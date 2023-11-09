ВЬЕТНАМСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ – ВАЖНЫЙ РЕСУРС В РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Более 40 вьетнамцев, проживающих за рубежом, из 17 стран мира посетили войска и жителей островного уезда Чыонгша и платформы DK1. (Фото: ВИА)

В настоящее время зарубежная вьетнамская община насчитывает около 5,3 млн. человек, живущих и работающих в 130 странах и территориях, которая является неотъемлемой частью вьетнамского этнического сообщества. Где бы ни находились вьетнамские соотечественники, они всегда помнят о своём Отечестве.

По мере того как потенциал, положение, международная репутация страны все больше повышаются, доверие вьетнамской общины за рубежом также все больше укрепляется. В деле строительства и развития страны сегодня вьетнамские соотечественники становятся важным ресурсом, способствующим развитию страны.

Руководители встречаются с вьетнамской общиной за рубежом. фото ВИА



Мобилизация огромных ресурсов вьетнамской общины за рубежом

Тесная связь и привязанность вьетнамцев, проживающих зарубежом к Отечеству чётко подтверждаются после двухлетней реализации заключения Политбюро №12-KL/TW от 8 декабря 2021 года о работе с вьетнамцами, проживающими за границей, в новой ситуации (заключение № 12).

Рабочая группа № 4, состоящая из 200 делегатов, в том числе 47 делегатов-вьетнамцев, проживающих за рубежом из 22 стран мира, завершает программу посещения архипелага Чыонгша и платформы DK1. (фото ВИА)

Взгляды, руководящие принципы, политика великого национального единства в отношении вьетнамской общины за рубежом «Воля партии и сердца людей», получили одобрение, поддержку и единогласное внедрение людьми внутри страны и за рубежом.

В частности, по-прежнему уделяется особое внимание работе по великому национальному единству, мобилизации и привлечению зарубежных ресурсов; благодаря этому все больше вьетнамских соотечественников за рубежом участвуют в предоставлении знаний, экономических и «мягких» ресурсов своей родине и стране в целом.

Хошимин всегда лидирует в стране по объёму получаемых денежных переводов. фото ВИА

Открытие летнего лагеря для молодых вьетнамцев, проживающих зарубежом. (Фото ВИА)

Вклад в общие достижения страны вносят более 5,3 миллионов вьетнамцев, живущих и работающих в 130 странах и территориях, а также более 500 тысяч высококвалифицированных бизнесменов и интеллектуалов. Они всегда активно принимаю участие в консультировании партийных, государственных руководителей по таким важным вопросам, как высококачественные человеческие ресурсы, финансы, торговля, инвестиции, технологии, искусственный интеллект, стартапы, инновации, профилактика эпидемий и борьба с ними, модель экономического развития и т.д.

Аурелия Нгуен, француженка вьетнамского происхождения, директор по стратегии программы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), бывший исполнительный директор программы COVAX. (Фото: ВИА)

В настоящее время во Вьетнаме существует 376 инвестиционных проектов, принадлежащих вьетнамцам, проживающим в зарубежных странах, с общим зарегистрированным капиталом более 1,7 млрд. долл. США и капиталом, вложенным в тысячи предприятий. Поток денежных переводов во Вьетнам достаточно стабилен и может увеличиться на 3,6-4,5% в 2023 году. Как правило, Хошимин всегда является ведущим населенным пунктом в стране по объему получаемых денежных переводов. В 2021 году, несмотря на последствия пандемии, объем денежных переводов, поступающих в город, достиг примерно 66,5 млрд. долл. США, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году достиг примерно 66,8 млрд. долл. США.

По словам Чан Динь Хунга, генерального директора Tran Group (США), денежные переводы увеличиваются, демонстрируя, что вьетнамцы нашли стабильный путь развития, имеют более прочный статус, подтверждая позицию вьетнамского народа во многих странах мира. Соответственно, объем денежных переводов не только способствует экономическому развитию Хошимина, но и является источником, способствующим стабилизации иностранной валюты в городе в частности и в стране в целом.

Чествование вьетнамского языка в зарубежной вьетнамской общине

Конкретизируя Заключение 12, Премьер-министр издал Решение № 930/QD-TTg от 3 августа 2022 года об утверждении проекта «День чествования вьетнамского языка во вьетнамских общинах за рубежом в период 2023-2030 годов».

Зарубежные вьетнамцы не только вносят свой вклад в развитие страны инвестиционными ресурсами и интеллектом, но и активно сохраняют, распространяют и передают вьетнамскую культуру. Обучение вьетнамскому языку вьетнамцев, проживающих за границей, особенно молодёжи, стало широко широкомасштабным движением, которое активно развивается во всем мире.

Так, например, в США насчитывается около 200 центров и учреждений, обучающих вьетнамскому языку; в Таиланде – 39 классов; в Камбодже открыто 33 школы и классы; в Лаосе – 13 школ и центров…

Обучение вьетнамскому языку вьетнамцев, проживающих за границей, особенно молодёжи, стало широко широкомасштабным движением, которое активно развивается во всем мире. Фото: ВИА

В столице Лаоса Вьентьяне в начале июля этого года возобновились бесплатные занятия по изучению вьетнамского языка в пагоде Фаттить, приостановленные в связи с пандемией COVID-19. Целью этих занятий является содействие сохранению, развитию и продвижению вьетнамского языка и культурной самобытности вьетнамцев в зарубежных странах.

Вьетнамская преподавательница, Динь Тхи Фыонг Лоан, проживающая в Лаосе, сказала, что добровольно преподает вьетнамский язык, чтобы вьетнамцы второго и третьего поколения, родившиеся в Лаосе, могли изучать как язык, так и вьетнамскую культуру на основе ее опыта.

“Когда они вырастут, они продолжат сохранять и распространять свой родной язык следующим поколениям. Понимая национальную культуру, они получат возможность вернуться во Вьетнам в целях учебы и работы,” сказала Фыонг Лоан.

Заместитель министра иностранных дел, глава Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Ле Тхи Тху Ханг . Фото: ВИА

Заместитель министра иностранных дел, глава Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула: «В Заключении 12 поставлена очень важная цель, – это мобилизация молодого поколения. В 2023 году мы организовали программу летнего лагеря во Вьетнаме, чтобы привезти во Вьетнам вьетнамскую молодежь из стран и территорий по всему миру, чтобы они могли посетить исторические реликвии, затем принять участие в других мероприятиях и выразить благодарность, а также познакомиться с красотой традиций и кухней. В частности, мы подчеркиваем необходимость говорить по-вьетнамски и сохранять вьетнамский язык».

Динь Хоанг Линь, директор Департамента информации и культуры Государственного комитета по делам вьетнамцев за рубежом Министерства иностранных дел, сказал, что «путем распространения культурных ценностей, а также национального духа, мы хотим построить единое, стабильное, развитое сообщество вьетнамцев за рубежом, которое стремится к Отечеству и четко выражает вьетнамскую культурную самобытность и ценности международным друзьям. В то же время мы надеемся, что вьетнамцы, проживающие за рубежом смогут и дальше укреплять свою уверенность, гордость и любовь к своей Родине»./.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь фотографируется с проживающими за рубежом вьетнамцами, которые присутствовали на программе «Весна на родине-2023». Фото: ВИА