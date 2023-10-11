ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ ВЬЕТНАМА

Несмотря на все более острые торговые вызовы, Вьетнам остается непоколебимым в своей цели привлечения качественных потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В частности, ожидается, что полупроводниковая промышленность станет «глотком свежего воздуха» для вьетнамской экономики.
В течение прошедших 30-летий привлечения ПИИ Вьетнам стал восходящей звездой в глобальной производственной цепочке поставок. Большинство проектов с прямыми иностранными инвестициями изначально были нацелены на 2 области с низкой добавленной стоимостью, которые привлекали много рабочей силы, такие как швейное производство, производство текстиля и кожаной обуви, но в настоящее время Вьетнам добился быстрого прогресса в цепочке создания стоимости и стал важным центром сборки электроники.
Полупроводниковая промышленность – новый глоток свежего воздуха для прямых иностранных инвестиций.
В последние дни многие руководители таких крупных полупроводниковых предприятий США, как Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries, ICO подписали меморандум о взаимопонимании по инвестированию во Вьетнам. Компания Hana Micron Vina недавно открыла первый завод по производству полупроводников на севере страны, в промышленном парке Ванчунг, провинция Бакжанг.
Hana Micron Vina – это южнокорейский производитель, который специализируется на производстве и обработке интегральных плат, необходимых для мобильных телефонов и другой современной электронной продукции, с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом почти в 600 млн. долл. США. Первый этап завода введен в эксплуатацию с ноября 2020 года.
Чой Чанг Хо, президент Hana Micron Vina, сообщил, что к 2025 году компания планирует увеличить общий объем инвестиций до более чем 1,1 млрд долл. США, ожидается, что ее годовой доход достигнет 800 млн долл. США, а также будет создано 4000 рабочих мест для вьетнамских рабочих.
Полупроводниковая компания Amkor, США, также готовится к открытию в октябре еще одного завода в провинции Бакнинь с общим объемом инвестиций в размере 1,6 млрд доллар. США.
Калифорнийская полупроводниковая компания Synopsys также сотрудничает с парком высоких технологий города Хошимина в строительстве центра проектирования и инкубации полупроводников, в то время как калифорнийская полупроводниковая компания Marvell, как ожидается, объявит о планах строительства центра проектирования полупроводников мирового класса в городе Хошимин.
Ранее крупнейшим инвестором во Вьетнаме была компания Samsung, и также пообещала инвестировать более 2,6 млрд долл. США в полупроводниковую промышленность на заводе Samsung Electro-Mechanics Vietnam в провинции Тхайнгуен.
Вышеуказанные проекты являются самым ярким доказательством того, что Вьетнам движется в правильном направлении на пути привлечения высококачественных потоков прямых иностранных инвестиций. Такие населенные пункты, как Бакжанг, Бакнинь, Тайнгуен или город Хошимин, являются не только лидерами в области сборки электронных компонентов, но и становятся ведущими центрами в производственном секторе с технологическим содержанием и высокой добавленной стоимостью.
По словам Нгуен Мая, председателя Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями во Вьетнаме (VAFIE), в настоящее время страны намерены инвестировать во Вьетнам около 5,5 млрд долл. США в полупроводниковые технологии. Включая компанию Samsung, производящую сетевые чипы, Intel, инвестирующую в интегральную схему в Хошимине, и множество новых инвесторов из Кореи, Америки и т. д.
Нгуен Май также призвал населенные проводить приоритетные политики для привлечения инвестиций в полупроводниковую промышленность не только для привлечения иностранного капитала, но и внутреннего капитала для участия в этой цепочке создания стоимости.
Выонг Куок Туан, постоянный вице-председатель провинции Бакнинь, подчеркнул, что для того, чтобы проекты выбрали Вьетнам в качестве места назначения ему необходимо улучшить качество человеческих ресурсов, и ожидается, что для удовлетворения спроса инвесторов на высокотехнологичные человеческие ресурсы в этом населенном пункте откроются международные учебные школы в области полупроводников./.