海外越南人——国家发展的重要资源

来自世界17个国家的40余名海外越南人看望慰问长沙岛县和DK1海上高脚屋的军民。图自越通社

目前，海外越南人约有530万人，在130个国家和地区生活和工作。 无论身在何处，越南侨胞都始终心系祖国，是越南民族不可分割的一部分。

随着国家基业、潜力、地位和国际威望日益提升，海外越南人的信心也日益增强。 在当今祖国建设和发展事业中，海外越南人已成为促进国家发展的重要资源。

领导干部与海外越南人社群见面。图自越通社

发挥海外越南人的优质资源

越共中央政治局2021年8月12日签发的关于新形势下侨务工作的第12号结论（12-KL/TW）实施两年来，祖国与侨胞、侨胞与祖国的紧密联系得到了更加明确和及时的肯定。

第四工作代表团由200名代表组成，其中包括来自世界22个国家的47名海外越南侨胞，访问了长沙岛县和DK1海上高脚屋的军民。图自越通社

对海外越南人的符合“党意民心”的民族大团结观点、主张和政策得到了海内外人民的赞成、支持和一致贯彻。其中，动员、吸引海外越南人资源的工作继续得到重视，正因为如此，越来越多的海外越南人为祖国、家乡贡献资金、智慧和“软”资源。

胡志明市侨汇总额一直领先全国。图自越通社

2023年第16次“侨胞青少年与胡志明市青年”夏令营开幕式。图自越通社

为国家发展作出贡献的有旅居130个国家和地区的530万越南人，其中有为党和国家领导人就高素质人力资源、金融、贸易、投资、科技、人工智能、初创、创新创意、疾病防控、经济发展模式等诸多重大问题建言献策的50万多名商人和知识分子。

全球疫苗和免疫联盟（GAVI）战略总监、COVAX机制前负责人、法国越南侨民奥雷利亚·阮（Aurélia Nguyen）。图自越通社

目前海外越南人在越南有注册资本总额超过17亿美元的投资项目376个以及注资越南企业数千家。汇回越南的汇款相当稳定，2023年可能增长3.6~4.5%。胡志明市侨汇总额一直领先全国。2021年，尽管受到疫情影响，流入该市的汇款金额达到约65亿美元，比2020年增长9%；2022年该数字达约68亿美元。

Tran集团总经理陈廷雄表示，侨汇的增加证明海外越南人已经找到了稳定的发展道路，在世界各国站稳了脚跟。汇款数额不仅有助于支持胡志明市的经济发展，而且也是稳定该市乃至越南的外汇供应来源。

海外越南人推广越南语

为落实中央政治局第12号结论，越南政府总理于2022年8月3日发布第930号决定，其中批准“2023-2030年海外越南人越南语日”方案。

海外越南人不仅贡献资金和智慧，而且还积极保存、传播和传承越南文化。向海外越南人尤其是年轻一代教授越南语已成为世界范围内广泛的运动。

其中值得一提的是，在美国目前有大约 200 个越南语教学中心和机构；在泰国开设了39个越南语培训班；在柬埔寨设立了33所越南语学校和班级；在老挝有13所学校和越南语教学中心等。

向海外越南人尤其是年轻一代教授越南语已成为世界范围内广泛的运动。图自越通社

在老挝首都万象，自今年7月初以来，佛迹寺的免费越南语班在因新冠肺炎疫情中断一段时间后重新开放。这些越南语班有助于在国外保护、弘扬和推广海外越南人的语言和文化特色 。

担任越南语老师的旅老越侨丁氏方栾表示，凭借自己当老师的经验，她自愿参加免费越南语班的教学工作，让在老挝出生的第二代、第三代越侨都能讲越南语或认知越南语言和了解越南文化。

“当他们长大后，他们将继续保留母语并将其传播给下一代。了解民族文化，他们将有机会返回越南学习和工作，” 丁氏方栾老师说

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋恒。图自越通社

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋恒强调：“第12号结论中的一个非常重要的目标是动员年轻一代。2023年越南夏令营项目框架下，我们让来自世界各国和地区的海外青年侨胞参观越南历史遗迹，参加感恩主题活动，向他们介绍传统之美以及越南的美味菜肴，其中特别强调说越南语并保留越南语的重要性。 ”

越南外交部海外越南人国家委员会信息文化司司长丁黄灵表示：“通过传播民族文化和民族精神价值，我们力争建立一个团结、稳定、发展、心系祖国、向国际友人展现越南文化特色和价值的海外越南人社群。 同时，我们希望海外越南人进一步弘扬对祖国的信心、自豪感和热爱之情。”（完）

越南政府总理范明政与参加2023年“家乡之春”活动的海外越南人合影。图自越通社