К ГЛОБАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО БОРЬБЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Пластиковое загрязнение становится одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются страны. Фото moitruong.net

Пластиковое загрязнение стало одной из очень серьезных экологических проблем в глобальном масштабе, без своевременных решений по предотвращению, которое оставит последствия для человечества в будущем.

Сталкиваясь с этой проблемой, Вьетнам и другие страны по всему миру активно ведут переговоры по созданию глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением, направленного на прекращение пластикового загрязнения, защиту здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных воздействий на протяжении всего жизненного цикла пластика; сокращение производства, использования и утилизация пластика.





Загрязнение пластиковыми отходами (пластиковое загрязнение) — это явление накопления пластиковых предметов в окружающей среде, оказывающее неблагоприятное воздействие на среду обитания. Фото baotainguyenmoitruong.vn

Глобальное сотрудничество является настоятельным требованием p bách

После двух сессий переговоров в Уругвае в 2022 году и Франции в 2023 году технические переговоры по созданию глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением в настоящее время вступают в важную фазу, разрабатывая текст соглашения для проведения третьей сессии переговоров, которая состоится в ноябре 2023 года в Найроби, Кения, и последующих сессиях перед принятием в конце 2024 года.

Заместитель директора Департамента моря и островов Вьетнама (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) Чыонг Дык Чи отметил, что как активное и ответственное государство-член, Вьетнам всегда подчеркивает важность защиты морской и островной среды, особенно вопросов, связанных с сохранением морского биоразнообразия, морской среды и прибрежных зон; решением проблем пластиковых отходов, океанских пластиковых отходов и содействия устойчивому морскому экономическому развитию.

Чыонг Дык Чи, заместитель директора Вьетнамского департамента морей и островов Министерства природных ресурсов и окружающей среды, выступил на конференции по региональному сотрудничеству в целях достижения глобального соглашения по пластиковому загрязнению. Фото qdnd.vn

Заместитель директора Департамента Чыонг Дык Чи призвал страны продолжать прилагать дальнейшие усилия для решения неотложных проблем, включая загрязнение морской среды, пластиковые отходы океана в целях создания более безопасных мест обитания, а также внесения важного вклада в сохранение природы и морского биоразнообразия.

В то же время страны, имеющие выход к морю, должны продолжать содействовать эффективной реализации плана по реализации стратегии устойчивого развития Восточноазиатского моря, а также региональных программ и проектов по защите морской среды.

Рамла Халиди, представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме

Подчеркивая «ключевую роль» сотрудничества в решении растущей проблемы пластикового загрязнения, Рамла Халиди, представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме, отметила два важных аспекта борьбы с пластиковым загрязнением: признание, поддержка и укрепление вклада неформальных работников по переработке отходов в систему управления отходами и рассмотрение того, как глобальный пакт может опираться на этот вклад.

Реализация амбициозных целей глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением потребует адекватного финансирования, особенно с помощью инновационных финансовых механизмов, обеспечивающих адекватную поддержку усилий по осуществлению преобразований в реальном мире.

Возможность усовершенствовать экологическую политику

Что касается участия Вьетнама в глобальном соглашении по борьбе с пластиковым загрязнением, директор Департамента международного сотрудничества (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) Ле Нгок Туан сказал, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавило и сформировало делегацию для участия в состоявшейся второй сессии Межправительственной конференции по ведению переговоров по глобальному соглашению по борьбе с пластиковым загрязнением.

Делегаты на семинаре «Глобальное соглашение по пластиковому загрязнению: результаты второй сессии переговоров и ориентация Вьетнама на следующие сессии» Фото moit.gov.vn

Глобальное соглашение является как вызовом, так и возможностью для Вьетнама ускорить совершенствование институтов экологической политики и управления отходами в целом, включая пластиковые отходы, в частности.

Ву Тхи Зунг, Департамент международного сотрудничества (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), сказала, что глобальное соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением было согласовано странами, включая Вьетнам, на основе общих целей: прекращение пластикового загрязнения, защита здоровья человека и окружающей среды от негативных воздействий на протяжении всего жизненного цикла пластика; сокращение производства, использование и утилизация пластика на протяжении всего его жизненного цикла, тем самым способствуя развитию цикулярной экономики.



Вьетнам может ускорить совершенствование институтов экологической политики, особенно управления отходами в целом, включая пластиковые отходы.

Хоанг Тхань Винь, менеджер Программы развития Организации Объединенных Наций по химическим веществам, отходам и экономике замкнутого цикла (ПРООН) во Вьетнаме, сказал, что Национальная партнерская программа действий по пластмассам и ПРООН продолжат сопровождать межведомственную делегацию правительства на последующих сессиях, чтобы сформулировать предложение Вьетнама по созданию глобального соглашения о прекращении пластикового загрязнения.

Национальная программа партнерства действий по пластмассам (NPAP) и ПРООН продолжают сопровождать межведомственную рабочую группу правительства на переговорных сессиях. Фото baotainguyenmoitruong.vn

По словам доктора Куать Тхи Суана, главного представителя Тихоокеанской экологической организации во Вьетнаме, глобальное соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением – это возможность для стран совместно решить проблему пластикового загрязнения, а также и вызов, который требует от стран тщательно обдумать свои обязательства по обеспечению одновременного достижения целей экономического развития и охраны окружающей среды и выполнять обязательства перед международным сообществом.

Тихоокеанская экологическая организация подтвердила, что она продолжит сопровождать вьетнамскую делегацию в процессе переговоров по глобальному соглашению по борьбе с пластиковым загрязнением, ожидая, что Вьетнам решительно поддержит решения, направленные на сокращение пластикового загрязнения на основе обширных и глубоких консультаций с заинтересованными сторонами внутри страны и за рубежом./.

Повторное использование — наиболее эффективный способ уменьшить пластиковое загрязнение . фото-интернет