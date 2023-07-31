越南努力落实净零排放承诺

可再生能源发展是实施减排目标的核心之一。图自baotainguyenmoitruong.vn

为落实联合国气候变化框架公约第26次缔约方会议（COP 26）上的净零排放承诺，越南政府已实施规划并发布多项国家战略和计划，力争到2050年实现二氧化碳净零排放。

在7月中旬举行的越南履行COP 26承诺国家指导委员会会议上，越南政府总理范明政强调，落实净零排放承诺是越南改变技术和增长模式的机遇，从而与世界其他国家共同应对气候变化。

越南政府总理范明政主持召开COP26指导委员会第四次会议。图自越通社

范明政总理要求各部委、地方和企业继续加快实施《2050年国家气候变化应对战略》、《2021-2030年绿色增长战略和2050年愿景》，着力制定绿色发展、绿色增长和循环经济融资机制和政策。

循环经济发展助推绿色增长。图自kinhtexanh.vn

为了实现越南到2050年二氧化碳净零排放（也称为净零排放）的目标，需要进行全面的变革，其中许多企业改变技术和可再生能源。

越南国家石油集团成员企业——越南石油技术服务股份总公司（PTSC）与新加坡胜科工业有限公司（Sembcorp）签署了在越南投资建设装机容量2.3吉瓦海上风电场和电池型储能系统的联合开发项目协议(JDA)。图自tuoitre.vn

政府副总理陈红河同各位代表正式启动到2050年“向净零排放前进”植树项目。图自baochinhphu.vn

分步规划制定机制

据世界银行（WB）预测，到2040年，越南需要投资约3680亿美元，相当于每年国内生产总值（GDP）的6.8%，以追求韧性与减排相结合的发展道路，其中，履行国际承诺的脱碳之行程约占资源需求的30%。

到2040年，越南需要约3680亿美元投资资金，相当于年均GDP的6.8%，用于实现发展与抵御能力和净零排放路线图。图自vnecnonomy.vn

越南财政部长胡德福表示，实现净零承诺的绿色转型和减排任重而道远，也充满困难和挑战，需要私营部门和国际组织的共同努力。

越南财政部长胡德福。图自越通社

今年6月，胡德福部长在“净零——绿色转变：领导者的机遇”研讨会上发表讲话时强调，需要优先发展绿色金融市场和碳市场。

自然资源和环境部是越南履行COP 26承诺国家指导委员会的常设机构，正在世界银行的帮助下制定“发展越南碳市场”项目。

该项目投资500万美元，从2024年起分4年实施，旨在支持越南发展碳市场、设计和实施碳信用额度以及碳配额交易机制。

预计到2025年，越南将开始试点碳信用额交易所，并于2028年正式运营。

预计到2025年，越南将开始试点碳信用额交易所，并于2028年正式运营。图自 kinhtemoitruong.vn

推动企业绿色转型

在世界发达地区对进出口商品实行碳税壁垒的背景下，越南在建设和发展碳市场的过程中面临着诸多挑战，并迫使出口商（特别是越南企业）做出改变，以应对主要市场的碳税壁垒并保持其在国际市场的地位。

碳交易市场是指以温室气体排放配额或温室气体减排信用为指标的物所进行的交易的市场。 政府会给企业分配配额，如果配额用完，企业就必须向其他企业购买碳信用额。 交易双方可以是国内企业，也可以是国内与国际组织。

碳市场被视为实施温室气体减排的主要工具，该市场交易市场份额和参加组织快速增加。图自baotainguyenmoitruong.vn

碳信用额收入是减少温室气体排放项目的财政支持来源。今后国家在征收碳配额、碳信用额或碳税交易费时将收取预算。这些费用将可用于碳减排、封存和封存项目和研究工作。

同时，碳卖方也将受益，因为他们是环境解决方案的良好实施者，而买方也将能够抵消超过允许配额的排放。 从而将减少排放、吸收碳和绿色解决方案的努力应用于生产、商业和服务活动中。

温室气体清单：努力实现净零目标。 图自 moitruongvadothi.vn

从2028年起，在运营官方碳信用额交易所时，必须遵守国内碳信用额与地区和世界碳市场对接和交换的规定。

为落实上述规定，从事工贸、建筑、交通、自然资源和环境等领域的超过1900家企业必须根据2023年行业管理机构的指南提供报告期前一年企业温室气体清单的运营数据和相关信息。

为企业提供多元化的政策和绿色解决方案

为了履行净零承诺，越南企业将面临清查排放量、执行政府排放配额等诸多挑战。 从事钢铁、水泥、铝等领域的高排放企业今后为维持出口市场，必须确定减排是强制性的措施。

Forest Trends组织贸易政策和资源管理项目总监苏春福建议企业改变技术和管理方法，并强调这对企业来说是一个创新机会。 他强调，企业要把握发展趋势，从碳金融中获取收益。

为企业实现绿色政策和解决方案多样化。nangluongsachvietnam.vn

胡志明市经济大学阮光博士认为，越南拥有包括《自然资源税法》在内的许多突出的金融政策，其规定了对“不可再生资源”采取的高税率和对“可再生资源”采取的税率。

越南国家银行经济部门信贷司副司长范氏青松表示，银行业已出台多项支持和促进企业参与绿色发展的措施。 企业有机会获得绿色金融，投资于减少温室气体排放、适应气候变化和促进业务可持续发展的活动。

为了为企业动员资本投资于绿色金融和环境项目创造条件，越南国家银行发布了关于促进绿色信贷增长的第03号指示。

此外，国家银行还对包括根据价值链、高新技术应用、清洁农业项目在内的一些绿色领域实施优惠信贷政策； 实施生产林贷款计划； 实施住房保障、气候变化防治、减少环境污染等方面的贫困人口扶持计划。（完）

越南多措并举切实履行到2050年实现净零排放的承诺。 图自kinhtemoitruong.vn