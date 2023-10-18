ВЬЕТНАМ АКТИВНО ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНЫХ НАСЛЕДИЙ

В период глобализации сохранение и продвижение ценностей наследий является важной задачей, способствующей продвижению имиджа страны и народа Вьетнама, а также созданию национального бренда.
19 октября 1978 года Вьетнам присоединился к Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция 1972 года) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В течение 35 лет реализации Конвенции ЮНЕСКО 1972 года Вьетнам добился важных успехов в защите и продвижении ценностей объектов всемирного наследия, признанных международным сообществом.
С тех пор как Вьетнам официально присоединился к конвенции 1972 года и стал ее государством-членом, правовая система о культурном наследии Вьетнама постепенно начала строиться в соответствии с духом конвенции, начал укрепляться аппарат управления всемирным наследием от центрального до местного уровня, а ресурсы для защиты всемирного наследия были расставлены по приоритетам и мобилизованы по максимуму.
Закон о культурном наследии был принят Национальным собранием 29 июня 2001 года, он состоит из 74 статей, разделен на 7 глав, предусматривающих защиту и продвижения ценностей культурного наследия, права и обязанности организаций и частных лиц в отношении культурного наследия во Вьетнаме.
В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пять из них являются культурным наследием, три – природным и смешанным. Национальный парк Фонгня-Кебанг, залив Халонг являются объектами природного наследия. Комплекс исторических памятников бывшей столицы Хюэ, древний город Хойан, святилище Мишон, Императорская цитадель Тханглонг и Цитадель династии Хо являются объектами культурного наследия.
Комплекс достопримечательностей Чанган – единственный объект смешанного наследия во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии и один из немногих 38 объектов смешанного наследия, признанных ЮНЕСКО. Чанган является первым объектом двойного наследия (культурного и природного) во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии.
Благодаря хорошему сохранению и продвижению ценностей культурного наследия, за прошедшие 30 лет во Вьетнаме насчитывается около 50 объектов культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, в том числе 28 объектов материального и нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО всемирным культурным наследием; 8 объектов всемирного наследия; 3 объекта всемирного документального наследия; 11 объектов всемирного биосферного заповедника; 3 глобальных геопарка.
Это не только гордость вьетнамского народа, но и возможность для международного сообщества поделиться культурными и духовными ценностями Вьетнама.
Объекты всемирного наследия во Вьетнаме эффективно и активно способствуют устойчивому социально-экономическому развитию, создают рабочие места на местном и общинном уровнях, способствуют развитию туризма, торговли и инвестиций; продвигают национальный имидж, культуру, историю и традиции Вьетнама среди международных друзей.
В рамках механизма ЮНЕСКО в целом и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в частности Вьетнам является ответственным, престижным членом, всегда хорошо и качество выполняющим свои обязательства, признанным и ценимым международным сообществом.
Более того, в период 2013-2017 годов Вьетнам был избран членом Комитета всемирного наследия, органа из 21 страны, представляющего члены конвенции 1972 года, способствующего сохранению и продвижению ценностей объектов всемирного культурного и природного наследия в глобальном масштабе.
Это уже второй раз, когда Вьетнам берет на себя эту ответственность в главном исполнительном органе ЮНЕСКО по культуре. Это имеет важное значение во многих отношениях, демонстрируя растущее положение и престиж Вьетнама на международной арене, демонстрируя доверие международного сообщества к вкладу Вьетнама и его способность управления в глобальных многосторонних институтах.
Государства – члены Конвенции 2003 года сказали, что опыт, знания и усилия Вьетнама в области охраны и продвижения нематериального культурного наследия как в теоретическом, правовом, так и в практическом аспектах являются хорошими уроками для многих стран региона и на международном уровне.
Вьетнам может внести более действенный вклад в эффективную реализацию конвенции, благодаря своему вкладу в срочную охрану наследия, находящегося под угрозой исчезновения, сохраняя наследие человечества, и продвигая модели хорошо охраняемого наследия в мире./.