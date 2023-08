L’agriculture conserve son rôle de “pilier économique”. Photo: baodantoc.vn

Le Vietnam est un point lumineux de l’économie mondiale avec un taux de croissance de 8,02% en 2022 et un objectif de 6% à 6,5% en 2023, dans un contexte d’économie mondiale rencontrant de nombreuses difficultés.

Le secteur agricole a contribué à ce résultat, avec une valeur ajoutée de 3,36% en 2022. L’année dernière, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint un niveau record de 53,22 milliards de dollars, en hausse de 9,3% par rapport à 2021. En particulier, l’excédent commercial du secteur agricole a atteint plus de 8,5 milliards de dollars, soit près de 76% de l’excédent commercial de toute l’économie. Le taux de communes répondant aux nouveaux critères de la Nouvelle ruralité est de 73% et près de 260 unités au niveau de district (sur un total de 705 unités de district du pays) ont achevé l’édification de la Nouvelle ruralité.

L’agriculture joue un rôle important dans le développement économique

Le rôle de “pilier économique” du secteur agricole a été clairement démontré depuis le début du 13e Congrès du Parti. Lorsque l’épidémie de COVID-19 a fait rage, le secteur agricole est devenu le pilier de l’économie vietnamienne. L’agriculture a contribué de manière significative à la croissance du PIB et assuré la sécurité alimentaire ainsi que la stabilité sociale.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên a affirmé que le secteur agricole avait joué un rôle important dans la croissance de l’économie nationale.

En 2022, la production de riz a atteint 42,66 millions de tonnes, avec un rendement élevé de 60,2 quintaux/ha, continuant à répondre aux besoins de consommation intérieure, de transformation et d’exportation.

En 2022, la production de riz a atteint 42,66 millions de tonnes, avec un rendement élevé de 60,2 quintaux/ha. Photo: VNA

Le chiffre d’affaires à l’exportation du secteur agricole a atteint pour la première fois 53,22 milliards de dollars, en hausse de 9,3% par rapport à 2021. Parmi eux, 11 groupes de produits ont réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard de dollars; 8 de plus de 2 milliards de dollars (café, caoutchouc, riz, légumes, noix de cajou, crevettes, pangasius, produits du bois) ; 7 de plus de 3 milliards de dollars..

Transformer le modèle de production agricole en une économie agricole

Les exportateurs agricoles, sylvicoles et aquatiques ont prêté attention à la qualité, l’augmentation de la valeur des produits et visé des marchés de niveau supérieur pour des avantages mutuels entre les entreprises et les agriculteurs.

Le riz de haute qualité représente actuellement 80 à 90 % des exportations totales de riz du pays. En 2022, les exportations de riz ont atteint près de 7,3 millions de tonnes avec 3,54 milliards de dollars, en hausse de 16,3% en volume et de 6,9% en valeur par rapport à 2021, chiffre d’affaires le plus élevé jusqu’à présent en raison des prix élevés. Le prix moyen à l’exportation du riz vietnamien est de 485 dollars/tonne, le plus élevé au monde, supérieur à celui de l’Inde et de la Thaïlande. L’Association des vivres du Vietnam (VFA) a déclaré que le prix moyen à l’exportation du riz du pays a augmenté, grâce au riz de haute qualité et parfumé, aux variétés de riz qui n’ont pas de concurrents tels que ST24, SR25, OM18…Les exportations de produits aquatiques ont atteint le niveau le plus élevé avec 11 milliards de dollars, en hausse de 23,5 % par rapport à 2021.

Concernant le marché d’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, l’Asie représente 44,7% des parts de marché, les Amériques 27,4%, l’Europe 11,3%, l’Océanie 1,7% et l’Afrique 1,7%. Les États-Unis restent le premier marché d’exportation avec 13,3 milliards de dollars (25 % de part de marché), suivis de la Chine avec 10,05 milliards de dollars (18,9 % de part de marché) ; le Japon avec 4,2 milliards de (7,9 % de part de marché) ; la République de Corée avec 2,5 milliards de (4,7% de part de marché).

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a affirmé que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’agriculture a affirmé son rôle et sa place dans l’économie du pays.

Concernant le marché d’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, l’Asie représente 44,7% des parts de marché, les Amériques 27,4%, l’Europe 11,3%, l’Océanie 1,7% et l’Afrique 1,7%. Photo: nongnghiep.vn

Améliorer les infrastructures rurales et relever le niveau de vie des populations

Ces résultats montrent que le secteur agricole, non seulement a pour mission de résoudre le problème de la croissance, mais aussi a une autre mission pour la vie de dizaines de millions d’agriculteurs et de ruraux, et de dizaines de millions de travailleurs du secteur agricole et tertiaire.

Le Programme national sur l’édification de la Nouvelle ruralité a continué à obtenir des résultats positifs. Le nombre de communes répondant aux nouveaux critères ruraux est de 73,06% (sur un total de près de 10.600 communes du pays) et 255 unités de district ont achevé la tâche de l’édification de la Nouvelle ruralité (sur un total de 705 unités). Le Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025 a ajouté un certain nombre d’objectifs sur les normes avancées de la Nouvelle ruralité, la Nouvelle ruralité exemplaire et la Nouvelle ruralité aux hameaux.

Si le programme national sur l’édification de la nouvelle ruralité pour la période 2010-2020 a changé la physionomie des zones rurales dans tout le pays avec de nouvelles infrastructures construites, l’objectif principal du programme pour la période 2021-2025 se concentre sur l’amélioration durable du niveau de vie et des revenus des populations rurales.

Les habitants jouent un rôle très important, étant la principale force participant directement à changer la physionomie de la campagne pour la rendre plus civilisée. Dans ce processus, les gens profitent des fruits du développement.

Les localités du pays ont soutenu les personnes, les entreprises et les coopératives pour promouvoir le développement des produits OCOP (À chaque commune, son produit). Photo: ocop.gov.vn

En outre, les localités du pays ont soutenu les personnes, les entreprises et les coopératives pour promouvoir le développement des produits OCOP (À chaque commune, son produit). Ce programme contribue grandement au développement de produits locaux clés , en promouvant les industries créant d’emplois et améliorant les revenus des populations rurales.

La qualité de l’eau des ménages ne cesse de s’améliorer. 99,7% des ménages urbains et 97,4% des ménages ruraux ont accès à l’eau propre. Le taux de ménages utilisant l’électricité pour la vie quotidienne est de 99,5%.

En 2022, la surface moyenne de logement par habitant a atteint 27,2 m². Le taux de ménages vivant dans des maisons en dur a atteint 96,8%. C’est aussi l’un des indicateurs importants reflétant l’amélioration constante de la qualité de vie des Vietnamiens./.