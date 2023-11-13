НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ФОНГНЯ-KEБАНГ – 20 ЛЕТ СОХРАНЕНИЯ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Дорога к пещере Фонгня-Кебанг. Фото: ВИА

3 июля 2003 г. Комитет всемирного наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) одобрил заявку Вьетнама на признание национального парка Фонгня-Кебанг объектом всемирного природного наследия с критериями исключительной мировой ценности с точки зрения геологии и геоморфологии.

Это признание является важной вехой не только в подтверждении исключительной глобальной ценности парка, но и в признании усилий по сохранению и популяризации наследия.

Дважды удостоен статуса Всемирного природного наследия

Парк площадью 85.754 га расположен в центре горного хребта Аннамит в провинции Куанг Бинь и на западе граничит с лаосским заповедником Хин-Намно.

Красота привлекает туристов национального парка Фонгня-Кебанг в Куангбине. Фото phongnhakebang.vn

На территории площадью 123.326 га расположены наземные и водные биотопы, первичные и вторичные леса, участки естественного возобновления, тропические густые леса и саванны, а также крупные, часто впечатляющие и значимые с научной точки зрения пещеры.

Система флоры и фауны Национального парка Фонгня – Кебанг. Фото: phongnhakebang.vn

Ландшафт парка образован известняковыми плато и тропическими лесами. Геологическое разнообразие характеризуется такими впечатляющими явлениями, как многочисленные пещеры и подземные реки. Здесь сохраняется высокий уровень биоразнообразия, включающий в себя множество эндемичных видов.

Усилиями вьетнамского государства и при международной поддержке национальный парк Фонгня-Кебанг был расширен до 123.326 гектаров. Расширение территории позволило создать более целостную экосистему и обеспечить дополнительную защиту водосборных бассейнов, имеющих огромное значение для целостности известняковых ландшафтов.

Национальный парк Фонгня-Кебанг был расширен до 123 326 гектаров, чтобы сохранить целостность древних известняковых ландшафтов в Юго-Восточной Азии. Фото: ВИА

3 июля 2015 года на 39-м заседании в Бонне (Германия) Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить парк в список Всемирного наследия в соответствии с 2 критериями биоразнообразия и экологии.

Национальный парк является образцом «Экосистемы и биоразнообразия» и располагает уникальной популяцией вечнозеленых тропических лесов, включая 500-летние кипарисы, не встречающиеся больше нигде на Земле.

Фонгня-Кебанг во второй раз был внесен в Список всемирного наследия по двум критериям: биоразнообразию и экологии.

Это признание стало важной вехой, свидетельствующей не только о мировой ценности объекта, но и об усилиях по сохранению и популяризации ценностей ресурсов наследия.

Она также создает основу для устойчивого развития наследия с одновременным повышением его ценности и сохранением природных ресурсов.

Поэтому за последние 20 лет руководство парка приняло за основу управления охраной природы – научные исследования, а за движущую силу – продвижение ценностей наследия.

Устойчивое сохранение наследия

На протяжении последних двух десятилетий Совет директоров неизменно считал управление и охрану лесов своей главной задачей.

Правление национального парка Фоння-Кебанг всегда рассматривает управление лесами и их защиту в качестве первоочередной задачи. Фото phongnhakebang.vn

Такие приложения, как конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и привязанные ко времени (SMART), географические информационные системы (ГИС) и беспилотники, были оптимизированы для патрулирования лесов, мониторинга биоразнообразия и почв, а также оценки природных и антропогенных воздействий.

Благодаря этим усилиям удалось значительно повысить эффективность управления ресурсами. Также увеличилась численность диких животных, особенно лангуров.

К настоящему времени национальный парк Фонгня – Кебанг с исследовательскими целями посетили более 2000 человек, представляющих международные природоохранные сообщества. Все они единодушно подтвердили, что это исключительно редкий объект природного наследия мирового масштаба.

Научные исследования являются краеугольным камнем в сохранении ценности природных ресурсов. В последние 20 лет правление Национального парка активно сотрудничает с отечественными и международными организациями для реализации научных проектов и задач в различных областях, включая экологию, геологию-геоморфологию, экологию, биоразнообразие, культуру-историю.

Помимо сталактитов, в пещере обитают редкие виды флоры и фауны. Фото: ВИА

К настоящему времени в национальном парке изучено и занесено в список около 3 000 видов растений, пять из которых новые; почти 1400 видов животных; а также выращено более 91000 лесосеменных саженцев из 124 видов.

Примечательно, что в национальном парке Фонгня-Кебанг также был обнаружен 500-летний известняковый хвойный лес, общая площадь которого составляет около 4 тыс. га.

Кроме того, в этом парке приняли и спасли около 1500 диких животных, а 1335 животных было выпущено обратно в дикую природу. В настоящее время в парке обитают 64 спасенных диких животных разных видов, в том числе семь индокитайских тигров.

С 2003 г. специалисты Британской королевской ассоциации пещер исследовали и открыли 425 пещер в семи районах и системах, 389 из которых было измерено с общей протяженностью 243 км. Наиболее примечательным стало открытие самой большой в мире пещеры Шондонг, которая сыграла важную роль в спелеологических исследованиях пещер региона и внесла значительный вклад в продвижение имиджа Вьетнама, провинции Куангбинь и Фонгня-Кебанг в мире.

Устойчивое развитие туризма

Помимо управления и сохранения объекта, правление Национального парка уделяет особое внимание популяризации его ценностей через туристическую и сервисную деятельность.

В настоящее время на территории объекта Всемирного природного наследия предлагается 15 маршрутов с различными комбинациями, включающими в себя изучение природы, пещер, кемпинг, пеший туризм и зиплайнинг.

Открой для себя насыщенные и разнообразные виды туризма парка Фонгня-Кебанг. Фото phongnhakebang.vn

В частности, тур по исследованию пещеры Шонгдонг признан одним из туристических туров международного уровня ./.

Туристический маршрут «Покори Шондонг – самую большую пещеру в мире» признан одним из туров международного уровня. Фото thanhnien.vn

