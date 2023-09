LES EMPREINTES HISTORIQUES DANS LES RELATIONS VIETNAM-ÉTATS-UNIS

Joe Biden (en tant que vice-président) serre la main du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, à l’occasion de sa visite officielle aux États-Unis en juillet 2015, sur invitation de l’administration du président Barack Obama. Photo: Département d’Etat des États-Unis

Les visites de haut niveau des dirigeants vietnamiens et américains ont favorisé et favorise le développement des relations entre les deux pays sur la base des avantages mutuels, de l’égalité, du respect de l’indépendance, de la souveraineté et des institutions politiques des deux pays.

L’année 2023 marque une étape importante dans les relations Vietnam – États-Unis. Les deux pays commémorent le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat intégral (2013-2023) et le président américain Joe Biden effectuera les 10 et 11 septembre une visite officielle au Vietnam sur l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

Estimant les visites de hauts dirigeants des deux pays au cours de ces dernières années, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré que les relations bilatérales se développaient de manière stable, substantielle et à long terme dans tous les domaines, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

28 ans après l’établissement officiel des relations diplomatiques (1995-2023), les visites de hauts dirigeants des deux pays ont créé des jalons importants permettant aux deux pays de “mettre de côté le passé, surmonter les différences, promouvoir les similitudes, et regarder vers l’avenir”, pour la coopération égale et d’intérêt commun.

Les relations Vietnam-États-Unis ont connu des développements intégraux et substantiels, s’approfondissent de plus en plus.

En novembre 2000, Bill Clinton a effectué une visite au Vietnam, devenant ainsi le premier président américain à se rendre dans le pays. Il est considéré comme une personne ayant grandement contribué au processus de normalisation des relations entre les deux pays, tant pendant son mandat qu’après.

Le matin du 7 novembre 2000, le président américain Bill Clinton et son homologue vietnamien Tran Duc Luong ont assisté à la signature du document de coopération entre les États-Unis et le Vietnam dans le domaine du travail. Photo: VNA

En juin 2005, le Premier ministre vietnamien Phan Van Khai a visité les États-Unis à l’invitation du président George W. Bush. C’est la première fois qu’un Premier ministre vietnamien se rendait aux États-Unis après la guerre.

En juin 2005, le Premier ministre Phan Van Khai effectue une visite aux États-Unis sur invitation du président George W.Bush. Photo: VNA

Les années suivantes, les deux pays ont échangé de nombreuses visites de haut niveau, notamment celle du président américain George W. Bush au Vietnam en novembre 2006, la visite officielle du président Nguyên Minh Triêt aux États-Unis en juin 2007 et celle du Premier ministre Nguyên Tân Dung aux États-Unis en juin 2008.

La visite du président américain George W.Bush en novembre 2006, la visite officielle aux États-Unis du président Nguyên Minh Triêt en juin 2007 et la visite du Premier ministre Nguyên Tân Dung en juin 2008. Photo: VNA

En juillet 2013, lors de la visite du président Truong Tân Sang aux États-Unis à l’invitation du président Barack Obama, les deux parties ont établi le partenariat intégral, définissant le cadre des relations bilatérales pour la nouvelle étape et les orientations de développement dans le futur des relations bilatérales.

En juillet 2013, le président Truong Tân Sang effectue une visite aux États-Unis sur invitation du président Barack Obama. Photo: VNA

Une base importante pour le développement du partenariat intégral est l’affirmation des deux parties sur les principes fondamentaux tels que le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriales et de la coopération égale, dans l’intérêt mutuel, sur la base du droit international.

Sur cette base, les deux pays continuent de renforcer leurs relations politiques et diplomatiques à travers des visites régulières de haut niveau pour renforcer ainsi la compréhension mutuelle et approfondir les relations bilatérales.

Les faits saillants incluent les visites du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong aux États-Unis en 2015 ; du président Barack Obama au Vietnam en 2016 ; du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc aux États-Unis en 2017 ; du président Donald Trump au Vietnam en 2017 et 2019 ; de la vice-présidente Kamala Harris au Vietnam en 2021 et plus récemment du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis en mai 2022.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong s’entretient avec le président américain Barack Obama, le 7 juillet 2015, à la Maison Blanche , à Washington D.C, dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis. Photo: VNA

“Nous venons de convenir que dans un avenir proche, nous dirigerons les organes et les peuples des deux pays pour développer des relations intégrales sur les plans politique, diplomatique, économique, commercial, scientifique, éducatif, de formation, de défense et de sécurité, de santé, d’environnement et face au changement climatique. Nous nous coordonnerons dans les domaines multilatéraux, y compris les relations de défense et de sécurité” a déclaré le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong le 7 juillet 2015 à la Maison Blanche aux États-Unis.

Lors d’un entretien téléphonique en mars 2023 entre le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden, les deux dirigeants ont réitéré leur invitation à se rendre visite à un moment opportun. Le président Joe Biden a affirmé que le Vietnam était un partenaire important, soutenant un Vietnam « indépendant, autonome et prospère », tout en réaffirmant le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Vietnam de même que de son régime politique, convenant que le respect mutuel était un fondement important dans les relations entre les deux pays.

Entretien téléphonique en mars 2023 entre le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le président américain Jod Biden. Photo: tuoitre.vn

La visite de deux jours du président américain Joe Biden au Vietnam constituera un jalon historique dans les relations bilatérales. Les deux parties discuteront d’une série de questions d’intérêt commun telles que la promotion de la croissance de l’économie vietnamienne en se concentrant sur la technologie et l’innovation, l’élargissement des relations entre les deux peuples à travers les échanges éducatifs et de programmes de développer la main-d’œuvre, la lutte contre le changement climatique, ainsi que renforcement de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans la région.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Photo: baoquocte.vn

Dans son message de félicitations au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre 2023, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la prochaine visite du président Joe Biden au Vietnam serait une visite historique pour les deux pays de célébrer les réalisations acquises et planifier l’avenir commun.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper. Photo: VNA

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a récemment déclaré à la presse que cette visite du président Joe Biden visait à envoyer un message selon lequel les deux pays sont attachés à la prospérité et à la sécurité de chacun, et que les États-Unis veulent démontrer qu’il s’agit de la relation significative et extrêmement importante pour les peuples des deux pays.

Du côté vietnamien, dans son message de félicitations pour les 10 ans du partenariat intégral Vietnam-États-Unis envoyé le 26 juillet au secrétaire d’État américain Antony Blinken, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral était une opportunité pour les deux parties de travailler ensemble et d’identifier des étapes spécifiques vers un avenir meilleur. Le Vietnam considère les États-Unis comme l’un des ses partenaires de premier plan.

Les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont développées de manière profonde, efficace et substantielle sur le plan bilatéral, régional et international. Photo: VNA

Outre les bonnes relations politiques, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis sont considérées comme le domaine le plus réussi des relations bilatérales. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Vietnam. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par plus de 240, passant de 451 millions de dollars en 1995 à plus de 130 milliards de dollars en 2022.

En matière d’investissement, les États-Unis sont toujours l’un des principaux partenaires d’investissement au Vietnam, avec près de 1 150 projets opérationnel. Les États-Unis ont versé au Vietnam plus de 10,3 milliards de dollars d’investissement, se classant au 11e parmi les 141 économies ayant investi au Vietnam.

La coopération humanitaire et la résolution des conséquences de la guerre restent une priorité élevée et a connu de nombreux résultats concrets. Les États-Unis continuent à travailler avec le Vietnam pour mener un projet de décontamination à l’aéroport de Bien Hoa ; soutenir les personnes handicapées dans les zones contaminées par la dioxine ; soutenir les projets de déminage ; rechercher, rassembler et faire des expertises des restes de soldats vietnamiens morts pendant la guerre. Le Vietnam s’est également coordonné avec les États-Unis pour rechercher, identifier et rapatrier aux États-Unis les restes de 733 soldats américains portés disparus.

Le gouvernement vietnamien affirme sa volonté de collaborer étroitement avec les États-Unis pour promouvoir un développement profond et substantiel des relations bilatérales, en particulier dans les domaines du commerce, de l’investissement, des technologies, de l’innovation pour les intérêts des deux peuples et tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Le Vietnam continuera également de soutenir les États-Unis dans leur coopération proactive et responsable avec l’ASEAN ainsi qu’avec l’espace indopacifique, notamment dans le cadre de mécanismes régionaux tels que le partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis, le partenariat Mékong-Etats-Unis, l’APEC./.