VERS UN TRAITÉ MONDIAL POUR METTRE FIN À LA POLLUTION PLASTIQUE

La pollution plastique est devenue l’un des problèmes environnementaux les plus graves à l’échelle mondiale. Photo: moitruong.net

La pollution plastique est devenue l’un des problèmes environnementaux les plus graves à l’échelle mondiale. Si aucune solution rapide n’est trouvée pour la prévenir, elle aura des conséquences pour l’humanité à l’avenir.

Face à ce besoin urgent, le Vietnam et d’autres pays du monde négocient activement en vue de conclure un Traité mondial contre la pollution plastique. L’objectif est de mettre fin à cette pollution et de protéger la santé humaine et l’environnement des effets néfastes tout au long du cycle de vie du plastique, de réduire la production, l’utilisation et l’élimination du plastique.

La pollution plastique est l’accumulation d’objets en plastique dans l’environnement, ce qui a des effets néfastes sur l’environnement. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

La coopération mondiale est une nécessité urgente

Après deux sessions de négociation en Uruguay en 2022 et en France en 2023, le processus de négociation technique en vue d’élaborer un Traité mondial contre la pollution plastique entre maintenant dans une phase importante. Le texte de l’accord est en cours d’élaboration en vue des négociations lors de la troisième session prévue en novembre prochain à Nairobi, au Kenya, ainsi que lors des sessions suivantes avant la ratification en fin 2024.

Truong Duc Tri, directeur adjoint de l’Agence des mers et des îles du Vietnam relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, a souligné que le Vietnam, en tant que pays membre actif et responsable, accorde une grande importance à la protection de l’environnement marin et insulaire, notamment en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, de l’environnement marin et des zones côtières. Il est nécessaire de résoudre les problèmes liés aux déchets plastiques et aux déchets plastiques océaniques, tout en promouvant le développement économique maritime durable.

Truong Duc Tri, directeur adjoint de l’Agence des mers et des îles du Vietnam relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, à colloque intitulé “Coopération régionale vers un Traité international sur la pollution plastique”. Photo: qdnd.vn

Le directeur adjoint de l’Agence des mers et des îles du Vietnam a suggéré que les pays côtiers continuent de redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes urgents, tels que la pollution de l’environnement marin et les déchets plastiques des océans, afin de créer un environnement de vie plus sûr et de contribuer de manière significative à la préservation de la nature et de la biodiversité marine.

Parallèlement, les pays côtiers doivent continuer à accompagner et à mettre en œuvre de manière efficace le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement maritime durable de l’Asie de l’Est ainsi que les programmes et projets régionaux visant à protéger l’environnement marin.

Mme Ramla Khalidi, représentante en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam. Photo: UNDP Vietnam

Soulignant le “rôle clé” de la coopération dans la résolution du problème croissant de la pollution plastique, Mme Ramla Khalidi, représentante en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a souligné deux aspects importants dans la lutte contre la pollution plastique : reconnaître, soutenir et renforcer la contribution des travailleurs informels aux systèmes de gestion des déchets et examiner la manière dont un Traité mondial pourrait tirer parti de ces contributions. La réalisation des objectifs ambitieux du Traité mondial contre la pollution plastique nécessitera un financement adéquat, notamment par le biais de mécanismes de financement innovants pour soutenir les efforts visant à créer de réels changements.

Possibilité de développer la politique environnementale

En ce qui concerne la participation du Vietnam au Traité mondial contre la pollution plastique, Le Ngoc Tuan, directeur du Département de la coopération internationale du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, a déclaré que le ministère avait présidé et mis en place une délégation pour participer à la deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation (CIN) sur la pollution plastique.

Des délégués au séminaire intitulé le “Traité mondial sur la pollution plastique : résultats de la deuxième session de négociations et orientation du Vietnam lors des prochaines sessions”. Photo: moit.gov.vn

Le Traité mondial constitue à la fois un défi et une opportunité pour le Vietnam d’accélérer l’amélioration des politiques environnementales, en particulier la gestion des déchets, notamment les déchets plastiques.

Mme Vu Thi Dung, du Département de la coopération internationale, a déclaré que le Traité mondial contre la pollution plastique avait été convenu par des pays, dont le Vietnam, avec des objectifs communs tels que mettre fin à la pollution plastique, protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes tout au long du cycle de vie du plastique, réduire la production et l’utilisation de plastique, éliminer les plastiques tout au long de leur cycle de vie, et promouvoir une économie circulaire du plastique pour mettre fin à la pollution plastique.

Le Vietnam peut accélérer l’amélioration des institutions et politiques environnementales, en particulier la gestion des déchets, notamment les déchets plastiques. Photo: tapchimoitruong.vn

Hoang Thanh Vinh, responsable du programme des produits chimiques, des déchets et de l’économie circulaire du PNUD au Vietnam, a indiqué que le Programme national de partenariat d’action sur les plastiques (NPAP) et le PNUD continuent d’accompagner le groupe de travail interdisciplinaire du gouvernement lors des prochaines séances de négociation pour élaborer une proposition vietnamienne en vue d’un Traité mondial contre la pollution plastique.

Le Programme national de partenariat d’action sur les plastiques (NPAP) et le PNUD continuent d’accompagner le groupe de travail interdisciplinaire du gouvernement lors des prochaines séances de négociations. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Selon Mme Quach Thi Xuan, représentante de l’organisation Pacific Environment Vietnam, le Traité mondial contre la pollution plastique est une opportunité pour les pays de collaborer afin de résoudre le problème de la pollution plastique. Cependant, il représente également un défi qui nécessite une réflexion approfondie sur l’engagement des pays à atteindre simultanément les objectifs de développement économique et de protection de l’environnement, tout en assumant leurs responsabilités envers la communauté internationale.

Pacific Environment continuera à soutenir la délégation vietnamienne dans le processus de négociation en vue de l’adoption d’un Traité mondial contre la pollution plastique. L’organisation espère que le Vietnam soutiendra fermement les solutions visant à réduire l’utilisation des plastiques et la pollution plastique, en s’appuyant sur des consultations approfondies avec les autorités nationales et les acteurs étrangers./.

La récyclage est le moyen le plus efficace de réduire la pollution plastique. Photo : Internet