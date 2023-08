RELANCE DES EXPORTATIONS : SUPPRIMER LES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT, EXPLOITER DE NOUVEAUX MARCHÉS

La lente reprise de l’économie mondiale, la forte inflation dans de nombreux pays et la baisse du pouvoir d’achat ont eu un fort impact sur les activités de production et les exportations du Vietnam.

Selon l’Office général des statistiques, au cours des six premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires des exportations de marchandises a atteint 164,45 milliards de dollars, en baisse de 12,1% par rapport à la même période de l’an dernier.

Après un premier semestre plein de difficultés, les importations et les exportations du second semestre 2023 continueront à faire face à des évolutions compliquées et imprévisibles, avec de nombreux facteurs d’incertitude.

En juillet 2023, le commerce extérieur a atteint 57,21 milliards de dollars, en hausse de 2,5% par rapport au mois précédent et en baisse de 6,7% en rythme annuel. Au cours des sept premiers mois de 2023, ce chiffre a été de 374,23 milliards de dollars, en baisse de 13,9% sur un an. Les exportations ont diminué de 10,6%, et les importations de 17,1%.

Face à cette situation difficile, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n° 470/CD-TTg du 26 mai 2023 obligeant les ministères, les secteurs et les localités à continuer à mettre en œuvre de manière drastique et efficace des mesures pour relever les difficultés des entreprises et des habitants.

Relever les difficultés



Face à des développements compliqués et imprévisibles dans les mois à venir, le ministère de l’Industrie et du Commerce a proposé de nombreuses solutions flexibles pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés, à élargir leurs marchés et à stimuler leurs exportations, ce pour atteindre une augmentation du chiffre d’affaires à l’exportation d’environ 6%.

Selon les experts, au deuxième trimestre de 2023, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour promouvoir les exportations, renforcer la collaboration avec les pays ayant signé des accords de libre-échange (ALE) pour soutenir la suppression des obstacles techniques, créer un flux pour les marchandises.

Pour leur part, les entreprises doivent, elles-mêmes, profiter des ALE et surtout se diversifier sur de nouveaux marchés. Les exportations peuvent être améliorées dans un avenir proche si les entreprises se concentrent sur la “production verte” et développent des “marques vertes”, ont estimé les experts.

Pour surmonter les difficultés, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a affirmé que le ministère suivrait de près la situation, améliorerait la capacité de prévision pour proposer des mesures appropriées et réalisables.

En particulier, le ministère s’est concentré sur la résolution des problèmes liés au capital, aux mécanismes, aux politiques et aux procédures administratives afin d’aider les entreprises à se redresser, à développer la production et les affaires, à maintenir une bonne chaîne d’approvisionnement et à stimuler leurs exportations.

D’autre part, le ministère accélérera les négociations et signera de nouveaux mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale avec les pays et régions potentiels.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien (gauche, premier ligne) et le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat signent le 25 juillet l’Accord de libre-échange Vietnam – Israël. Photo: ministère de l’Industrie et du Commerce

Le ministère renforcera également la transformation numérique dans les activités de promotion du commerce, reliant l’offre et la demande, en particulier le commerce électronique transfrontalier, créant des conditions favorables à l’expansion des marchés nationaux et étrangers.

Exploiter de nouveaux marchés

Selon les statistiques, au premier semestre de 2023, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint près de 24,6 milliards de dollars, en baisse de plus de 11% par rapport à la même période de l’an dernier. Cependant, malgré de nombreuses difficultés, les entreprises agricoles ont également fait des efforts et recherché activement des marchés pour dynamiser leurs exportations.

Outre les trois principaux marchés que sont la Chine, les États-Unis et le Japon, les entreprises en ont également recherché activement d’autres tels que le Moyen-Orient, l’Asie, etc. D’autres industries doivent passer à des gammes de produits locaux pour maintenir la production, assurer les opérations et retenir les travailleurs. L’industrie du bois est un exemple.

Pour pénétrer dans le marché européen, le secteur cherche des mesures pour développer des produits spécifiques. Patrick Mui, directeur général de Centdegrés Vietnam, a évalué que les meubles entrant sur le marché européen, où le segment décoratif est considéré comme un marché clé, devraient croître de 4,27 % par an pour la période 2023-2026. D’ici 2026, ce secteur pourrait atteindre 7,05 milliards de dollars.

Pham Hong Tung, directeur de la coopérative agricole de Phu Phung, de la province de Ben Tre (Sud), a également souligné qu’avec les difficultés actuelles, les entreprises de transformation et d’exportation de fruits ciblent également les petits marchés. Actuellement, de nombreuses entreprises de Ben Tre et de Vinh Long dirigent leurs produits vers le Moyen-Orient. Ces marchés ont reçu peu d’attention, mais leurs besoins ne sont pas négligeables.



Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai, le ministère favorisera la consommation de biens sur le marché intérieur par le biais de la promotion du commerce, du programme “Les Vietnamiens consomment vietnamien”./.