ÉNERGIE VERTE: sOLUTION dE dÉVELOPPEMENT dURABLE pOUR l’AVENIR

Le Vietnam pourra créer une économie verte stable, une économie circulaire conviviale dans un environnement sans pollution. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Une tâche importante pour assurer la mise en œuvre du processus d’industrialisation et de modernisation du pays est de créer, protéger et développer des sources d’énergie durables, propres et vertes. Réalisant bien cet objectif, le Vietnam pourra créer une économie verte stable, une économie circulaire conviviale dans un environnement sans pollution.

Les délégués participant à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, au Royaume-Uni, le 8 novembre 2021. Photo: AFP/VNA

Immédiatement après la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021, le gouvernement vietnamien a pris des mesures positives en faveur de l’objectif de réduction des émissions et de réponse au changement climatique, en promulguant un Plan d’action national sur la croissance verte pour 2021-2030 et la Stratégie nationale sur le changement climatique à l’horizon 2050.

Le gouvernement a également lancé une feuille de route globale pour concrétiser les engagements en créant un couloir juridique, promouvant et soutenant les entreprises, les secteurs et les localités dans la mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions.

Forum intitulé “Assurer la sécurité énergétique pour un développement économique durable au Vietnam”. Photo: kinhtedothi.vn

Vers des sources d’énergies propres et vertes

Nguyen Van Vy, vice-président de l’Association des énergies du Vietnam, a déclaré que la restructuration énergétique aiderait le Vietnam à réduire la pression environnementale et à éviter de dépendre de sources extérieures pour l’hydroélectricité, l’énergie thermique, le pétrole, le gaz et l’énergie nucléaire.

Les énergies renouvelables bénéficieront d’une priorité particulière et devraient représenter environ 67,5-71,5 % de toute la production d’électricité d’ici 2050. Photo: VNA

En particulier, le Premier ministre vient d’approuver le Plan national de développement de l’électricité VIII, qui vise à répondre simultanément aux exigences nationales en matière de sécurité énergétique, de développement socio-économique, d’industrialisation et de modernisation, tout en réussissant une transition énergétique juste, conformément à la tendance mondiale de réduction des émissions. Parallèlement, les énergies renouvelables bénéficieront d’une priorité particulière, qui devrait représenter environ 67,5-71,5 % de toute la production d’électricité d’ici 2050.

De nombreuses tendances permettent au Vietnam de promouvoir le développement des énergies renouvelables.

Premièrement, l’hydroélectricité vietnamienne est celle qui coûte le moins cher parmi les sources d’énergie. De plus, l’énergie solaire et l’énergie éolienne peuvent désormais rivaliser avec l’énergie thermique au charbon grâce à l’avantage des avancées technologiques et au nombre de grands projets d’investissement.

L’hydroélectricité vietnamienne est celle qui coûte le moins cher parmi les sources d’énergie. Photo: VNA

Plus précisément, d’une capacité modeste avant 2017, le système électrique du Vietnam dispose actuellement de plus de 16 500 MW de capacité d’énergie solaire (dont 50% d’énergie solaire sur les toits) et de plus de 4 500 MW de capacité d’énergie éolienne, ce qui équivaut à 30% de la capacité électrique totale du système électrique national.

On s’attend à ce que les coûts des sources d’énergie renouvelables continuent d’être réduits considérablement au cours des prochaines décennies. Parallèlement, le coût des sources d’énergie thermique utilisant des combustibles fossiles tend à augmenter en raison d’exigences de plus en plus strictes en matière de protection de l’environnement.

Des lignes de projets d’énergies renouvelables sont connectées au poste de transformation de 500 kV de Vinh Tan, province de Binh Thuan (Centre). Photo: VNA

Deuxièmement, les problèmes causés par les combustibles fossiles, notamment la pollution atmosphérique et le changement climatique, ont fait prendre conscience au gouvernement, aux entreprises, aux investisseurs et aux citoyens de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’économie.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Troisièmement, avec l’efficacité environnementale et économique des énergies renouvelables, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’augmenter rapidement la proportion de ces sources d’énergie dans le bilan énergétique national de 31% en 2020 à plus de 90% en 2050.

Quatrièmement, les progrès technologiques ont joué un rôle important dans l’accélération de la promotion des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité.

Besoin d’une politique synchrone

Selon Cho Han Deog, directeur national de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), le Vietnam présente de nombreux avantages en matière de développement des énergies renouvelables. Des localités vietnamiennes disposent pleinement des éléments nécessaires au développement des énergies renouvelables.

Pour suivre le rythme de la 4e révolution industrielle, le gouvernement devrait accorder une attention particulière à la gestion des énergies et à l’accès aux technologies modernes

Le président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS), Vu Duc Giang. Photo: baodautu.vn

Le président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (VITAS), Vu Duc Giang, a déclaré que l’industrie du textile et de l’habillement a eu accès très tôt à l’énergie verte, à l’énergie renouvelable provenant de l’électricité sur les toits, à l’énergie solaire…

Cependant, le problème le plus important dans l’utilisation des énergies renouvelables et de l’énergie verte est le financement.

ll faut donc disposer de sources budgétaires provenant de la localité, de l’État et mobiliser des sources privées pour développer les énergies renouvelables. Le gouvernement devrait fournir un soutien politique et encourager les banques à proposer des crédits verts, des financements verts et des obligations vertes aux entreprises./.

Le complexe du parc éolien solaire dans le district de Thuan Bac, province de Ninh Thuan (Centre). Photo: VNA