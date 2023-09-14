ВЬЕТНАМ – КУБА: ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, председатель Государственного совета и Совета министром Кубы генерал Рауль Кастро Рус и Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуеном Фу Чонг на торжественном приеме по случаю визита Кубинской делегации во Вьетнам, вечером 8 августа 2012 г., Ханой. (Фото: ВИА)

В современной мировой истории редко встречаются столь особые отношения, как отношения между Партиями, государствами и народами Вьетнама и Кубы.

Позитивные отношения между двумя народами были построены национальным героем Кубы Хосе Марти, президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро и усердно лелеялись поколениями кубинских и вьетнамских лидеров.

22 февраля 2009 года в резиденции генерала по случаю дружеского визита во Вьетнама состоялась встреча первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, председателя Государственного совета и правительства Кубы товарища Фиделя Кастро с генералом Во Нгуен Зиапом. (Фото: ВИА)

Легендарный лидер Кубы – Фидель Кастро –глава государства, который шел на передовых международного движения, поддерживающего справедливую борьбу вьетнамского народа за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в деле восстановления, строительства и защиты Отечества.

В сердцах каждого вьетнамца Куба и лидер Фидель Кастро стали символами революционного героизма, духа непобедимости и стремления к свободе и счастью. Вьетнамский народ всегда питает веру, любовь, восхищение и благодарность к кубинскому народу и лидеру Фиделю Кастро.

За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь – Фидель Кастро

Президент Фидель приезжал во Вьетнам трижды: в сентябре 1973 года, декабре 1995 года и феврале 2003 года. Во время своего первого визита во Вьетнам в сентябре 1973 года командующий Фидель посетил Куангчи в разгар ожесточенной войны.

15 сентября 1973 года первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, премьер-министр Кубинского революционного правительства Фидель Кастро посетил Революционный народный комитет провинции Куангчи (Освобожденный район Южного Вьетнама). (Фото: ВИА)

Ровно 50 лет назад, 15 сентября 1973 года, президент Фидель посетил Куангчи, став первым и единственным главой государства, ступившим в освобожденный регион Южного Вьетнама, сразу после подписания Парижского соглашения о мире во Вьетнаме (январь 1973 г.).

Товарищ Фидель Кастро, премьер-министр Революционного правительства Кубы, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы высоко поднял сверкающий медалями традиционный флаг «Непобедимые» Делегации Кхешань, Армии освобождения Читхиен-Хюэ, во время своего визита в освобожденный район Южного Вьетнама, 15 сентября 1973 года. (Фото: ВИА)

Образ главнокомандующего Фиделя в оливково-зеленой форме, стоящего на крыше старого вражеского бункера и размахивающего флагом Фронта национального освобождения, стал большим источником поддержки вьетнамской армии и народа в их усилиях и стараниях по завершению борьбы за освобождение Юга и воссоединение страны.

Во время исторического визита на пик 241 Танлам, также известный как база Кэрол, которая была крупной базой США, президент Фидель заявил: «Ради Вьетнама Куба готова пролить и свою кровь».

Во время своего визита в освобожденный район в Южном Вьетнаме 15 сентября 1973 года премьер-министр Революционного правительства Кубы, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Фидель Кастро и делегация Партии и правительства Кубы сделало памятную фотографию в станции безопасности Бенхай, Южный Вьетнам. (Документальное фото ВИА)

Это бессмертные слова Главнокомандующего Фиделя стало символом прекрасной солидарности между братскими народами Вьетнама и Кубы и тронули сердца миллионов совестливых людей во всем мире.

В этом духе лидер Фидель и Коммунистическая партия Кубы помогали Вьетнаму беспристрастно и исключительно в духе благородного интернационализма. Сразу после этого визита Куба помогла Вьетнаму построить множество важных проектов, включая поликлинику Донгхой в провинции Куангбинь и отель Тханглой в Ханое, куриную ферму Лыонгми, ферму Мокчау, участок дороги Шонтэй-Суанмай также направил экспертов для строительства тропы им. Хо Ши Мина.

Также в этот период Партия, государство и народ Кубы оказали Партии, государству и народу Вьетнама ценную и эффективную поддержку и помощь посредством обучения кадров, передачей сахара, медикаментов, медицинского оборудования, расходных материалов, оборудования, модернизации дорог Чыонгшон и дороги в районах Куангчи и Тхыатхиен-Хюэ, служащих для перевозки оружия и тяжелой техники на поле боя на юге.

Когда обе страны сосредоточивают усилия на построении социализма, Куба продолжала помогать Вьетнаму во всех областях, поддерживая сотрудничество в науке и технологиях, оказала помощь в строительстве производственных объектов, предоставила семена, растения и скотов, участвовала в оценке многих проектов строительства и развития во Вьетнаме…

Особые отношения солидарности, модель международных отношений

На протяжении более 6 десятилетий, с момента установления дипломатических отношений, два народа Вьетнама и Кубы всегда стояли плечом к плечу в борьбе за независимость и свободу, а также в деле строительства и защиты социалистического Отечества в каждой стране.

Политические отношения между Вьетнамом и Кубой становятся все более тесно связанными. Старшие руководители двух Партий, государств и правительств регулярно совершают взаимные визиты, способствуя развитию эффективных двусторонних отношений и расширению обменов между министерствами, отраслями и сферами.

Во второй половине дня 19 апреля 2023 года (по местному времени) в столице Гаване председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ принял участие и выступил на специальной сессии 10-й Национальной ассамблеи Кубы, посвященной 62-й годовщине победы Хирона. (Фото: ВИА)

Позитивные политические и дипломатические отношения между Вьетнамом и Кубой создали импульс для развития экономического и торгового сотрудничества. В последние годы двусторонний товарооборот достиг 250-300 млн долларов США в год.

Две страны подписали двустороннее торговое соглашение (ЗСТ) во время визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля во Вьетнам в 2018 году, и соглашение вступило в силу с 1 апреля 2020 года, способствуя развитию торгового обмена между двумя странами.

Соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и Кубой позволяет двум странам продолжать расширять и диверсифицировать торговые обмены, одновременно создавая условия для импорта и экспорта товаров и проникновения на рынки. Обе страны ожидают, что двусторонний товарооборот достигнет 500 миллионов долларов США к 2025 году.

Что касается инвестиций, Вьетнам в настоящее время является крупнейшим инвестором в регионе Азии и Океании на Кубе. Между двумя странами создано и введено в эксплуатацию множество проектов и совместных предприятий со 100% иностранным капиталом. Многие важные вьетнамские предприятия заинтересованы в кубинском рынке и приехали на Кубу в поисках возможностей сотрудничества и инвестиций.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок (справа) и первый заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеналвер Порталь на Политической консультации подписали План политических консультаций между МИД двух стран на период 2023-2025 годов на 7-й политической консультации заместителей министров иностранных дел Вьетнама и Кубы. (Фото: ВИА)

Вьетнам активизировал сотрудничество, чтобы помочь Кубе постепенно стать самообеспеченной и обеспечить продовольственную безопасность посредством проектов поддержки производства риса, таких как Проект домашнего риса и Программа сотрудничества по развитию производства продовольствия в периоды 2010-2015, 2019-2022гг…

В условиях вспышки пандемии COVID-19 и сложных событий в мире, в том числе в двух странах Вьетнам и Куба, вьетнамский народ предоставил материальную поддержку, включая необходимое медицинское оборудование и денежные средства, для профилактики и контроля COVID-19 на Кубе. Братская страна Куба также направила делегацию опытных врачей для поддержки медицинских кадров во Вьетнаме.

Что касается образования, то каждый год Куба предоставляет множество профильных стипендий вьетнамским студентам, а кубинской молодежи предоставлены стипендии для изучения вьетнамского языка и культуры в Ханойском государственном университете.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ сфотографировался на память с учениками Специальной школы Кубинско-вьетнамской дружбы 22 апреля 2023 года. (Фото: ВИА)

В сердцах вьетнамского народа Куба и лидер Фидель стали символами революционного героизма, духа восстания и стремления к свободе и счастью. Фидель Кастро все еще жив в революционном деле Кубы и братских народов всего мира.

При всей любви к президенту Фиделю Кастро Вьетнам наградил его медалью «Золотая Звезда» (1982 г.) и медалью Хо Ши Мина (1989 г.)./.

Премьер-министр Кубы Фидель Кастро и премьер-министр Вьетнама Фам Ван Донг на митинге в Куангчи, чтобы приветствовать кубинскую делегацию, посещающую освобожденный район в Южном Вьетнаме, 15 сентября 1973 года. Фото: ВИА