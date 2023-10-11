ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ ВЬЕТНАМА

Ожидается, что полупроводниковая промышленность станет глотком свежего воздуха для экономики Вьетнама. (Фото: http://www.most.gov.vn)

Несмотря на все более острые торговые вызовы, Вьетнам остается непоколебимым в своей цели привлечения качественных потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В частности, ожидается, что полупроводниковая промышленность станет «глотком свежего воздуха» для вьетнамской экономики.

В течение прошедших 30-летий привлечения ПИИ Вьетнам стал восходящей звездой в глобальной производственной цепочке поставок. Большинство проектов с прямыми иностранными инвестициями изначально были нацелены на 2 области с низкой добавленной стоимостью, которые привлекали много рабочей силы, такие как швейное производство, производство текстиля и кожаной обуви, но в настоящее время Вьетнам добился быстрого прогресса в цепочке создания стоимости и стал важным центром сборки электроники.

Вьетнам имеет много потенциалов и возможностей для сотрудничества в полупроводниковой промышленности. (Фото: baodautu.vn)

В условиях спада потока инвестиционного капитала Вьетнам прилагает усилия для привлечения потоков инвестиционного капитала в производство чипов и полупроводников – сектора, которые дают надежду на их восстановление во Вьетнаме, когда экономический цикл изменится.

Полупроводниковая промышленность – новый глоток свежего воздуха для прямых иностранных инвестиций.

В последние дни многие руководители таких крупных полупроводниковых предприятий США, как Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries, ICO подписали меморандум о взаимопонимании по инвестированию во Вьетнам. Компания Hana Micron Vina недавно открыла первый завод по производству полупроводников на севере страны, в промышленном парке Ванчунг, провинция Бакжанг.

В последние дни многие руководители таких крупных полупроводниковых предприятий США, как Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries, ICO подписали меморандум о взаимопонимании по инвестированию во Вьетнам. (Фото: vietnamnet.vn)

Hana Micron Vina – это южнокорейский производитель, который специализируется на производстве и обработке интегральных плат, необходимых для мобильных телефонов и другой современной электронной продукции, с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом почти в 600 млн. долл. США. Первый этап завода введен в эксплуатацию с ноября 2020 года.

Предприятие Hana Micron Vina производит и обрабатывает интегральные платы, используемые для мобильных телефонов и интеллектуальных электронных продуктов. (Фото: ВИА)

Чой Чанг Хо, президент Hana Micron Vina, сообщил, что к 2025 году компания планирует увеличить общий объем инвестиций до более чем 1,1 млрд долл. США, ожидается, что ее годовой доход достигнет 800 млн долл. США, а также будет создано 4000 рабочих мест для вьетнамских рабочих.

Полупроводниковая компания Amkor, США, также готовится к открытию в октябре еще одного завода в провинции Бакнинь с общим объемом инвестиций в размере 1,6 млрд доллар. США.

Фото для иллюстрации. (Источник: ictnews.vn)

Калифорнийская полупроводниковая компания Synopsys также сотрудничает с парком высоких технологий города Хошимина в строительстве центра проектирования и инкубации полупроводников, в то время как калифорнийская полупроводниковая компания Marvell, как ожидается, объявит о планах строительства центра проектирования полупроводников мирового класса в городе Хошимин.

Ранее крупнейшим инвестором во Вьетнаме была компания Samsung, и также пообещала инвестировать более 2,6 млрд долл. США в полупроводниковую промышленность на заводе Samsung Electro-Mechanics Vietnam в провинции Тхайнгуен.

Крупнейший инвестор Вьетнама, компания Samsung, также взял на себя обязательство инвестировать более 2,6 млрд долларов США в полупроводниковую промышленность на заводе Samsung Electro-Mechanics Vietnam Factory. (Фото: baodautu.vn)

Вышеуказанные проекты являются самым ярким доказательством того, что Вьетнам движется в правильном направлении на пути привлечения высококачественных потоков прямых иностранных инвестиций. Такие населенные пункты, как Бакжанг, Бакнинь, Тайнгуен или город Хошимин, являются не только лидерами в области сборки электронных компонентов, но и становятся ведущими центрами в производственном секторе с технологическим содержанием и высокой добавленной стоимостью.

По словам Нгуен Мая, председателя Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями во Вьетнаме (VAFIE), в настоящее время страны намерены инвестировать во Вьетнам около 5,5 млрд долл. США в полупроводниковые технологии. Включая компанию Samsung, производящую сетевые чипы, Intel, инвестирующую в интегральную схему в Хошимине, и множество новых инвесторов из Кореи, Америки и т. д.

По словам Нгуен Мая, председателя Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями во Вьетнаме (VAFIE), к 2029 году размер мирового рынка чипов достигнет 1400 млрд долл. США по сравнению с 600 млрд долл. США в 2022 году, поэтому возможности для Вьетнама на этом рынке огромны.

Нгуен Май также призвал населенные проводить приоритетные политики для привлечения инвестиций в полупроводниковую промышленность не только для привлечения иностранного капитала, но и внутреннего капитала для участия в этой цепочке создания стоимости.

Выонг Куок Туан, постоянный вице-председатель провинции Бакнинь, подчеркнул, что для того, чтобы проекты выбрали Вьетнам в качестве места назначения ему необходимо улучшить качество человеческих ресурсов, и ожидается, что для удовлетворения спроса инвесторов на высокотехнологичные человеческие ресурсы в этом населенном пункте откроются международные учебные школы в области полупроводников./.