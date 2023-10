lE VIETNAM S’INTÈGRE À L’INTERNATIONAL AVEC LA “DIPLOMATIE DU BAMBOU”

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les chefs des délégations des pays de l’ASEAN lors de la cérémonie d’ouverture du 43e Sommet de l’ASEAN. Photo: VNA

Tout au long de l’histoire, les affaires étrangères ont toujours joué un rôle extrêmement important, contribuant non seulement à protéger fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales mais contribue également grandement à l’édification et au développement du pays.

Identifiant l’importance des affaires étrangères dans l’édification et le développement du pays, lors de la Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, tenue le 14 décembre 2021, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a souligné la détermination d’édifier et de développer une diplomatie vietnamienne moderne et empreinte de l’identité nationale, dénommée l’école de la “Diplomatie du Bambou”.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois, président de Chine Xi Jinping, en novembre 2022 à Pékin. Photo: VNA

Évaluant les affaires étrangères et la diplomatie, notamment la “Diplomatie du Bambou” du Vietnam, la plupart des experts et universitaires internationaux conviennent que l’image du bambou, avec des racines fortes, un tronc solide, des branches fortes mais flexibles, est très appropriée pour la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification du Vietnam, servant l’objectif de garantir les intérêts nationaux.

Le président américain Joe Biden et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, en septembre dernier à Hanoï. Photo: VNA

L’expert Layton Pike, co-fondateur de l’Institut politique Vietnam-Australie, a déclaré que le bambou évoquait des images de résilience, de solidarité et de force, ce qui constitue une métaphore idéale de la politique étrangère du Vietnam qui est flexible, créative mais très courageuse et inébranlable face à tous les défis et difficultés.

Le directeur de l’Institut de recherche en politique étrangère de Téhéran, le Dr Abed Akbari, a estimé que le Vietnam utilisait avec justesse le concept de “Diplomatie du bambou” comme métaphore de la résilience, car il est très flexible et hautement adaptatif en matière de politique étrangère.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Le Dr Tomotaka Shoji, directeur du Département régional de recherche de l’Institut de recherche sur la défense du ministère japonais de la Défense, a précisé que la “Diplomatie du bambou” montrait que la politique étrangère du Vietnam n’était pas dogmatique mais pragmatique en faisant preuve de flexibilité, conformément aux situations, aux partenaires et aux conditions historiques.

Selon l’ancien conseiller adjoint indien à la sécurité nationale SD Pradhan, la politique étrangère du Vietnam est flexible et douce pour “accommoder” tous les pôles dans le monde multipolaire, mais reste étroitement liée aux intérêts de la nation, vers la paix et la croissance économique du pays et de la région. Cela a été prouvé par la politique du Vietnam de “faire ami avec tous les pays qui le souhaitent”.

Des activités extérieures de dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo: VNA

Les experts soulignent également le point central de la politique étrangère du Vietnam, qui est d’utiliser au mieux les opportunités diplomatiques pour assurer le maintien de l’indépendance afin de protéger les intérêts nationaux et du peuple. Le Dr Ruvislei González Saez, vice-président de l’Association d’amitié Cuba-Vietnam, a mentionné que le message philosophique très profond mais extrêmement proche et concret transmis à travers la “Diplomatie du Bambou” était “solidarité, compassion, détermination de protéger résolument et constamment les intérêts nationaux”.

Le Dr Joe Pateman, du Département de politique et de relations internationales de l’Université de Nottingham (Royaume-Uni), a estimé que les “racines fortes” du bambou dans l’école de la “Diplomatie du Bambou” du Vietnam constituent les principes directeurs fondamentaux tels que les intérêts du peuple, l’indépendance et l’autonomie dans les relations étrangères – des principes profondément ancrés dans l’idéologie diplomatique du Président Hô Chi Minh et qui constituent le fondement de la politique étrangère du Vietnam.

Le Vietnam est élu membre du Conseil des droits de l’homme. Photo: baoquocte.vn

Le Vietnam a bénéficié de la confiance de la communauté internationale et a été élu à de nombreuses organisations internationales. Il est actuellement vice-président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, de la Commission du droit international des Nations Unies pour le mandat 2023 – 2027.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), préside la session célébrant la Journée de la Terre Mère. Photo: VNA

Selon les experts internationaux, l’école de la “Diplomatie du Bambou” a donné au Vietnam un rôle de plus en plus important sur la scène internationale, l’aidant à maintenir des relations pratiques avec de grandes puissances tout en garantissant les intérêts nationaux.

Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec plus de 190 pays à travers le monde. Photo: baoquocte.vn

À ce jour, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec plus de 190 pays à travers le monde, notamment des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec 30 pays, des relations économiques avec plus de 230 pays et territoires. Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange (ALE), dont des ALE de nouvelle génération. Il est un membre actif de plus de 70 organisations et forums multilatéraux importants…

Le président Vo Van Thuong assiste à la cérémonie de départ de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°5 et de l’équipe de génie n°2 partant pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud.(2023). Photo: VNA



Avec la mise en œuvre de la “Diplomatie du Bambou”, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme un partenaire fiable et un membre actif et responsable dans le processus d’intégration internationale et régionale.

Le journaliste indonésien Veeramalla Anjaiah . Photo: VNA

L’ancien ambassadeur cubain au Vietnam, Fredesmán Turró González, a affirmé que le Vietnam était devenu un modèle pour les pays en développement. Le Vietnam est actuellement un acteur important sur la scène politique internationale, opérant activement et apportant de nombreuses contributions notables aux organisations et forums internationaux, étant un partenaire fiable et participant activement au processus d’intégration internationale et régionale. Selon lui, les résultats ci-dessus sont dus à l’utilisation intelligente et habile par le Vietnam des facteurs positifs apportés par la mondialisation sans abandonner ses principes de politique étrangère, tout en limitant l’impact des facteurs négatifs.

L’ancien ambassadeur cubain au Vietnam, Fredesmán Turró González. Photo: VNA

L’ancien conseiller adjoint indien à la sécurité nationale, SD Pradhan, a salué la capacité du Vietnam à gérer habilement les situations qui se posent et à contribuer positivement aux problèmes internationaux. Il a souligné que le Vietnam, en tant que président du Conseil de sécurité de l’ONU, avait présidé avec succès deux réunions importantes sur le respect de la Charte des Nations Unies et la coopération entre le Conseil de sécurité de l’ONU et l’ASEAN. Le Vietnam joue également un rôle important dans la promotion du concept des Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP). Ces mesures ont considérablement renforcé sa stature sur la scène internationale./.