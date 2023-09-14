ВЬЕТНАМ – КУБА: ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В современной мировой истории редко встречаются столь особые отношения, как отношения между Партиями, государствами и народами Вьетнама и Кубы.
Позитивные отношения между двумя народами были построены национальным героем Кубы Хосе Марти, президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро и усердно лелеялись поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.
В сердцах каждого вьетнамца Куба и лидер Фидель Кастро стали символами революционного героизма, духа непобедимости и стремления к свободе и счастью. Вьетнамский народ всегда питает веру, любовь, восхищение и благодарность к кубинскому народу и лидеру Фиделю Кастро.
За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь – Фидель Кастро
Президент Фидель приезжал во Вьетнам трижды: в сентябре 1973 года, декабре 1995 года и феврале 2003 года. Во время своего первого визита во Вьетнам в сентябре 1973 года командующий Фидель посетил Куангчи в разгар ожесточенной войны.
Ровно 50 лет назад, 15 сентября 1973 года, президент Фидель посетил Куангчи, став первым и единственным главой государства, ступившим в освобожденный регион Южного Вьетнама, сразу после подписания Парижского соглашения о мире во Вьетнаме (январь 1973 г.).
Образ главнокомандующего Фиделя в оливково-зеленой форме, стоящего на крыше старого вражеского бункера и размахивающего флагом Фронта национального освобождения, стал большим источником поддержки вьетнамской армии и народа в их усилиях и стараниях по завершению борьбы за освобождение Юга и воссоединение страны.
Во время исторического визита на пик 241 Танлам, также известный как база Кэрол, которая была крупной базой США, президент Фидель заявил: «Ради Вьетнама Куба готова пролить и свою кровь».
Это бессмертные слова Главнокомандующего Фиделя стало символом прекрасной солидарности между братскими народами Вьетнама и Кубы и тронули сердца миллионов совестливых людей во всем мире.
В этом духе лидер Фидель и Коммунистическая партия Кубы помогали Вьетнаму беспристрастно и исключительно в духе благородного интернационализма. Сразу после этого визита Куба помогла Вьетнаму построить множество важных проектов, включая поликлинику Донгхой в провинции Куангбинь и отель Тханглой в Ханое, куриную ферму Лыонгми, ферму Мокчау, участок дороги Шонтэй-Суанмай также направил экспертов для строительства тропы им. Хо Ши Мина.
Также в этот период Партия, государство и народ Кубы оказали Партии, государству и народу Вьетнама ценную и эффективную поддержку и помощь посредством обучения кадров, передачей сахара, медикаментов, медицинского оборудования, расходных материалов, оборудования, модернизации дорог Чыонгшон и дороги в районах Куангчи и Тхыатхиен-Хюэ, служащих для перевозки оружия и тяжелой техники на поле боя на юге.
Особые отношения солидарности, модель международных отношений
На протяжении более 6 десятилетий, с момента установления дипломатических отношений, два народа Вьетнама и Кубы всегда стояли плечом к плечу в борьбе за независимость и свободу, а также в деле строительства и защиты социалистического Отечества в каждой стране.
Политические отношения между Вьетнамом и Кубой становятся все более тесно связанными. Старшие руководители двух Партий, государств и правительств регулярно совершают взаимные визиты, способствуя развитию эффективных двусторонних отношений и расширению обменов между министерствами, отраслями и сферами.
Позитивные политические и дипломатические отношения между Вьетнамом и Кубой создали импульс для развития экономического и торгового сотрудничества. В последние годы двусторонний товарооборот достиг 250-300 млн долларов США в год.
Две страны подписали двустороннее торговое соглашение (ЗСТ) во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во Вьетнам в 2018 году, и соглашение вступило в силу с 1 апреля 2020 года, способствуя развитию торгового обмена между двумя странами.
Соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и Кубой позволяет двум странам продолжать расширять и диверсифицировать торговые обмены, одновременно создавая условия для импорта и экспорта товаров и проникновения на рынки. Обе страны ожидают, что двусторонний товарооборот достигнет 500 миллионов долларов США к 2025 году.
Что касается инвестиций, Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором в регионе Азии и Океании на Кубе. Между двумя странами создано и введено в эксплуатацию множество проектов и совместных предприятий со 100% иностранным капиталом. Многие важные вьетнамские предприятия заинтересованы в кубинском рынке и приехали на Кубу в поисках возможностей сотрудничества и инвестиций.
Вьетнам активизировал сотрудничество, чтобы помочь Кубе постепенно стать самообеспеченной и обеспечить продовольственную безопасность посредством проектов поддержки производства риса, таких как Проект домашнего риса и Программа сотрудничества по развитию производства продовольствия в периоды 2010-2015, 2019-2022гг…
В условиях вспышки пандемии COVID-19 и сложных событий в мире, в том числе в двух странах Вьетнам и Куба, вьетнамский народ предоставил материальную поддержку, включая необходимое медицинское оборудование и денежные средства, для профилактики и контроля COVID-19 на Кубе. Братская страна Куба также направила делегацию опытных врачей для поддержки медицинских кадров во Вьетнаме.
Что касается образования, то каждый год Куба предоставляет множество профильных стипендий вьетнамским студентам, а кубинской молодежи предоставлены стипендии для изучения вьетнамского языка и культуры в Ханойском государственном университете.
В сердцах вьетнамского народа Куба и лидер Фидель стали символами революционного героизма, духа восстания и стремления к свободе и счастью. Фидель Кастро все еще жив в революционном деле Кубы и братских народов всего мира.
При всей любви к президенту Фиделю Кастро Вьетнам наградил его медалью «Золотая Звезда» (1982 г.) и медалью Хо Ши Мина (1989 г.)./.