К ГЛОБАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО БОРЬБЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Пластиковое загрязнение стало одной из очень серьезных экологических проблем в глобальном масштабе, без своевременных решений по предотвращению, которое оставит последствия для человечества в будущем.
Сталкиваясь с этой проблемой, Вьетнам и другие страны по всему миру активно ведут переговоры по созданию глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением, направленного на прекращение пластикового загрязнения, защиту здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных воздействий на протяжении всего жизненного цикла пластика; сокращение производства, использования и утилизация пластика.
Глобальное сотрудничество является настоятельным требованием p bách
После двух сессий переговоров в Уругвае в 2022 году и Франции в 2023 году технические переговоры по созданию глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением в настоящее время вступают в важную фазу, разрабатывая текст соглашения для проведения третьей сессии переговоров, которая состоится в ноябре 2023 года в Найроби, Кения, и последующих сессиях перед принятием в конце 2024 года.
Заместитель директора Департамента моря и островов Вьетнама (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) Чыонг Дык Чи отметил, что как активное и ответственное государство-член, Вьетнам всегда подчеркивает важность защиты морской и островной среды, особенно вопросов, связанных с сохранением морского биоразнообразия, морской среды и прибрежных зон; решением проблем пластиковых отходов, океанских пластиковых отходов и содействия устойчивому морскому экономическому развитию.
Заместитель директора Департамента Чыонг Дык Чи призвал страны продолжать прилагать дальнейшие усилия для решения неотложных проблем, включая загрязнение морской среды, пластиковые отходы океана в целях создания более безопасных мест обитания, а также внесения важного вклада в сохранение природы и морского биоразнообразия.
В то же время страны, имеющие выход к морю, должны продолжать содействовать эффективной реализации плана по реализации стратегии устойчивого развития Восточноазиатского моря, а также региональных программ и проектов по защите морской среды.
Подчеркивая «ключевую роль» сотрудничества в решении растущей проблемы пластикового загрязнения, Рамла Халиди, представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме, отметила два важных аспекта борьбы с пластиковым загрязнением: признание, поддержка и укрепление вклада неформальных работников по переработке отходов в систему управления отходами и рассмотрение того, как глобальный пакт может опираться на этот вклад.
Реализация амбициозных целей глобального соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением потребует адекватного финансирования, особенно с помощью инновационных финансовых механизмов, обеспечивающих адекватную поддержку усилий по осуществлению преобразований в реальном мире.
Возможность усовершенствовать экологическую политику
Что касается участия Вьетнама в глобальном соглашении по борьбе с пластиковым загрязнением, директор Департамента международного сотрудничества (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) Ле Нгок Туан сказал, что Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавило и сформировало делегацию для участия в состоявшейся второй сессии Межправительственной конференции по ведению переговоров по глобальному соглашению по борьбе с пластиковым загрязнением.
Глобальное соглашение является как вызовом, так и возможностью для Вьетнама ускорить совершенствование институтов экологической политики и управления отходами в целом, включая пластиковые отходы, в частности.
Ву Тхи Зунг, Департамент международного сотрудничества (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), сказала, что глобальное соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением было согласовано странами, включая Вьетнам, на основе общих целей: прекращение пластикового загрязнения, защита здоровья человека и окружающей среды от негативных воздействий на протяжении всего жизненного цикла пластика; сокращение производства, использование и утилизация пластика на протяжении всего его жизненного цикла, тем самым способствуя развитию цикулярной экономики.
Хоанг Тхань Винь, менеджер Программы развития Организации Объединенных Наций по химическим веществам, отходам и экономике замкнутого цикла (ПРООН) во Вьетнаме, сказал, что Национальная партнерская программа действий по пластмассам и ПРООН продолжат сопровождать межведомственную делегацию правительства на последующих сессиях, чтобы сформулировать предложение Вьетнама по созданию глобального соглашения о прекращении пластикового загрязнения.
По словам доктора Куать Тхи Суана, главного представителя Тихоокеанской экологической организации во Вьетнаме, глобальное соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением – это возможность для стран совместно решить проблему пластикового загрязнения, а также и вызов, который требует от стран тщательно обдумать свои обязательства по обеспечению одновременного достижения целей экономического развития и охраны окружающей среды и выполнять обязательства перед международным сообществом.
Тихоокеанская экологическая организация подтвердила, что она продолжит сопровождать вьетнамскую делегацию в процессе переговоров по глобальному соглашению по борьбе с пластиковым загрязнением, ожидая, что Вьетнам решительно поддержит решения, направленные на сокращение пластикового загрязнения на основе обширных и глубоких консультаций с заинтересованными сторонами внутри страны и за рубежом./.