения импорта орехов кешью во Вьетнам без применения сопутствующих мер по защите отечественной промышленности по переработке кешью», – подчеркнул Бать Кхань Нат.

Вьетнам является крупнейшим в мире экспортером орехов кешью. Фото baodautu.vn

«Что касается основательных решений, имеющих стратегический характер для вьетнамской индустрии кешью в целом и индустрии кешью в провинции Биньфыок в частности, то необходимо как можно быстрее перейти к глубокой переработке с использованием разнообразных продуктов, отвечающих потребностям и вкусам «конечных потребителей»», отметил Бать Кхань Нат.

Кроме того, Чан Конг Хань сказал, что необходимо применять модели высоких технологий, биотехнологий, органического сельскохозяйственного производства, зеленого и экологически чистого сельского хозяйства при выращивании деревьев кешью; продвигать применение производства в направлении стандартов безопасности VietGAP, GlobalGAP; внедрять синхронные решения по сортам, методам выращивания, интенсивным инвестициям для обеспечения урожайности и качества сельскохозяйственного сырья.

Проблема, поставленная Департаментом науки и технологий Биньфыок, – это проблема географических указаний. В марте 2018 года Бюро интеллектуальной собственности (Министерство науки и технологий) официально выдало сертификат об охране географического указания «Орехи кешью Биньфыок», который действует бессрочно на всей территории Вьетнама.

По данным Департамента науки и технологий Биньфыок, успешная защита географического указания «Орехи кешью Биньфыок» открыла большие возможности для индустрии кешью. Это общая интеллектуальная собственность, которая является формой защиты высокой интеллектуальной собственности, связанной с указанием происхождения продукта, что позволяет предприятиям и людям использовать поэтапный подход развития рынка. Это также даёт возможность поставлять продукцию из орехов кешью Биньфыок на международный рынок./.

Люди собирают орехи кешью в начале сезона в общине Дыкхань, уезд Бу Жа Мап, Биньфыок. Фото: ВИА