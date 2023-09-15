ВЫВОД ВЬЕТНАМСКО-КИТАЙСКОГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА НА НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Китая Ли Цян. (Фото: ВИА)

Вьетнам и Китай – два близких соседа, имеющие много культурного и социального сходства. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 18 января 1950 года. За прошедшие 73 года, несмотря на взлеты и падения, дружба и сотрудничество по-прежнему остаются главным течением, становясь ценным общим достоянием двух народов, способствуя поддержанию тенденции стабильного развития традиционной дружбы между Вьетнамом-Китаем, принося практическую пользу народам двух стран.

Президент Хо Ши Мин и президент Мао Цзэдун в Пекине, 1960 год. (Фото: ВИА)

В 2008 году обе стороны договорились об установлении рамок всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, самых высоких рамок сотрудничества, наиболее обширного содержания в отношениях Вьетнама со странами по всему миру. Китай также является первой страной наряду с Вьетнамом, создавшей такие рамки сотрудничества.

16 ноября 2006 г. генеральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань и президент Нгуен Минь Чиет возглавили церемонию встречи генерального секретаря Партии, президента Китая Ху Цзиньтао, совершившего официальный дружественный визит во Вьетнам. (Фото: ВИА)

Углубление всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества

В последние годы, не смотря на контекст глобального сотрудничества, испытывающего множество негативных воздействий, вызванных конфликтами и пандемиями, обмены и контакты на высоком уровне между Вьетнамом и Китаем по-прежнему происходят регулярно в различных гибких формах, что способствует укреплению политического доверия между двумя партиями и двумя государствами.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит в Китайскую Народную Республику (КНР) с 30 октября по 2 ноября 2022 года. Этот визит внес позитивный вклад в развитие традиционной солидарности и дружбы между Вьетнамом и Китаем, продвижение и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем в новом периоде.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит в КНР с 30 октября по 2 ноября 2022 года. (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь официально посетил Китай и принял участие в 14-й Ежегодной конференции пионеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Тяньцзине, Китай, с 25 по 8 июня 2023 года. Это первый визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай в качестве премьер–министра, который состоялся в то время, когда Вьетнам и Китай отмечают 15-ю годовщину установления всеобъемлющего стратегического партнерства (июнь 2008 г. – июнь 2023 г.).

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в 14-й ежегодной конференции пионеров Всемирного экономического форума в Тяньцзине, Китай. (Фото: ВИА)

Визит имел важное значение для конкретизации общих представлений двух генеральных секретарей, особенно Совместного заявления от ноября 2022 года о продолжении развития и углубления всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Обе стороны достигли многих важных общих представлений, договорились о многих конкретных мерах по продвижению сотрудничества в различных областях между двумя странами, способствуя созданию важных условий для развития отношений между Вьетнамом и Китаем в предстоящее время.

Эти мероприятия способствовали стратегической ориентации, мотивации и политическим гарантиям здорового и стабильного развития двусторонних отношений. Кроме того, руководители центральных партийных комитетов также поддерживают регулярные обмены и контакты в различных гибких формах.

ĐỒ HỌA VIỆT NAM TRUNG QUỐC (CHỜ TƯ LIỆU)

На многосторонних форумах Вьетнам и Китай активно координируют свои действия, содействуют миру, стабильности и сотрудничеству в регионе и во всем мире, особенно на форуме АСЕАН и в Организации Объединенных Наций.

На 26-м саммите АСЕАН-Китай в рамках 43-го саммита АСЕАН и связанных с ним конференций, только что завершившихся в Индонезии. (Фото: ВИА)



Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество постоянно развиваются

Построение всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества создало хорошую и стабильную среду для политического сотрудничества, способствуя созданию мотивации и важной основы для сотрудничества в области экономического развития, особенно развития двусторонней торговли.

Регулярное поддержание механизмов двустороннего торгово-экономического сотрудничества позволило оперативно решить проблемы в торговых отношениях между двумя странами, в результате чего экономическое сотрудничество и двусторонняя торговля развиваются все более стабильно в сторону более сбалансированного и устойчивого направления.

На протяжении многих лет торговое сотрудничество продолжает оставаться ярким пятном в отношениях между двумя странами. Вьетнам продолжает удерживать позиции крупнейшего торгового партнера Китая в АСЕАН и 4-го по величине торгового партнера Китая (после Соединенных Штатов, Японии, Южной Кореи).

В 2022 году экспортный оборот Вьетнама и Китая достиг 175,6 млрд долл. США, что на 5,5% больше, по сравнению с прошлым годом. За первые 7 месяцев 2023 года общий импортно-экспортный оборот Вьетнама с Китаем достиг 89,1 млрд долл. США, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Объем дефицита Вьетнама из Китая оценивается в 27,4 миллиарда долларов США, что на 34,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Что касается инвестиций, то Китай занимает 6-е место из 143 стран/территорий, инвестирующих ПИИ во Вьетнам. По состоянию на 20 июня 2023 года Китай имеет 3791 действующий проект во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом более 25 млрд долл. США.

По состоянию на 20 июня 2023 года Китай реализует 3.791 проектов во Вьетнаме на общую сумму капиталовложения 25 млрд. долл. США.

Что касается туризма, то Китай на протяжении многих лет лидирует по количеству посетителей из Вьетнама (в 2019 году количество превысило 5,8 млн человек, что составило 1/3 от общего числа международных посетителей Вьетнама). С февраля 2020 года из-за вспышки Covid-19 туристическое сотрудничество между двумя странами было временно прервано. С 15 марта 2023 года Китай официально восстановил разрешение туристических групп на посещение нескольких стран, включая Вьетнам. В августе 2023 года Вьетнам принял более 212 тысяч китайских посетителей, что на 117% больше по сравнению с июлем 2023 года, в результате чего общее число китайских посетителей за первые 8 месяцев года достигло почти 950 тысяч.

В августе 2023 года Вьетнам принял более 212 тысяч китайских туристов, что на 117% больше, чем в июле 2023 года. (Фото: tuoitre.vn)

Наряду с этим культурное сотрудничество, образование и обмен между людьми, особенно между молодыми поколениями Вьетнама и Китая, все больше развиваются обширным и содержательным образом, помогая укреплять взаимопонимание, дружбу между двумя партиями, двумя странами и народами двух стран. Эти мероприятия способствовали укреплению прочного фундамента дружбы, позволяющего вьетнамско-китайским отношениям продолжать развиваться здоровым и стабильным образом.

Поэтому премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавит делегацию Вьетнама для участия в выставке Китай – АСЕАН (CAEXPO) и 20-м торгово–инвестиционном саммите Китай – АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси, Китай.

Выставка пройдёт с 16 по 17 сентября, и продемонстрирует уважение обеих стран к вьетнамско-китайским отношениям, дружбе и отношениям между вьетнамскими населенными пунктами и предприятиями с провинцией Гуанси.

Ярмарки CAEXPO и CABIS ежегодно совместно проводятся Китаем и АСЕАН в Наньнине, провинция Гуанси, и входят в десятку крупнейших выставочных ярмарок в Китае.

На всех ярмарках руководители вьетнамского правительства всегда принимают участие, являясь страной с наибольшим количеством стендов и предприятий-участников в АСЕАН.

Ярмарка Китай-АСЕАН – это возможность продвижения брендовых товаров на рынок Южного Китая. (Фото: ВИА)

Поэтому премьер-министр Фам Минь Тьинь возглавит делегацию Вьетнама для участия в выставке Китай – АСЕАН (CAEXPO) и 20-м торгово–инвестиционном саммите Китай – АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси, Китай. Выставка пройдёт с 16 по 17 сентября, и продемонстрирует уважение обеих стран к вьетнамско-китайским отношениям, дружбе и отношениям между вьетнамскими населенными пунктами и предприятиями с провинцией Гуанси. Ярмарки CAEXPO и CABIS ежегодно совместно проводятся Китаем и АСЕАН в Наньнине, провинция Гуанси, и входят в десятку крупнейших выставочных ярмарок в Китае. На всех ярмарках руководители вьетнамского правительства всегда принимают участие, являясь страной с наибольшим количеством стендов и предприятий-участников в АСЕАН./.

За первые 7 месяцев 2023 года общий импортно-экспортный товарооборот Вьетнама с Китаем достиг 89,1 млрд долларов США. (Фото ВИА)