越南旅游业加速复苏与发展

平顺省潘切市的美奈（Mũi Né）金沙丘是来到越南旅游不容错过的目的地。图自baobinhthuan.com.vn

2023年，越南旅游业力争实现接待国际游客量至少达800万人次的目标。越南政府和各部门多措并举，促进旅游业加速复苏、有效和可持续发展。越南国会也通过关于签证和出入境的突破性便利化政策，有望为今后越南旅游市场发生积极变化作出贡献。

接待国际游客量猛增

因新冠肺炎疫情（COVID-19）而被停滞两年后的越南旅游业于2022年3月15日全面对外开放。越南旅游业已进入复苏和发展时期，逐步向成为经济支柱产业的目标迈进。2022年，越南旅游业取得重要成果，其中包括吸引国际游客量达350万人次，国内游客超过1.01亿人次，旅游营业收入达约210亿美元。

新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行后，越南旅游业已完全重新开放，欢迎国内外游客。图自互联网

越南在自然、文化、美食、遗产和高尔夫目的地以及可持续发展方面连续荣获世界旅游奖（World Travel Awards/WTA）。

继2022年复苏势头，2023年上半年，越南旅游业继续释放积极信号，接待国际游客量达560万人次，完成全年计划的70%，许多客源市场超出2019年的水平。国内游客量达6400万人次，旅游营业收入达343万亿越盾（约合1040亿人民币）。

据越南旅游总局统计数据显示，2023年上半年，韩国凭借160万名的赴越游客继续是越南最大的国际客源市场，是2019年同期（疫情未爆发阶段）的80%。

继韩国之后的市场是：中国大陆、中国台湾、美国、马来西亚、日本、新加坡、柬埔寨、泰国和澳大利亚。

越南旅游信息搜索量猛增

根据谷歌旅游搜索趋势分析工具的数据显示，从2023年初至今，越南旅游的搜索量在全球排名持续上升，从第11位升至第6位。越南是东南亚地区唯一进入世界领先组的目的地。

越南旅游增长率在10%至25%之间，全球排名第6位，远高于东南亚地区整体增长率。越南是东南亚地区唯一进入世界高增长组的目的地。东南亚地区其他国家排名较低：印度尼西亚（18）、泰国（19）、马来西亚（21）、菲律宾（23）和新加坡（30）。

越南全国名胜古迹众多，风景雄伟美丽。从上到下：板约瀑布、安沛省木江界（Mù Cang Chải）梯田、广宁省下龙湾、坚江省富国岛和老街省沙巴市 。图自互联网

这些数据表明，越南的旅游需求正在迅速恢复，恢复速度远高于本地区的其他竞争对手。

特别是，近期，越南旅游颇受国际媒体的高度评价，为提高越南旅游目的地在国际旅游版图上的吸引力做出了贡献。英国《独立报》（The Independent ）称赞越南凭借美丽的风景、美味诱人的食物成为东南亚地区最令人向往的目的地。

许多质朴、田园诗般的越南菜肴以其诱人的外观和迷人的味道而受到世界的推崇和赞赏。图自互联网

旅游网站Traveldudes写道，越南是冒险爱好者，尤其是水肺潜水爱好者的理想天堂。据美国知名旅游网站Travel off Path和英国探险旅游公司Explore Worldwide评价，越南首都河内位居世界上最受欢迎的单人旅行城市榜首。

加拿大《旅游杂志》（The Travel）已评选出世界10大实惠的办公式度假国家名单，越南排在第七位。

国际游客品尝越南北部、中部和南部三个地区的特色美食。图自互联网

最近，知名美食指南书籍《米其林指南》（Guide Michelin）已推出越南获米其林一星荣誉的4家餐厅。

助力越南旅游业创造新突破

旅游业过去所取得的成绩是越南旅游业发展的生动体现，增强了对该行业在未来复苏和强劲发展的信心。

之所以取得如此成绩，除了越南文化、体育和旅游部的指导、各部委行业的配合，特别是各地方对旅游发展的参与之外，还离不开政府在排除政策困难方面的重视和引导。

2022年12月，越南政府总理范明政主持召开推进吸引外国游客赴越旅游工作会议。2023年3月，政府总理主持召开题为“快速复苏-加速发展”的2023年全国旅游发展工作会议。

政府总理主持召开题为“快速复苏-加速发展”的2023年全国旅游发展工作会议。图自越通社

2023年5月，政府总理颁发关于加快恢复和加速旅游业有效可持续发展的主要任务和措施的第82号决议（82/NQ-CP），其中提出7项重要举措。

特别是，6月24日，越南国会同意延长电子签证期限从30天至90天，并可多次入境越南；将单方免签入境人员临时停留期限从15天延长至45天。新签证政策将自8月15日起生效。政府还在考虑扩大单方面签证豁免范围，以吸引国际游客前往越南观光旅游。

越南国会同意延长电子签证期限从30天至90天，并可多次入境越南。图自互联网

越南旅游咨询委员会（TAB）秘书处负责人黄仁政先生认为，国家采取免签政策后，到访该国的国际游客人数将上升5%-25%。越南国会通过更便利的签证政策，越南旅游业有望接待国际游客量达1200万人次，是全年计划的1.5倍。

全球旅游专家预测，2023年国际旅游需求将强劲增长。越南旅游业也在这一趋势之中。 过去释放的积极信号正是越南旅游业今后腾飞的基础和动力。（完）

会安市一角。图自bvhttdl.gov.vn