绿色能源:未来可持续发展的解决方案 

越南将在无污染的环境中打造稳定的绿色经济、友好的循环经济。图自baotainguyenmoitruong.vn

确保实施国家工业化、现代化过程的重要任务之一是建立、保护和发展绿色、清洁和可持续能源来源。做好该工作后，越南将能在没有污染的环境中创建稳定的绿色经济和友好型循环经济等。

2021年11月8日在英国格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）的参会代表。图自法新社/越通社

在2021年举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）后，政府已为实现减排和应对气候变化的目标采取积极行动，审议通过2021-2030年阶段绿色经济而增长的国家行动计划；到2050年阶段应对气候变化的国家战略等。

政府也提出实现各项承诺的总体路线图，如制定法律框架，促进和援助企业界、各部门、各地方共同承担减排目标的责任。

确保能源安全推动越南经济可持续发展论坛。图自kinhtedothi.vn

走向清洁绿色能源

越南能源协会副主席阮文微表示，能源结构转型将帮助越南减轻环境的压力和避免在水电、热电、石油和核电等方面过度依赖于外部。

力争到2050年，可再生能源比例占生产电量的67.5%至71.5%。图自越通社

特别的是，政府总理刚批准了第八号电力规划，其中提出成功实现公正能源转型与生产现代化、建设智能电网，先进电力系统管理相结合，使其符合合世界绿色转型、减排和科技发展。力争到2050年，可再生能源比例占生产电量的67.5%至71.5%。

目前拥有许多允许越南推动可再生能源发展的趋势。

第一，越南水电在各种电源中成本最低。此外，太阳能发电和风能基于技术进步和投资项目数量多目前能与煤电竞争。

越南水电在各种电源中成本最低。图自越通社

具体而言，截至目前，越南电力系统拥有1.65万兆瓦太阳能发电，其中50%为屋顶太阳能发电；4500兆瓦风电，占国家电力系统总电量的30%。

预期，未来数十年可再生能源的成本将继续下降。与此同时，使用化石燃料的火电成本呈增加趋势，因环保要求日益严格。

可再生能源发电项目的线路连接到平顺省永新 500千伏变电站。图自越通社

第二，大范围环境污染、气候变化等由化石燃料造成的问题已使得政府、企业、投资者和居民看出需减少经济体温室气体排放量的迫切性。

减少温室气体排放。图自baotainguyenmoitruong.vn

第三，以环境和经济的效果，政府已提出快速提升可再生能源比例，2020年初级能源销售总量中的可再生能源比例从2020年的31%增加至2050年的90%。

第四，工业进步在加快展开电力产业中可再生能源。

需要同步的政策

据韩国国际协力机构（KOICA）驻越南办事处首席代表赵汉代（Cho Han Deog）表示，越南拥有发展可再生能源的优势。越南各地方汇聚利于发展可再生能源的因素。

为了赶上第四次工业革命，政府需特别关注能源管理，把握系统升级技术，避免技术的落后。

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江。 图自互联网

越南纺织服装协会（Vitas）主席武德江表示，越南纺织服装业早就使用来自屋顶太阳能光伏发电的绿色能源、可再生能源，为企业带来许多利益，因为纺织服装企业用电量较大。

然而，可再生能源、绿色能源利用中最重要问题是金融。因不是认可企业都拥有投入可再生能源 与生产发展并行的能力。同时不是任何银行都向企业提供贷款以对该领域进行投资。

因此，我们需要地方和国家预算，同时动员私人资金。政府需出台支持政策，鼓励各家银行向企业提供绿色信贷、绿色而金融和绿色债券。

此外，国家管理机关需考虑到把剩余的电力与国家电网并网，为企业安装可再生能源、减少成本、提升企业 产品竞争力等创造收入，出台具体机制来吸引对可再生能源的投资，确保利益和谐。

从另一个角度，经济与政策研究院（VEPR）副院长阮国越认为，屋顶太阳能光伏发电需要储存电能。因此，需考虑到与国家电网并网，需出台准许投资者并网的政策。（完）

宁顺省顺北县风力发电和太阳能发电综合厂。图自越通社