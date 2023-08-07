振兴出口：纾解困难 进行市场转移 。图自越通社

世界经济缓慢复苏，许多国家通货膨胀攀升，导致购买力萎缩，对越南生产和出口活动产生巨大的影响。

据统计总局的统计数据，2023年上半年，货物出口额达1644.5亿美元，同比下降12.1%。在上半年面临许多困难后，许多预测认为，2023年下半年出口仍将面临许多复杂难料的形势，潜在许多不稳定性的因素。

2023年上半年，货物出口额达1644.5亿美元，同比下降12.1%。图自越通社

2023年7月，货物出口额达约572.1亿美元，环比增长2.5%，同比下降6.7%。前7月货物进出口总额达3742.3亿美元，同比下降13.9%，其中出口下降10.6%，进口下降17.1%。

为了避免各家工厂因缺乏订单陷入“冬眠”状态，致使数十万名劳动者面临失业危机，政府总理范明政于2023年5月26日签发了第470号通知，要求各部门、地方继续大力实施纾解人民和企业生产经营活动面临困难的任务和措施。

疏解困难

在今后几个月复杂难料的形势下，工贸部主动出台多项帮助企业渡过困难，扩大市场，推进出口的灵活措施，朝着出口额增长约6%，保持贸易顺差势头，最大限度完成政府提出的2023年计划目标。

工贸部主动出台多项帮助企业渡过困难，扩大市场，推进出口的灵活措施。图自越通社

各位专家认为，2023年第二季度，政府已采取多项行动来疏通出口，与签署自贸协定的国家沟通，旨在援助解除技术壁垒，为货物流动创造便利条件。

然而，订单短缺这个“风暴”仍要求企业自身和政策环节继续回顾越南货物进口市场的需求，从而拥有更可持续性的走向。另一方面，企业需实现市场多样化，利用来自各项自贸协定的优势，尤其是实现新市场多样化。

研讨会对EVFTA和一些自贸协定利用情况进行评价和提出一些建议和措施。图自越通社

各位专家认为，今后若企业更加注重“绿色生产”和发展“绿色品牌”，出口和资金缓慢增长势头将得到改善，从而重新拿到更多订单。

工贸部部长阮鸿延。图自越通社

为了战胜各困难，工贸部部长阮鸿延强调，工贸部将主动把握情况变化，提高预报能力，政策反映及时和有效，从而建议出台符合和可行性的方案。

特别的是，工贸部集中解决关于资金、机制、政策、行政手续等方面存在的障碍，旨在援助企业复苏，推动生产经营发展，保持好供应链和推进出口。

另一方面，工贸部将加快与潜在国家和地区的双边和多边合作机制的谈判和签署进度。发挥好越南驻外商务处在提供驻在国市场信息和新政策和规定中的作用。

越南与以色列完成自由贸易协定谈判。图自互联网

另一方面，工贸部还推进贸易促进、供需对接等活动中的数字化转型，尤其是跨境电商，为扩大国内外市场和推进可持续出口创造便利条件。

促进市场的转移

农业各产业的2023年上半年出口统计结果显示，农、林和水产品出口额达近246亿美元，同比下降11%以上。尽管面临许多困难，但多家农业企业不断努力寻找市场，以提高出口成果。除了中国、美国和日本三大市场外，各家企业在不断寻找其他市场如中东和亚洲等。

其他产业也需想方设法转向拥有本地特色的产品，从而保持生产，确保工厂的运行，留住劳动者，等待渡过当前市场动荡局势。例如木材产业在进军欧洲市场面临困难时，他们已转向带有本地特色的产品。

Centdegrés（越南）有限公司首席执行官Patrick Mui评价说，打入欧洲市场的木制品拥有装饰品板块被视为2023-2026年阶段年均增长达4.27%，到2026年可达70.5亿美元的利基市场。拥有本地特色和拥有独特的室内装饰品，越南中小型企业将拥有更多利基市场，针对欧盟市场的一定客户端。此外木材产业的木屑颗粒目前成为展望明亮的利基产品。

木材企业进军欧洲市场。图自越通社

槟知省富凤农业合作社经理范红松强调，在当前困难包围企业的情况下，各家水果出口和加工企业已转向小的、容易被忽视的小市场，以便开发这些市场的价值，弥补各大市场的短缺。目前，槟知、永隆等省的企业把其产品转型中东、中近东等小市场已占领市场。这些市场的 销售空间和消费意愿在不断增长。

值得注意的是，工贸部部长杜胜海表示，工贸部将通过贸促、“越南人支持越南货”计划等大力推进国内市场的货物销售。（完）