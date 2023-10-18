ВЬЕТНАМ АКТИВНО ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНЫХ НАСЛЕДИЙ

Вид с высоты на древний городок Хой-ан. (Фото: baoquangnam.vn)

В период глобализации сохранение и продвижение ценностей наследий является важной задачей, способствующей продвижению имиджа страны и народа Вьетнама, а также созданию национального бренда.

Di sản văn hóa ngày càng chứng minh vai trò là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh dangcongsan.vn

19 октября 1978 года Вьетнам присоединился к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция 1972 года) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В течение 35 лет реализации Конвенции ЮНЕСКО 1972 года Вьетнам добился важных успехов в защите и продвижении ценностей объектов всемирного наследия, признанных международным сообществом.

Практика искусства пения Тхен народностей Тай, Нунг, Тхай во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

С тех пор как Вьетнам официально присоединился к конвенции 1972 года и стал ее государством-членом, правовая система о культурном наследии Вьетнама постепенно начала строиться в соответствии с духом конвенции, начал укрепляться аппарат управления всемирным наследием от центрального до местного уровня, а ресурсы для защиты всемирного наследия были расставлены по приоритетам и мобилизованы по максимуму.

Закон о культурном наследии был принят Национальным собранием 29 июня 2001 года, он состоит из 74 статей, разделен на 7 глав, предусматривающих защиту и продвижения ценностей культурного наследия, права и обязанности организаций и частных лиц в отношении культурного наследия во Вьетнаме.

Пейзаж и архитектура древней столицы Хюэ. (Фото ВИА)

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пять из них являются культурным наследием, три – природным и смешанным. Национальный парк Фонгня-Кебанг, залив Халонг являются объектами природного наследия. Комплекс исторических памятников бывшей столицы Хюэ, древний город Хойан, святилище Мишон, Императорская цитадель Тханглонг и Цитадель династии Хо являются объектами культурного наследия.

Комплекс достопримечательностей Чанган – единственный объект смешанного наследия во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии и один из немногих 38 объектов смешанного наследия, признанных ЮНЕСКО. Чанган является первым объектом двойного наследия (культурного и природного) во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии.

Туристический комплекс Чанг-ан. (Фото: ВИА)

Благодаря хорошему сохранению и продвижению ценностей культурного наследия, за прошедшие 30 лет во Вьетнаме насчитывается около 50 объектов культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, в том числе 28 объектов материального и нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО всемирным культурным наследием; 8 объектов всемирного наследия; 3 объекта всемирного документального наследия; 11 объектов всемирного биосферного заповедника; 3 глобальных геопарка.

Глобальный геопарк Дакнонг. (Фото ВИА)

Это не только гордость вьетнамского народа, но и возможность для международного сообщества поделиться культурными и духовными ценностями Вьетнама.

Вьетнам эффективно участвует и продолжает подтверждать свою роль и ответственность в качестве члена организаций и комитетов международных конвенций ЮНЕСКО по культурному наследию. Фото icd.gov.vn (Департамент международного сотрудничества)

Объекты всемирного наследия во Вьетнаме эффективно и активно способствуют устойчивому социально-экономическому развитию, создают рабочие места на местном и общинном уровнях, способствуют развитию туризма, торговли и инвестиций; продвигают национальный имидж, культуру, историю и традиции Вьетнама среди международных друзей.

В рамках механизма ЮНЕСКО в целом и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в частности Вьетнам является ответственным, престижным членом, всегда хорошо и качество выполняющим свои обязательства, признанным и ценимым международным сообществом.

Вьетнам гордится тем, что является ответственным членом Организации Объединенных Наций. (Фото ВИА)

Более того, в период 2013-2017 годов Вьетнам был избран членом Комитета всемирного наследия, органа из 21 страны, представляющего члены конвенции 1972 года, способствующего сохранению и продвижению ценностей объектов всемирного культурного и природного наследия в глобальном масштабе.

Недавно, в рамках 9-й Генеральной Ассамблеи государств – участников Конвенции об охране нематериального культурного наследия (Конвенция 2003 года), Вьетнам был избран членом Межправительственного комитета Конвенции ЮНЕСКО, набрав 120 голосов, что является самым высоким показателем среди избранных стран.

Туристы посещают императорскую цитадель Тханглонг. (Фото: ВИА)

Это уже второй раз, когда Вьетнам берет на себя эту ответственность в главном исполнительном органе ЮНЕСКО по культуре. Это имеет важное значение во многих отношениях, демонстрируя растущее положение и престиж Вьетнама на международной арене, демонстрируя доверие международного сообщества к вкладу Вьетнама и его способность управления в глобальных многосторонних институтах.

Государства – члены Конвенции 2003 года сказали, что опыт, знания и усилия Вьетнама в области охраны и продвижения нематериального культурного наследия как в теоретическом, правовом, так и в практическом аспектах являются хорошими уроками для многих стран региона и на международном уровне.

Вьетнам может внести более действенный вклад в эффективную реализацию конвенции, благодаря своему вкладу в срочную охрану наследия, находящегося под угрозой исчезновения, сохраняя наследие человечества, и продвигая модели хорошо охраняемого наследия в мире./.

Внутренний церемониальный двор в комплексе памятников королевских дворцов Хюэ, признанном ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия. (Фото ВИА)