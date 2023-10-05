越南以“竹式外交”融入国际社会 

越南政府总理范明政与出席第43届东盟峰会开幕式的东盟各国代表团团长合影。图自越通社

在越南民族历史长河上，对外工作一直起着十分重要的作用，不仅致力于牢牢捍卫国家独立、主权、统一和领土完整，而且为国家建设与发展事业做出巨大的贡献。

意识到外交工作在当前国家建设与发展事业中的重要性，在2021年12月14日举行的贯彻落实越南共产党第十三次全国代表大会决议的全国对外工作会议上，越共中央总书记阮富仲强调，“力争建设和发展具有现代化、富有民族特色的‘越南竹式外交’政策。”

应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平的邀请，越南共产党中央总书记阮富仲率领越南共产党高级代表团于2022年10月30日至11月2日对中华人民共和国进行正式访问。图自越通社

其全面和定期的任务是牢牢维护和平稳定环境，为国家革新事业和捍卫祖国事业利用国际有利因素，提高越南国家的地位，越南当前对外政策创新地运用马克思列宁主义基本原理和胡志明主席奠定的基础，并符合国内外形势。

对 “越南竹式外交”政策进行评估时，国际专家和学者一致认为竹子“根系健壮，树干粗壮，枝条柔韧”的形象充满越南特色，符合越南多样化、多边化对外政策，为确保国家和民族利益目标提供服务。

应越共中央总书记阮富仲的邀请，美国总统乔·拜登（Joe Biden）于9月10日至11日对越南进行国事访问。图自越通社

澳大利亚-越南政策研究院联合创始人雷顿·派克（Layton Pike）认为，竹子唤起了坚韧、团结和力量的形象，这是越南外交政策的理想隐喻，就是灵活创新，而面对所有挑战和困难时保持定力。

伊朗德黑兰对外政策研究所所长阿贝德·阿克巴里（Abed Akbari）博士认为，越南用“竹式外交”的概念来比喻外交政策的韧性、灵活性和适应性。

越共中央总书记阮富仲在全国对外会议上发表重要讲话。图自越通社

日本防卫省日本防卫研究所地域研究部主任庄司智孝（Tomotaka Shoji）强调，“竹式外交”体现出越南的外交政策根据合作伙伴和具体情况表现出灵活性，非常适合越南的环境战略和历史背景，其中确保同其他国家关系平衡发展的逻辑尤为突出。

印度国家安全副顾问普拉德汉（S D Pradhan）表示，越南灵活和温和的外交政策以“适应”多极世界的所有极点，但仍然与更广泛的国家利益紧密相连，力争实现国家和地区的和平与经济增长。 其进一步彰显了越南对外政策的主动性和自信，越南通过该政策证明了其“与世界所有国家” 成为朋友的主张。

越南系列对外活动组图。图自越通社

国际专家和学者们还凸显了越南外交政策的核心就是充分利用外交机遇来确保维护国家独立，保护国家利益和造福人民。

古越友好协会副主席卢维斯雷·冈萨雷斯·塞斯博士提及“竹式外交”所传达的非常深刻且极其贴近、务实的哲学信息，那就是：“团结、仁爱、但坚决、坚持维护国家和民族利益”。

美国纽约时间2022年10月11日晚，越南当选联合国人权理事会成员。图自baoquocte.vn

英国诺丁汉大学政治与国际关系学院乔•帕特曼（Joe Pateman）博士评价说，“竹式外交”政策中的竹子‘根系健壮’指的是对外关系中的民族利益、独立自主等核心指导原则，这些原则深深扎根于胡志明主席外交思想之中，为越南对外路线奠定的基础。

越南不断深受国际社会的信任，加入了多个国际组织，目前，越南担任第77届联合国大会副主席、联合国人权理事会2023-2025年任期成员和联合国国际法委员会2023-2027年任期成员等。

2023年4月24日，越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使以77届联合国大会副主席身份在美国纽约共同主持了庆祝国际地球母亲日的会议。图自越通社

越南在世界最大多边组织各场会议上的精彩活动充分展现了越南在双边外交和多边交以及促进全球范围内的国际合作中日益积极主动的地位、作用和贡献。 这也是“竹式外交”政策取得成就的生动体现。

据国际专家的评估，“竹式外交”有助于越南在国际舞台上发挥日益重要的作用，帮助越南在确保国家利益的同时成功与主要大国保持现实关系。

《印度时报》认为，“竹式外交”助力越南成功与大国保持独立、平衡的地位，从而很好地维护了国家利益。

越南与190多个国家建立了外交关系。图自互联网

迄今为止，越南已与世界190多个国家建立外交关系，其中与30个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系；与230多个国家和地区建立经济关系； 签署了16个自由贸易协定（FTA），其中包括新一代自由贸易协定；是70多个重要多边组织和框架的积极成员。

日益开放和深化的对外关系网络有助于越南巩固和平稳定环境和国家独立、主权和领土完整； 同时，开拓许多进出口市场，利用外部多项资金、技术和知识来源，为国家工业化和现代化事业提供服务。

越南国家主席武文赏出席赴南苏丹和阿卜耶伊执行联合国维和任务的五好二级野战医院和二号工兵队出征仪式。图自越通社

凭借“竹式外交”，越南日益凸显其为国际和地区一体化进程中的可靠伙伴和积极负责任的成员。中国中央广播电视总台越南语部主任魏为记者认为，对外工作为改变与进一步提高越南在国际舞台上的地位和信誉作出了重要贡献。

印度尼西亚《雅加达邮报》资深记者、东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉玛拉·安贾亚。图自越通社

印度尼西亚《雅加达邮报》资深记者、东南亚研究中心（CSEAS）高级研究员维拉玛拉·安贾亚（Veeramalla Anjaiah）强调，越南是印度洋-太平洋地区的“新兴之星”，是东南亚战略国家，在本地区具有重要的外交影响力。

与此同时，原古巴驻越南大使弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯（Fredesmán Turró González）强调，越南已成为发展中国家的典范。越南目前是国际政治舞台上的重要主体，积极参加国际组织和论坛的活动并做出了许多贡献，是可靠的伙伴，积极参与国际和地区一体化进程。他认为，上述成果得益于越南在不放弃对外原则，同时减少负面因素影响的情况下，巧妙利用由全球化带来的积极因素。

原古巴驻越南大使弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯。图自越通社

印度国家安全副顾问普拉德汉（S D Pradhan）高度评价越南能够巧妙地应对新发生的问题，并通过走向和平的道路为解决国际问题做出积极的贡献。他强调，作为联合国安理会轮值主席国的越南成功主办关于遵守《联合国宪章》和联合国安理会与东盟合作的两场重要会议。越南为推动《东盟印太展望》（AOIP）理念方面也发挥着重要的作用。这些举措显著提升了越南在国际舞台上的地位。（完）