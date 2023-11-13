丰芽-格邦国家公园20年世界遗产保护

前往丰芽-格邦国家公园之路。图自越通社

20年前的2003年7月3日联合国教科文组织按照地质、地貌标准将广平省丰芽-格邦国家公园公认为世界自然遗产。

丰芽-格邦国家公园被公认为世界自然遗产是一个重要里程碑，不仅承认其全球性价值，而且还评估了遗产资源价值完整性保护和弘扬中所作出的努力。

两次荣获世界自然遗产称号

丰芽-格邦国家公园地处越南广平省布泽县及明化县，位于面积201万公顷的石灰岩山区，中心区面积85754公顷，缓冲区面积19.54万公顷。

丰芽-格邦国家公园地处越南广平省布泽县及明化县，位于面积201万公顷的石灰岩山区。图自 phongnhakebang.vn

岩溶地质、300多个洞穴、地下暗河和被纳入越南红皮书和世界濒临绝种动植物红皮书的稀有动植物群等是丰芽-格邦国家公园的特殊之处。

丰芽-格邦国家公园拥有非常丰富的动植物系统。图自phongnhakebang.vn

经历了十分复杂的地貌演化过程，丰芽-格邦国家公园展示了地球历史令人印象深刻的证据，帮助研究人员了解该地区的地质和地形历史。

在越南政府的努力和国际社会的支持下，丰芽-格邦国家公园面积扩大至123326公顷，完整地保存了东南亚最古老的石灰岩地形。

在越南政府的努力和国际社会的支持下，丰芽-格邦国家公园面积扩大至123326公顷，完整地保存了东南亚最古老的石灰岩地形。图自越通社

2015年7月，在德国波恩（Bonn）市举行的联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会第39届会上，在世界遗产委员会成员国的一致同意下，丰芽-格邦国家公园以生态体系和生物多样性两个方面第二次荣获世界自然遗产荣誉称号。

丰芽-格邦国家公园以生态体系和生物多样性两个方面第二次荣获世界自然遗产荣誉称号。图自互联网

丰芽-格邦国家公园被公认为世界自然遗产已成为一个重要里程碑，不仅承认其全球性价值，而且还评估了遗产资源价值完整性保护和弘扬中所作出的努力。

对遗产的认可是在将价值弘扬又完整性保护资源和谐原则，实现遗产可持续发展的基础。

因此，20年来，公园管委会以保护管理为基础、科研为核心、弘扬遗产价值为动力。

可持续保护遗产

20年来，丰芽-格邦国家公园管理委员会一直将森林管理保护工作作为第一任务。

20年来，丰芽-格邦国家公园管理委员会一直将森林管理保护工作作为第一任务。图自phongnhakebang.vn

SMART、GIS、无人机等先进技术已被应用于森林保护、巡逻活动以及生物多样性、土壤变化及自然灾害影响的监测工作。

因此，森林资源管理效率不断提高，森林动物出现频率不断增加，特别是灵长类动物。

作为世界罕见的自然遗产，丰芽-格邦国家公园迎来了世界各国考察团、专家代表2000多人次前来研究考察。

研究工作被认为是保护资源价值的支柱。20年来，丰芽-格邦国家公园管理委员会积极与国内外组织合作，开展在环境、地质、生态、生物多样性、文化、历史等领域的科研项目。

丰芽-格邦洞穴内，除了钟乳石的壮观美丽外，还有一些珍稀的动植物群。图自 Vietnam+

截至目前，丰芽-格邦国家公园共组织调查并公布了近3000种植物，发现了5种植物新物种；调查并发布近1400种动物，发现38种动物新物种；生产林业苗木124个品种9.1万多株；补充种植 1.1万多棵林木，以保护遗传资源并创造景观。

特别是该公园拥有分布面积约4000公顷的500年树龄的岩生翠柏林，主要生长在海拔600米以上的石灰岩山上。

丰芽-格邦国家公园接收并拯救了近1500只野生动物，并将1335只野生动物放归大自然。目前，该公园正在饲养和救助各种野生动物64头，其中包括7头印支虎。

考察团在丰芽-格邦国家公园发现了425个新洞穴。其中，已进行调查测量的洞穴389个，总长243公里。其中最突出的是世界最大洞穴韩松洞（Son Doong），该洞穴对宣传推广广平省乃至越南旅游形象作出了重要贡献。

可持续发展旅游业

除了管理和保护遗产价值外，丰芽-格邦国家公园管理委员会还重视发展公园旅游服务活动，充分挖掘遗产的价值。

截至目前，丰芽-格邦国家公园共运营了15条旅游路线和旅游景点，种类丰富多样。图自phongnhakebang.vn

截至目前，丰芽-格邦国家公园共运营了15条旅游路线和旅游景点，种类丰富多样，例如：探索大自然、洞穴、露营、徒步、空中飞人等活动。特别是“征服韩松洞 – 世界最大洞穴”旅游路线被认为是具有世界等级的旅游线路之一。（完）

特别是“征服韩松洞 – 世界最大洞穴”旅游路线被认为是具有世界等级的旅游线路之一。图自thanhnien.vn