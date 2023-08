ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА: УСТРАНЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ, ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА

Загрузка контейнеров на корабли в порту Tan Cang Foundation. (Ảnh: TTXVN)

По данным Главного статистического управления, за первые шесть месяцев 2023 года экспортный оборот товаров достиг 164,45 млрд. долларов США, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Медленное восстановление мировой экономики, высокая инфляция во многих странах вызвали снижение покупательной способности, что оказало сильное влияние на производственную и экспортную деятельность Вьетнама.

После трудностей в первом полугодии, многие прогнозы показывают, что импорт и экспорт во второй половине 2023 года по-прежнему будут сталкиваться со сложными и непредсказуемыми событиями, неопределенными факторами.

В июле 2023 года общий импортно-экспортный оборот товаров оценивался в 57,21 млрд. долларов США, что на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце, и на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые 7 месяцев 2023 года общий импортно-экспортный оборот товаров достиг 374,23 млрд. долларов США, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, из них экспорт уменьшился на 10,6%, а импорт сократился на 17,1%.

Во избежание ситуации приостановления работ на заводах и фабриках из-за отсутствия заказов, риска потери работы сотен тысяч рабочих, премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Официальное сообщение № 470/CD-TTg от 26 до 23 мая 2023 года о требовании от министерств, отраслей и населенных пунктов продолжать кардинально и эффективно реализовывать задачи и решения по устранению трудностей для производства и бизнеса.

Развязать узел

Столкнувшись со сложными и непредсказуемыми событиями в предыдущие месяцы, Министерство промышленности и торговли активно предложило множество гибких решений, которые должны помочь предприятиям преодолеть трудности, расширить рынки и увеличить экспорт. Таким образом, стремясь увеличить экспортный оборот примерно на 6%, сохранить профицит торгового баланса, а также достичь высшим образом цели на 2023 год, установленного Правительством.

Министерство промышленности и торговли активно предлагало гибкие решения, помогающие предприятиям преодолевать трудности, расширять рынки сбыта и стимулировать экспорт. (Фото: ВИА)

Комментарии экспертов показывают, что во втором квартале 2023 года Правительство предприняло множество шагов для открытия экспорта, усиления работы со странами, подписавшими с Вьетнамом соглашения о свободной торговле (ССТ), для поддержки устранения технических барьеров, создания потока товаров.

Тем не менее, отсутствие заказов по-прежнему требует от бизнеса и политиков продолжать переоценку потребностей импортного рынка для вьетнамских товаров, чтобы иметь устойчивый путь. Более того, предприятиям необходимо диверсифицировать рынки, воспользоваться преимуществами соглашений о свободной торговле и особенно диверсифицироваться на новые рынки.

Обсуждение решений по повышению эффективности использования соглашений о свободной торговле (ССТ) в ближайшее время. (Фото: ВИА)

По мнению экспертов, экспорт, который растет медленно, может быть улучшен в ближайшем будущем, если предприятия сосредоточатся на «зеленом производстве» и разработают «зеленые бренды», тем самым привлекая больше покупателей.

Министр Промышленности и Торговли Нгуен Хонг Зиен. (Фото: ВИА)

Чтобы преодолеть трудности, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен подтвердил, что Министерство промышленности и торговли будет активно разбираться в ситуации, улучшать возможности прогнозирования, своевременно и эффективно реагировать политическими мерами, чтобы давать советы, предлагать контрмеры и подходящие и осуществимые решения.

В частности, министерство сосредоточилось на решении проблем, связанных с капиталом, механизмами, политикой и административными процедурами, чтобы поддержать предприятия в восстановлении, развитии производства и бизнеса, а также цепочек поставок и увеличении экспорта.



С другой стороны, Министерство промышленности и торговли ускорит переговоры и подпишет новые двусторонние и многосторонние механизмы сотрудничества с потенциальными странами и регионами, продвинет роль системы торгового представительства за рубежом в предоставлении информации о рынке и новых правилах и политике принимающей страны.

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен завершили переговоры по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Израилем. (Фото: Минпромторга)

С другой стороны, министерство также продвигает цифровую трансформацию в деятельности по содействию торговле, соединению спроса и предложения, особенно трансграничной электронной торговле, создавая благоприятные условия для расширения внутренних и внешних рынков, способствуя устойчивому экспорту.

Перенаправление рынка



Согласно статистике, за первые 6 месяцев 2023 года экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции достиг почти 24,6 млрд. долларов США, что более чем на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на многочисленные трудности, сельскохозяйственные предприятия также прилагали усилия и активно искали рынки для улучшения результатов экспорта. Помимо трех основных рынков Китая, США и Японии, предприятия также активно ищут другие рынки, такие как Ближний Восток, Азия и т. д.

Другие отрасли также должны найти способы перейти на местные фирменные товары, чтобы поддерживать производство, чтобы сохранить производство, обеспечить работу заводов и рабочих в ожидании текущих событий на рынке. Например, деревообрабатывающая промышленность в настоящее время ищет специфические местные нишевые продукты на европейском рынке.

Патрик Муи, управляющий директор Centdegres Vietnam, оценил, что декоративный мебельный сегмент считается нишевым рынком на европейском рынке, ожидается, что он будет расти на 4,27% в год в период 2023-2026 гг., а к 2026 г. может достичь 7,05%. Чем больше местных и уникальных характеристик у вьетнамских товаров, тем шире будет нишевая доля для них на рынке ЕС.

Линия по производству мебели на европейский рынок. (Фото: ВИА)

Или как нишевый продукт – пеллет. Этот продукт помогает использовать древесные отходы, и восполняет недостаток заказов мебельного сектора.

Фам Хонг Тунг, директор сельскохозяйственного кооператива Фуфунг, Бенче, также подчеркнул, что перед лицом текущих трудностей, предприятия по переработке и экспорту фруктов также нацелены на небольшие рынки. В настоящее время многие предприятия в Бенче и Виньлонг направляют свою продукцию на небольшие рынки, такие как Ближний Восток.



В частности, по словам заместителя министра промышленности и торговли До Тханг Хай, Министерство промышленности и торговли будет способствовать потреблению товаров на внутреннем рынке посредством продвижения торговли и такими программами, как «Граждане Вьетнама используют вьетнамские товары»./.

Там Ханг Корреспондент ВИА