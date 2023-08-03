СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРОЧНАЯ ОПОРА ЭКОНОМИКИ

Сельское хозяйство является прочной опорой экономики. (Фото: baodantoc.vn)

Вьетнам является ярким пятном в мировой экономике с темпами экономического роста 8,02% в 2022 году, и правительство намерено увеличить их с 6% до 6,5% в 2023 году в условиях того, что глобальная экономика сталкивается с определенными трудностями.

Вклад в вышеупомянутое «яркое пятно» – сельскохозяйственный сектор с добавленной стоимостью 3,36% в 2022 году; экспортный оборот агро-лесной-рыболовной продукции превысил 53 млрд. долларов США (сальдо торгового баланса достигло 8,5 млрд. долларов США, что составляет более 75% от общего положительного сальдо торгового баланса экономики).

Число общин, отвечающих критериям новых сельских районов, достигло 73%, и почти 260 единиц уездного уровня (из 705 единиц уездного уровня страны) выполнили задачу по строительству новых сельских районов.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономическом развитии

Роль «опоры» сельскохозяйственного сектора для всей вьетнамской экономики была четко выражена с начала срока полномочий XIII съезда партии. Особенно, когда эпидемия covid-19 свирепствовала, сельскохозяйственный сектор стал опорой вьетнамской экономики, а также внес значительный вклад в рост ВВП Вьетнама и обеспечил продовольственную безопасность и решение социальных проблем.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен подтвердил, что сельскохозяйственный сектор сыграл роль не только «опоры», но и важной движущей силы роста экономики страны.

В 2022 году объем производства риса достиг 42,66 млн. тонн при высокой урожайности 60,2 ц/га, продолжая удовлетворять внутренний потребительский спрос, обслуживать переработку и экспорт.

В 2022 году объем производства риса достиг 42,66 млн. тонн при высокой урожайности 60,2 ц/га. (Фото: ВИА)

Экспортный оборот сельскохозяйственной продукции впервые достиг 53,22 млрд. долл. США, что на 9,3% больше, чем в 2021 году. Среди них 11 групп товаров достигли экспортного оборота более 1 млрд. долл. США; 8 товаров, групп продуктов с экспортным оборотом более 2 млрд. долл. США, включая кофе, каучук, рис, овощи, кешью, креветки, пангасиус, изделия из древесины; 7 наименований товаров с экспортным оборотом более 3 млрд. долл. США.

Преобразование модели сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственную экономику

Мышление предприятий, экспортирующих сельскохозяйственную, лесную и рыбную продукцию, изменилось: они перестали фокусироваться на выпуске продукции, стали уделять внимание качеству, повышению стоимости продукции, а также более высокому уровню рынка, от которого выигрывают предприятия и фермеры.

Высококачественный рис в настоящее время составляет 80-90% от общего объема экспорта риса Вьетнама. В 2022 году экспорт риса достиг почти 7,3 млн. тонн на сумму 3,54 млрд. долл. США, увеличившись на 16,3% по объему и на 6,9% в стоимостном выражении по сравнению с 2021 годом, что является самым высоким экспортным оборотом риса за всю историю из-за роста цен. Средняя экспортная цена риса во Вьетнаме составляет 485 долларов США за тонну, что является самым высоким показателем в мире, больше, чем в Индии и Таиланде. Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) заявила, что средняя экспортная цена на рис Вьетнама высока благодаря переходу в сегмент ароматного и высококачественного риса благодаря сортам риса, не имеющим конкурентов, – ST24, SR25, OM18…

Экспорт рыбной продукции достиг пика в 11 млрд. долл. США, что на 23,5% больше, чем в 2021 году. Что касается экспортных рынков сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, то на Азию приходится 44,7% доли рынка, на Америку – 27,4%, Европу – 11,3%, Океанию – 1,7% и Африку – 1,7%. Крупнейшим экспортным рынком остаются Соединенные Штаты с 13,3 млрд. долл. США (доля рынка 25%), за ними следуют Китай с 10,05 млрд. долл. США (доля рынка 18,9%); Япония с 4,2 млрд. долл. США (доля рынка 7,9%); Южная Корея с 2,5 млрд. долл. США (доля рынка 4,7%).

Министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан подтвердил, что в условиях пандемии covid-19 сельское хозяйство подтвердило свою роль и положение в экономике страны.

Что касается экспортных рынков сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, то на Азию приходится 44,7% доли рынка, на Америку – 27,4%, Европу – 11,3%, Океанию – 1,7% и Африку – 1,7%. (Фото: nongnghiep.vn)

Улучшение сельской инфраструктуры и повышение уровня жизни людей

Продолжающееся развитие в чрезвычайно сложный период экономики – этот результат показывает, что сельскохозяйственный сектор имеет не только миссию по решению проблемы роста, но и комплексный характер для жизни десятков миллионов фермеров и сельских жителей, а также десятков миллионов работников в сферах сельского хозяйства и услуг.

Национальная целевая программа строительства сельских районов нового типа по-прежнему направлена на руководство реализацией и достижение положительных результатов. Число общин достигло критериев сельских районов нового типа в 73,06% (из почти 10.600 общин в стране), и 255 единиц уездного уровня выполнили задачу по строительству сельских районов нового типа (из 705 единиц).

Национальная целевая программа строительства сельских районов нового типа на период 2021-2025 годов добавила ряд задач, касающихся стандартов строительства сельских районов нового типа.

Если национальная целевая программа строительства сельских районов нового типа на 2010-2020 годы изменила облик сельских районов страны, когда инфраструктура инвестируется и строится, то основная цель Национальной целевой программы строительства сельских районов нового типа на 2021-2025 годы направлена на устойчивое улучшение жизни и доходов сельского населения.

Люди играли очень важную роль, как главная движущая сила, непосредственно участвовавшая в изменении облика сельской местности во все более цивилизованном направлении. В процессе строительства сельских районов нового типа люди наслаждаются плодами развития.

Местности в стране способствуют развитию продуктов ОООП. (Фото: ocop.gov.vn)

Кроме того, реализуя программу “Одна община – один продукт” (OCOP), населенные пункты по всей стране оказали поддержку населению, предприятиям и кооперативам в содействии разработке продуктов OCOP. Эта программа вносит значительный вклад в развитие ключевых продуктов на местах, продвигая профессию, создания рабочих мест, повышая доходы сельского населения.

Качество питьевой воды в домашних хозяйствах постоянно улучшается; 99,7% городских домохозяйств и 97,4% сельских домохозяйств уже имеют санитарные источники воды. Доля домохозяйств, использующих электроэнергию, достигла 99,5%, практически без существенных различий между городскими и сельскими районами, а также между регионами и населенными пунктами.

В 2022 году площадь жилья на душу населения достигла 27,2 м2. Доля домохозяйств, проживающих в укрепленных и полуукрепленных домах, составила 96,8%, как в городских, так и в сельских районах. Это также один из важных показателей, отражающих улучшение качества жизни жителей./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА