ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО

Вьетнам создаст стабильную зеленую экономику, экономику замкнутого цикла в незагрязненной окружающей среде. Фото baotainguyenmoitruong.vn

Важной задачей для обеспечения реализации индустриализации и модернизации страны является создание, защита, развитие устойчивых зеленых и экологически чистых источников энергии. И только сделав это хорошо, Вьетнам создаст стабильную зеленую экономику, экономику замкнутого цикла в незагрязненной окружающей среде.

Вскоре после саммита Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26) правительство предприняло позитивные шаги по сокращению выбросов и реагированию на изменение климата, обнародовав Национальный план действий по обеспечению зеленого роста на 2021-2030 годы и Национальную стратегию по изменению климата на 2050 год.

Правительство также предлагает общую дорожную карту для реализации обязательств путем создания правовых коридоров, продвижения и поддержки бизнес-сообщества, отраслей промышленности и населенных пунктов, которые совместно несут ответственность за достижение целевых показателей по сокращению выбросов.

К зеленой, экологически чистой энергии

Нгуен Ван Ви, вице-председатель Вьетнамской энергетической ассоциации, заявил, что реструктуризация энергетики поможет Вьетнаму снизить нагрузку на окружающую среду и избежать внешней зависимости от гидроэнергетики, тепловой энергии, нефти, газа и атомной энергетики.

Кроме того, премьер-министр только что утвердил энергетический план № 8, в котором поставлена цель в виде успешной реализации справедливого энергического перехода, связанного с модернизацией производства, построением умных сетей, передовым управлением энергосистемой, в соответствии с тенденцией зеленой трансформации, сокращением выбросов, научно-технологического развития мира.

С ориентацией на 2050 год доля возобновляемых источников энергии достигнет 67,5-71,5% объемов произведенной электроэнергии.

В настоящее время насчитывается ряд тенденций, которые позволяют Вьетнаму продвигать развитие возобновляемых источников энергии.

Во-первых, гидроэнергетика Вьетнама имеет самую низкую стоимость среди всех источников энергии. Кроме того, солнечная и ветровая энергетика в настоящее время могут конкурировать с угольной тепловой энергией благодаря преимуществам технологического прогресса и количеству крупных инвестиционных проектов.

Необходима синхронизированная политика

По словам Чо Хан Деога, странового директора Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Вьетнам обладает рядом преимуществ для развития возобновляемых источников энергии, которых нет у многих стран. Именно в населенных пунктах Вьетнама в полной мере сочетаются элементы развития возобновляемой энергетики.

Чтобы идти в ногу с Четвертой промышленной революцией, существует мнение, что правительству необходимо уделять особое внимание управлению энергопотреблением, доступу к передовым системным технологиям в будущем, чтобы избежать отставания.

Ву Дык Жанг, председатель Вьетнамской текстильной и швейной ассоциации (Vitas). (Фото: ВИА)

Ву Дык Жанг, председатель Вьетнамской текстильной и швейной ассоциации (Vitas), отметил, что текстильная и швейная промышленность очень рано начала использовать зеленую энергию, возобновляемые источники энергии на крышах и солнечную энергию. Это принесло большие выгоды предприятиям, тем более что текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших секторов, потребляющих электроэнергию.

Однако наиболее важным вопросом при внедрении возобновляемых источников энергии, зеленой энергетики, является финансовый источник. Ведь не каждый бизнес может позволить себе инвестировать в возобновляемые источники энергии параллельно с развитием производства. Не каждый банк предоставляет средства предприятиям для инвестирования в эту сферу.

Поэтому необходимо иметь местное и государственное финансирование, а также мобилизовать частные ресурсы. Правительству нужна политическая поддержка, поощряющая банки предоставлять «зеленые» кредиты, «зеленое финансирование» и «зеленые облигации» для доступа бизнеса.

Кроме того, управляющим органам необходимо

рассмотреть план по подаче избыточной электроэнергии в энергосистему для

создания доходов предприятиям, устанавливающим возобновляемые источники

энергии, способствуя снижению себестоимости, повышению конкурентоспособности

продукции предприятий, а также необходимость в конкретных механизмах

привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечения

гармоничных выгод для всех предприятий.





С другой точки зрения, доктор Нгуен Куок Вьет, заместитель директора Института экономических и политических исследований (VEPR), сказал, что проблема заключается в том, что развитие возобновляемого источника энергии с крыш не может производиться и потребляться полностью самостоятельно, предприятиям необходимо иметь запасы энергии. Следовательно, следует рассмотреть возможность подключения к национальной энергосистеме и разработать

политику, позволяющую инвесторам подключаться./.

Комплекс ветряных электростанций, совмещенных с солнечной энергией, в уезде Тхуанбак (Ниньтхуан). Фото: ВИА

