绿色增长是助推可持续发展的有效解决方案

越南早就将绿色增长确定为实现快速可持续发展的重要战略之一。图自thanhnien.vn

作为受自然灾害和气候变化影响最严重的国家之一，越南早就将绿色增长确定为实现快速可持续发展的重要战略之一。

为实现这一战略目标，越南正在加快绿色转型和数字化转型，促进知识经济和循环经济的发展，力争实现到2050年达到净零排放的目标。

越南正在加快绿色转型和数字化转型，促进知识经济和循环经济的发展，力争实现到2050年达到净零排放的目标。图自kinhtemoitruong.vn

必然的发展趋势

绿色增长作为当今世界各国经济发展的新趋势。目前，越南因拥有高素质人力资源而被评为极具绿色经济领域发展潜力的国家。

年轻人响应致力于清洁、绿色的环境的自行车骑行活动。图自越通社

此外，作为东南亚及亚洲地区经济高速增长的国家，越南正在吸引世界各国投资商投入越南的绿色能源市场。

越南于2023年3月在伦敦举行了有关吸引对越南的数字和绿色转型投资的论坛，并于同年6月在芽庄举行了有关助力越南实现净零排放的解决方案的研讨会。图自越通社

与此同时，农业也是越南的优势产业，越南向世界市场出口了大量的大米、咖啡、农产品和食品。 这表明越南可以满足挑剔市场在生产市场，以及按照循环经济模式的有机和绿色生产模式等方面的需求。

由于认识到绿色增长作为长期的重要增长动力的重要性，越南政府自2012年发布了《2011至2020年时期及远景展望至2050年国家绿色增长战略》。

按照循环经济模式进行有机生产和绿色生产。图自nongnghiep.vn

2021年，政府总理继续颁布了《2021至2030年时期及远景展望至2050年国家绿色增长战略》和《2021至2030年时期国家绿色增长行动计划》。

(Đồ họa đã phát 29/11/2021)

越南明确将绿色增长视为促进经济结构调整与增长模式创新、提高竞争力和抵御外部冲击能力等因素相结合的重要解决方案，进而减少温室气体排放和实现长期碳中和经济体，为实现控制全球气温升高的目标作出积极的贡献。

青年携手净化海洋。 图自kinhtemoitruong.vn

绿色增长以人为中心，基于现代化的制度和治理、先进科学技术和高素质人力资源，投入先进技术、数字化转型、智慧且可持续基础设施系统； 推动私营部门在绿色经济中发挥越来越重要的作用。

此外，国会还颁布、补充和修改了多项与绿色增长相关的法律，如： 《节约高效利用能源法》；《自然灾害防治法》；《环保法》；《水文气象法》等，旨在引导绿色金融、绿色技术资源投入绿色生产和投资活动，实施绿色转型、能源转型、循环经济转型和低排放。

越南实现绿色转型、能源转型、循环经济转型、低碳排放。图自baotainguyenmoitruong.vn

绿色增长助力实现可持续发展

在多年实施国家绿色增长战略后，越南人民、企业、社区对绿色增长作用及其意义的认识明显提升，进而逐步改变了生产、生活和消费方式，并采取许多切实行动，为实现绿色、可持续发展目标作出积极的贡献。

在2011至2020年期间，越南制定了750项促进绿色增长的标准。绿色生产、确保环境友好的原则、投资开发自然资本、积极防治和处置污染等问题得以重视。 人们对绿色增长作用的认识得以提高，掀起了绿色投资热潮。

绿色生产活动，确保环境友好的原则。图自kinhtemoitruong.vn

减少温室气体排放的解决方案覆盖在所有领域，能源活动中的温室气体排放比一半发展方案的减少了12.9%； 能源消耗量占GDP的比重平均每年下降1.8%；有绿色发展意识的企业比例从2010年的28%升至2020年的46.9%；2020年森林覆盖率达42%等。

越南计划投资部长阮志勇。图自越通社

计划投资部长阮志勇表示，为实现绿色增长目标，越南需要采取更加突破和强有力的举措，旨在将绿色经济规模从2020年对国家GDP贡献67亿美元的水平提升到2050年的3000亿美元的目标。

其中，主要集中在帮助越南发挥现有的自然优势并到2045年在环境、经济和社会三个方面发展成为发达国家的最关键产业和领域上。

在2023年3月19日以“企业界陪伴越南政府推动绿色增长”为主题的越南企业年度论坛上，越南政府总理范明政表示，绿色转型需要合适的路线图，兼顾不同地区和企业的条件、能力和可行性。

绿色城市发展——未来的必然趋势。图自khudothixanhvn.com

凭借在全球供应链中的潜力和地缘经济地位，越南正迎来绿色增长的巨大机遇，以能够实现重大转折，走捷径，抓机会，为在经济、社会和环境发展方面取得长足进展注入新动力。（完）

越南正在迎来绿色增长的重要转型期，为实现经济、社会和环境跨越式发展提供驱动力。图自tapchitaichinh.vn