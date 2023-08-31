EVFTA – ВОЗМОЖНОСТИ ПРОРВАТЬСЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ДЛЯ ВЬЕТНАМСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

EVFTA – возможность прорваться на европейский рынок для вьетнамской сельскохозяйственной продукции (Фото: congthuong.vn)

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), вступившее в силу с 1 августа 2020 года, открыло перед Вьетнамом возможности поставлять на рынок Европейского Союза многие сельскохозяйственные продукты, включая морепродукты, некоторые свежие сельскохозяйственные продукты и особенно рис. Соблюдая строгие стандарты ЕС вьетнамская сельскохозяйственная продукция сможет совершать прорыв и прочно закрепится на этом рынке.

Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) вступило в силу с 1 августа 2020 года. (Фото: dangcongsan.vn)

По словам Чан Нгок Куана, торгового советника Вьетнама в Королевстве Бельгия и ЕС, ЕС импортирует в среднем от 1,7 млн до 2 млн тонн риса в год и выделяет определенные квоты всем странам, например, Индии – 496 000 тонн, Пакистану – 315 000 тонн и Таиланду – 195 000 тонн. Конкуренция на рынке риса в ЕС является жесткой не только из-за квот, но и из-за очень высоких налогов. Кроме того, экспорт риса в Европу должен соблюдать многие стандарты, в том числе стандарты по остаткам пестицидов. ЕС регулярно проверяет соблюдение своих стандартов даже после того, как товар оказывается на прилавках.

В 2022 году Вьетнам экспортировал в ЕС 97.000 тонн риса, что на 65% больше, чем в 2021 году. (Фото: ВИА)

Для Вьетнама рис относится к группе товаров, на которую наложена тарифная ставка 0% в соответствии с EVFTA. В 2022 году Вьетнам экспортировал в ЕС 97.000 тонн риса, что на 65% больше, чем в 2021 году.

Согласно соглашению EVFTA, для сельскохозяйственной продукции налог по многим статьям сразу или постепенно в течение 3-5 лет снижен до 0%.

Чан Нгок Куан сказал, что в последнее время европейская экономика сталкивается со многими трудностями, экспорт многих стран на континент сократился. Однако Вьетнам по-прежнему сохраняет хорошие темпы роста экспорта в ЕС, и одной из причин такого положительного результата является вступление в силу EVFTA.

Вьетнам по-прежнему сохраняет хорошие темпы роста экспорта в ЕС. (Фото: vneconomy.vn)

После вступления в силу EVFTA двусторонняя торговля между Вьетнамом и ЕС выросла весьма положительно.

Экспорт из ЕС во Вьетнам в течение двух лет 2021-2022 гг. вырос с 20% до 25%. Это хороший знак, потому что европейские товары отличаются высоким качеством и долголетием, что способствует повышению уровня стоимости вьетнамских товаров. Например, Вьетнам импортирует древесину из ЕС, которое произведено и экспортировано по устойчивым стандартам, и когда страна экспортирует мебель в ЕС уже не требуются особые объяснения происхождения. Это взаимовыгодный процесс.

За 7 месяцев 2023 года экспортный оборот древесины и изделий из древесины достиг 7,21 млрд долларов США. (Фото: ВИА)

В дополнение к преимуществам, которые дает EVFTA экспорту вьетнамских товаров в Европу, Чан Нгок Куан также упомянул о трудностях, с которыми сталкиваются все товары и страны. В частности, ЕС предъявляет все более строгие требования к качеству, устойчивости, социальным, экологическим аспектам, жизненному циклу продуктов, правилам безопасности пищевых продуктов, в целях повышения ценности для окружающей среды и общества.

Чан Нгок Куан сказал, что для преодоления таких проблем Вьетнам должен перейти от массового производства ради умеренной цены к производству продуктов с добавленной стоимостью и высоким уровнем устойчивости, чтобы лучше соответствовать стандартам ЕС.

Вьетнам является 59-м по величине рынком поставок фруктов и овощей в ЕС за 11 месяцев 2022 года. (Фото: nongnghiep.vn)

Со своей стороны, До Вьет Ха, торговый представитель посольства Вьетнама в Федеративной Республике Германии, оценила, что с момента вступления в силу большая часть обязательств Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) была реализована и оказала действие на хозяйственную деятельность предприятий.

Согласно статистике Главного управления таможни Вьетнама, общий экспортный оборот вьетнамских товаров в 27 стран-членов Европейского Союза (ЕС) в период 2020-2022 гг. показал хороший рост.

В частности, в 2022 году экспортный оборот товаров в ЕС достиг 46,83 млрд долларов США, увеличившись на 16,7% по сравнению с 2021 годом, что составляет 12,6% всего экспортного товарного оборота Вьетнама.

В 2022 году экспортный оборот товаров в ЕС достиг 46,83 млрд долларов США, увеличившись на 16,7% по сравнению с 2021 годом. (Фото: congthuong.vn)

ЕС является третьим по величине торговым партнером Вьетнама и рынком импорта сельскохозяйственной продукции с сильным ростом после вступления в силу EVFTA.

До Вьет Ха сказала, что многие ведущие вьетнамские экспортеры риса вышли на рынок ЕС в прошлом году, в том числе импортно-экспортная компания с ограниченной ответственностью Đại Dương Xanh (Синий океан), Корпорация Lộc Trời, торгово-услужное акционерное общество Gạo Thịnh, акционерное общество по переработке и экспорту продуктов питания Dong Xanh и общество с ограниченной ответственностью Thanh Phat.

После более чем двух лет реализации EVFTA общий торговый оборот товаров между Вьетнамом и ЕС (включая 27 членов) продемонстрировал непрерывный рост как с точки зрения импорта, так и экспорта. (Фото: vneconomy.vn)

Проблемы, которые необходимо преодолеть

Помимо преимуществ, До Вьет Ха также подчеркнула трудности вьетнамских товаров при выходе на рынок ЕС, в том числе проблему соблюдения правил происхождения для получения преференциальных тарифов, риск усиления торговых защитных мер.

Поэтому предприятиям необходимо активно знакомиться с положениями Соглашения, стандартами товаров, экспортируемых на рынок ЕС; тщательно изучать рынок ЕС, вкусы людей и потребительские потребности, чтобы улучшать качество и дизайн продукции; изучать механизмы и методы доступа к каналам/дистрибьюторам товаров в ЕС, особенно к каналам электронной коммерции, которые становятся все более популярными; постоянно повышать конкурентоспособность для удовлетворения требований клиентов на международной арене с точки зрения факторов: человеческие ресурсы, качество продукции, бизнес-модель, инвестиции в технологии и прозрачность информации.

Иностранные гости наслаждаются тропическими фруктами Вьетнама. (Фото: tuoitre.vn)

До Вьет Ха предложила правительству разработать общую стратегию, чтобы предоставить ориентиры, планы и дорожные карты для министерств, секторов и местных органов власти для полного и оперативного выполнения обязательств EVFTA; разработать механизмы для содействия развитию отечественных предприятий, подготовить решения реагирования и поддержки отраслей, испытывающих сильное конкурентное давление при реализации Соглашения; разработать привлекательную политику для привлечения иностранных инвестиционных предприятий из ЕС во Вьетнам./.

Переработка и предварительная обработка фруктов на экспорт АО «Южный Нафудс». (Фото: ВИА)

Там Ханг Корреспондент ВИА