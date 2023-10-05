ВЬЕТНАМ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И “БАМБУКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ”

На протяжении всей истории вьетнамского народа внешняя политика всегда играла чрезвычайно важную роль, не только способствуя надежной защите независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности, но также вносит большой вклад в строительство и развитие страны.
Подчеркивая важность дипломатической работы в текущей работе по строительству и развитию страны, на Национальной конференции по международным делам для реализации резолюции 13-го Национального съезда Партии 14 декабря 2021 года, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «Настроены строить и развивать современную вьетнамскую внешнюю политику и дипломатию, пропитанную национальной идентичностью – «бамбуковой» дипломатией Вьетнама».
С всеобъемлющей и регулярной миссией поддержания мирной и стабильной обстановки, использования благоприятных международных факторов для дела Обновления и защиты Отечества, укрепления положения страны и во внешней политике Вьетнам сегодня творчески применяются основные принципы марксизма-ленинизма, основываясь фундаменте, заложенном президентом Хо Ши Мином, развиваясь с учетом внутренних условий и мировой ситуации.
Оценивая уникальную и неповторимую школу иностранных дел и дипломатии – «бамбуковую дипломатию» Вьетнама, большинство международных экспертов и ученых сходятся во мнении, что образ бамбука с «сильными корнями, крепким стволом, гибкими ветвями» пропитывает вьетнамскую идентичность и очень подходит для внешней политики Вьетнама многосторонности и диверсификации, служащей целям обеспечения национальных интересов.
Эксперт Лейтон Пайк, соучредитель Вьетнамско-австралийского института политики (AVPI), сказал, что бамбук вызывает образы стойкости, солидарности и силы, что является идеальной метафорой внешней политики Вьетнама, которая характеризуется гибкость, творческим подходом, волей и стойкостью перед лицом всех вызовов и трудностей.
Директор Тегеранского института исследований внешней политики (Иран) д-р Абед Акбари заявил, что Вьетнам использует концепцию «бамбуковой дипломатии» как метафору устойчивости, гибкости и способности адаптации во внешней политике.
Доктор Томотака Сёдзи, директор департамента региональных исследований Института оборонных исследований Министерства обороны Японии, заявил, что «бамбуковая дипломатия» показывает, что внешняя политика Вьетнама не догматична, а демонстрирует гибкость в зависимости от партнеров и ситуаций, что очень подходит стратегическому окружению и историческому контексту, в котором выделяется сбалансированное развитие отношений с другими странами.
По словам бывшего заместителя советника по национальной безопасности Индии С.Д. Прадхана, внешняя политика Вьетнама является гибкой и мягкой, чтобы «приспособить» все полюса многополярного мира, но по-прежнему тесно связана с интересами нации, с миром и экономическим ростом страны и региона. Это еще раз подчеркивает инициативность и уверенность во внешней политике Вьетнама, и благодаря этому Вьетнам доказал свою политику «быть другом всех стран».
Международные эксперты и ученые также подчеркивают основной смысл внешней политики Вьетнама, который заключается в том, чтобы наилучшим образом использовать дипломатические возможности для сохранения независимости, защиты национальных интересов и благ народа. Доктор Рувислей Гонсалес Саес, вице-президент Ассоциации Кубинско-Вьетнамской дружбы отметил очень глубокое философское послание, но чрезвычайно близкое и практичное, передаваемое посредством «бамбуковой дипломатии», а именно: «Солидарность, сострадание, но решительная и настойчивая защита национальных интересов».
Доктор Джо Пейтман с факультета политики и международных отношений Ноттингемского университета (Великобритания) оценил, что «сильными корнями» бамбука в школе «бамбуковой дипломатии» являются основные руководящие принципы, такие как национальные интересы людей, независимость и самостоятельность во внешних отношениях — принципы, которые глубоко укоренились в дипломатической идеологии президента Хо Ши Мина и создают основу внешней политики Вьетнама.
Вьетнам пользуется доверием международного сообщества и избран членом многих международных организаций, в настоящее время является вице-президентом 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг., членом Комиссии международного права ООН на 2023–2027 гг….
Активная деятельность Вьетнама на заседаниях агентств крупнейших мировых многосторонних организаций в полной мере продемонстрировала все более активную позицию, роль и вклад Вьетнама во двустороннюю и многостороннюю внешнюю политику, а также в усиление международного сотрудничества в глобальном масштабе. Это также живое свидетельство успеха «бамбуковой дипломатии».
По мнению международных экспертов, «бамбуковая дипломатия» принесла Вьетнаму все нарастающую роль на международной арене, помогая Вьетнаму добиться успеха в поддержании практических отношений с державами мира, одновременно обеспечивая национальные интересы.
Индийская газета The India Times считает, что «бамбуковая дипломатия» помогла Вьетнаму добиться успеха в сохранении независимой и сбалансированной позиции в отношениях с державами, тем самым максимизируя свои национальные интересы.
На сегодняшний день Вьетнам имеет дипломатические отношения с более чем 190 странами мира, установил стратегическое партнерство и всестороннее партнерство с 30 странами, а также поддерживает экономические отношения с более чем 230 странами и территориями, подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая ССТ нового поколения, является активным членом более чем 70 важных многосторонних организаций и форумов…
Благодаря реализации «бамбуковой дипломатии» Вьетнам все больше утверждает себя как надежный партнер, активный и ответственный участник процесса международной и региональной интеграции. Журналист Вэй Вэй, заведующий вьетнамским отделом Центрального радио и телевидения Китая, заявил, что внешнеполитическая работа вносит важный вклад в изменение международного положения, постепенно повышая репутацию Вьетнама на международной арене.
Известный индонезийский журналист Вирамалла Анджайя, старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии (CSEAS), подчеркнул, что Вьетнам является восходящей «звездой» Индо-Тихоокеанского региона, страной-стратегом в Юго-Восточной Азии, имея большое дипломатическое влияние в регионе.
Между тем, бывший посол Кубы во Вьетнаме Фредесман Турро Гонсалес подтвердил, что Вьетнам стал образцом для развивающихся стран, став важным игроком на международной политической арене, активно действуя и внося значительный вклад в работу международных организаций и форумов, став надежным партнером и активно участвуя в процессе международной и региональной интеграции. По его словам, вышеуказанные результаты обусловлены умным и умелым использованием Вьетнамом положительных факторов, вызванных глобализацией, не отказываясь при этом от своих внешнеполитических принципов, и в то же время ограничивая влияние негативных факторов.
Бывший заместитель советника по национальной безопасности Индии С.Д. Прадхан высоко оценил способность Вьетнама умело решать возникающие ситуации и вносить позитивный вклад в решение международных проблем, продвигаясь к миру. Он подчеркнул, что Вьетнам, будучи председателем Совета Безопасности ООН, успешно председательствовал на двух важных заседаниях по вопросам соблюдения Устава ООН и по сотрудничеству между ООН/Советом Безопасности ООН и АСЕАН. Вьетнам также играет важную роль в продвижении концепции «Перспектив АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону» (AOIP). Эти шаги значительно повысили авторитет Вьетнама на международной арене./.