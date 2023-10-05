ВЬЕТНАМ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И “БАМБУКОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ”

На протяжении всей истории вьетнамского народа внешняя политика всегда играла чрезвычайно важную роль, не только способствуя надежной защите независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности, но также вносит большой вклад в строительство и развитие страны.

Подчеркивая важность дипломатической работы в текущей работе по строительству и развитию страны, на Национальной конференции по международным делам для реализации резолюции 13-го Национального съезда Партии 14 декабря 2021 года, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «Настроены строить и развивать современную вьетнамскую внешнюю политику и дипломатию, пропитанную национальной идентичностью – «бамбуковой» дипломатией Вьетнама».

По приглашению генерального секретаря ЦК КПК, президента КНР Си Цзиньпина, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и делегация совершили официальный визит в КНР с 30 октября по 1 ноября 2022 года. (Фото: ВИА)

С всеобъемлющей и регулярной миссией поддержания мирной и стабильной обстановки, использования благоприятных международных факторов для дела Обновления и защиты Отечества, укрепления положения страны и во внешней политике Вьетнам сегодня творчески применяются основные принципы марксизма-ленинизма, основываясь фундаменте, заложенном президентом Хо Ши Мином, развиваясь с учетом внутренних условий и мировой ситуации.

Оценивая уникальную и неповторимую школу иностранных дел и дипломатии – «бамбуковую дипломатию» Вьетнама, большинство международных экспертов и ученых сходятся во мнении, что образ бамбука с «сильными корнями, крепким стволом, гибкими ветвями» пропитывает вьетнамскую идентичность и очень подходит для внешней политики Вьетнама многосторонности и диверсификации, служащей целям обеспечения национальных интересов.

Президент США Джо Байден совершил государственный визит во Вьетнам с 10 по 11 сентября по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. (Фото: ВИА)

Эксперт Лейтон Пайк, соучредитель Вьетнамско-австралийского института политики (AVPI), сказал, что бамбук вызывает образы стойкости, солидарности и силы, что является идеальной метафорой внешней политики Вьетнама, которая характеризуется гибкость, творческим подходом, волей и стойкостью перед лицом всех вызовов и трудностей.

Директор Тегеранского института исследований внешней политики (Иран) д-р Абед Акбари заявил, что Вьетнам использует концепцию «бамбуковой дипломатии» как метафору устойчивости, гибкости и способности адаптации во внешней политике.

Доктор Томотака Сёдзи, директор департамента региональных исследований Института оборонных исследований Министерства обороны Японии, заявил, что «бамбуковая дипломатия» показывает, что внешняя политика Вьетнама не догматична, а демонстрирует гибкость в зависимости от партнеров и ситуаций, что очень подходит стратегическому окружению и историческому контексту, в котором выделяется сбалансированное развитие отношений с другими странами.

Генеральный секретарь ЦК КПВ НГуен Фу Чонг выступает с речью на Национальной конференции по международным делам. (Фото: ВИА)

По словам бывшего заместителя советника по национальной безопасности Индии С.Д. Прадхана, внешняя политика Вьетнама является гибкой и мягкой, чтобы «приспособить» все полюса многополярного мира, но по-прежнему тесно связана с интересами нации, с миром и экономическим ростом страны и региона. Это еще раз подчеркивает инициативность и уверенность во внешней политике Вьетнама, и благодаря этому Вьетнам доказал свою политику «быть другом всех стран».

Внешнеполитические деятельности высших руководителей Вьетнама. (Фото: ВИА)

Международные эксперты и ученые также подчеркивают основной смысл внешней политики Вьетнама, который заключается в том, чтобы наилучшим образом использовать дипломатические возможности для сохранения независимости, защиты национальных интересов и благ народа. Доктор Рувислей Гонсалес Саес, вице-президент Ассоциации Кубинско-Вьетнамской дружбы отметил очень глубокое философское послание, но чрезвычайно близкое и практичное, передаваемое посредством «бамбуковой дипломатии», а именно: «Солидарность, сострадание, но решительная и настойчивая защита национальных интересов».

Доктор Джо Пейтман с факультета политики и международных отношений Ноттингемского университета (Великобритания) оценил, что «сильными корнями» бамбука в школе «бамбуковой дипломатии» являются основные руководящие принципы, такие как национальные интересы людей, независимость и самостоятельность во внешних отношениях — принципы, которые глубоко укоренились в дипломатической идеологии президента Хо Ши Мина и создают основу внешней политики Вьетнама.

Вьетнам был избран членом Совета ООН по правам человека вечером 11 октября 2022 года по времени Нью-Йорка, США. (Фото: baoquocte.vn)

Вьетнам пользуется доверием международного сообщества и избран членом многих международных организаций, в настоящее время является вице-президентом 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг., членом Комиссии международного права ООН на 2023–2027 гг….

Активная деятельность Вьетнама на заседаниях агентств крупнейших мировых многосторонних организаций в полной мере продемонстрировала все более активную позицию, роль и вклад Вьетнама во двустороннюю и многостороннюю внешнюю политику, а также в усиление международного сотрудничества в глобальном масштабе. Это также живое свидетельство успеха «бамбуковой дипломатии».

24 апреля 2023 года в Нью-Йорке, США, в роли вице-председателя 77-й Генеральной Ассамблеи ООН, глава делегации Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг председательствовал на заседании по празднованию Международного дня Матери-Земли. (Фото: ВИА)

По мнению международных экспертов, «бамбуковая дипломатия» принесла Вьетнаму все нарастающую роль на международной арене, помогая Вьетнаму добиться успеха в поддержании практических отношений с державами мира, одновременно обеспечивая национальные интересы.

Индийская газета The India Times считает, что «бамбуковая дипломатия» помогла Вьетнаму добиться успеха в сохранении независимой и сбалансированной позиции в отношениях с державами, тем самым максимизируя свои национальные интересы.

Вьетнам имеет дипломатические отношения с более чем 190 странами мира. (Фото: baoquocte.vn)

На сегодняшний день Вьетнам имеет дипломатические отношения с более чем 190 странами мира, установил стратегическое партнерство и всестороннее партнерство с 30 странами, а также поддерживает экономические отношения с более чем 230 странами и территориями, подписал 16 соглашений о свободной торговле (ССТ), включая ССТ нового поколения, является активным членом более чем 70 важных многосторонних организаций и форумов…

Благодаря реализации «бамбуковой дипломатии» Вьетнам все больше утверждает себя как надежный партнер, активный и ответственный участник процесса международной и региональной интеграции. Журналист Вэй Вэй, заведующий вьетнамским отделом Центрального радио и телевидения Китая, заявил, что внешнеполитическая работа вносит важный вклад в изменение международного положения, постепенно повышая репутацию Вьетнама на международной арене.

Президент Во Ван Тхыонг присутствовал на церемонии провода полевого госпиталя второго уровня № 5 и инженерной группы № 2, отправляющихся для выполнения миротворческой миссии ООН в Южном Судане (2023 г.). (Фото: ВИА)



Известный индонезийский журналист Вирамалла Анджайя, старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии (CSEAS). (Фото: ВИА)

Известный индонезийский журналист Вирамалла Анджайя, старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии (CSEAS), подчеркнул, что Вьетнам является восходящей «звездой» Индо-Тихоокеанского региона, страной-стратегом в Юго-Восточной Азии, имея большое дипломатическое влияние в регионе.

Между тем, бывший посол Кубы во Вьетнаме Фредесман Турро Гонсалес подтвердил, что Вьетнам стал образцом для развивающихся стран, став важным игроком на международной политической арене, активно действуя и внося значительный вклад в работу международных организаций и форумов, став надежным партнером и активно участвуя в процессе международной и региональной интеграции. По его словам, вышеуказанные результаты обусловлены умным и умелым использованием Вьетнамом положительных факторов, вызванных глобализацией, не отказываясь при этом от своих внешнеполитических принципов, и в то же время ограничивая влияние негативных факторов.

Бывший посол Кубы во Вьетнаме Фредесман Турро Гонсалес. (Фото: ВИА)

Бывший заместитель советника по национальной безопасности Индии С.Д. Прадхан высоко оценил способность Вьетнама умело решать возникающие ситуации и вносить позитивный вклад в решение международных проблем, продвигаясь к миру. Он подчеркнул, что Вьетнам, будучи председателем Совета Безопасности ООН, успешно председательствовал на двух важных заседаниях по вопросам соблюдения Устава ООН и по сотрудничеству между ООН/Советом Безопасности ООН и АСЕАН. Вьетнам также играет важную роль в продвижении концепции «Перспектив АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону» (AOIP). Эти шаги значительно повысили авторитет Вьетнама на международной арене./.