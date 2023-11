lE VIETNAM S’EFFORCE D’ÊTRE LE ROI INCONTESTÉ DES EXPORTATEURS MONDIAUX DE NOIX DE CAJOU

Le Vietnam maintient sa position de premier exportateur mondial de noix de cajou avec une valeur d’environ 3 milliards de dollars par an. Photo: nongnghiep.vn

Ces derniers temps, le Vietnam maintient sa position de premier exportateur mondial de noix de cajou avec une valeur d’environ 3 milliards de dollars par an.

Bien que le pays soit considéré comme le principal producteur mondial de noix de cajou, le Vietnam est confronté à une concurrence féroce de pays comme le Cambodge et certains pays d’Afrique.

Des ouvriers emballent des noix de cajou pour les exporter. Photo: VNA

Défis pour l’anacardier

Selon les experts, le développement de la culture de la noix de cajou au Vietnam, en particulier dans la province de Binh Phuoc (Sud), présente encore de nombreuses opportunités ainsi que des défis.

Récolte des noix de cajou dans la commune de Duc Hanh, district de Bu Gia Map, province de Binh Phuoc. Photo: VNA

“Notre industrie de la noix de cajou est actuellement confrontée à de grands risques liés aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques, la concurrence féroce du Cambodge, des pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est qui disposent également de vastes terres pour développer cette culture et l’industrie de transformation et d’exportation”, a souligné Tran Cong Khanh, directeur du Centre de recherche et de développement de la noix de cajou relevant de l’Institut des sciences agronomiques du Sud Vietnam (IAS).

La province de Binh Phuoc est considérée comme la “capitale” nationale de la noix de cajou, possédant plus de 50% de la superficie totale et de la production du pays.

La province cultive la noix de cajou sur près de 152.000 hectares, avec une production de 170.000 tonnes/an. Grâce aux conditions naturelles favorables et à l’application de techniques de pointe dans la culture, la province de Binh Phuoc a atteint des rendements élevés, selon Tran Tuyet Minh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Binh Phuoc.

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, la transformation de la noix de cajou est également devenue le principal secteur industriel et la force majeure de la province. Actuellement, il existe 1.416 installations de transformation à Binh Phuoc, le plus grand nombre dans tout le pays. Chaque année, l’industrie de transformation de la noix de cajou de Binh Phuoc contribue de 27 à 45% du total des exportations.

En 2022, la valeur totale des exportations de produits à base de noix de cajou de Binh Phuoc a atteint 1,045 milliard de dollars. Photo: VNA

En 2022, la valeur totale des exportations de noix de cajou de Binh Phuoc a atteint 1,045 milliard de dollars. Ce secteur a contribué à une transformation importante de la structure de production agricole, passant d’une agriculture vivrière à une agriculture moderne axée sur la production marchande.

Une fois transformée, la noix de cajou de Binh Phuoc est exportée vers plus de 100 pays et territoires dans le monde, tels que l’Europe, les États-Unis, le Japon, l’Australie, la Chine, qui représentent environ 70% de la part de marché mondiale de l’industrie de la noix de cajou.

La filière emploie environ 80 000 travailleurs, dans les installations de transformation et la récolte.

Cependant, l’approvisionnement en noix de cajou brutes de la province ne couvre qu’environ 30 % de sa capacité de transformation, les 70 % restants sont importés d’Indonésie, du Cambodge et d’Afrique…

L’Association de la noix de cajou du Vietnam signe un mémorandum de coopération dans l’approvisionnement en matières premières avec l’Association cambodgienne de la noix de cajou lors de la conférence. Photo: VNA

Changer de mode de pensée dans la production

Le vice-président de l’Association vietnamienne de la noix de cajou, Bach Khanh Nhut, a déclaré qu’après plus de 40 ans de développement, cette filière nationale a fait de grands progrès.

Le Vietnam est devenu le premier exportateur mondial, représentant plus de 75 % du total.

Cependant, le Vietnam ne représente qu’environ 30% dans la chaîne de valeur mondiale de cette industrie, le reste appartenant aux distributeurs et aux entreprises de torréfaction de café internationaux.

Ces dernières années, la quantité de noix de cajou importée au Vietnam pour effectuer certaines étapes de transformation avant d’être réexportée a augmenté rapidement. Cela est le résultat de l’autorisation d’importer des noix de cajou brutes sans l’application de mesures de protection de l’industrie de transformation nationale, a déclaré Bach Khanh Nhut.

Le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de noix de cajou. Photo: baodautu.vn

Selon lui, le secteur de la noix de cajou du Vietnam de Binh Phuoc en particulier, doit s’orienter vers une transformation en profondeur avec des produits diversifiés, répondant aux différents besoins et goûts des consommateurs.

En outre, il est nécessaire d’appliquer des modèles de haute technologie, de biotechnologies, de production agricole bio, d’agriculture verte et propre. Il faut promouvoir l’application d’une production sûre répondant aux normes VietGAP et GlobalGAP, mettre en œuvre de manière synchrone des solutions sur les semences, les techniques agricoles et les investissements dans l’agriculture intensive pour garantir la productivité et la qualité.

En mars 2018, l’Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam relevant du ministère des Sciences et des Technologies a officiellement délivré un certificat de protection d’indication géographique pour la “Noix de cajou de Binh Phuoc” valable sur l’ensemble du territoire vietnamien.

Selon le Service des sciences et technologies de Binh Phuoc, cette indication géographique ouvre de nombreuses opportunités pour ce secteur. Il s’agit d’une forme de protection de la propriété intellectuelle de haut niveau, liée à l’indication de l’origine du produit, permettant aux entreprises d’accéder progressivement à des marchés exigeants. C’est l’occasion de faire entrer la noix de cajou de Binh Phuoc sur le marché international. -VNA

