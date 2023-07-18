РЕГЛАМЕНТ EUDR: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЬЕТНАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цепочки поставок древесины и изделий из дерева, кофе и каучуковой промышленности стран столкнутся со многими проблемами, чтобы соответствовать Европейскому регламенту по борьбе с обезлесением (EUDR) Европейской комиссии. Однако для Вьетнама открывается отличная возможность расширить экспортный рынок, если он будет хорошо подготовлен и соответствовать правилам.
Согласно EUDR, 100% вьетнамской сельскохозяйственной продукции при импорте на европейский рынок нуждается в информации о геолокации (GPS) для каждого сада, на основе которой можно подтверждать риски обезлесения системами мониторинга дистанционного зондирования.
Древесина и изделия из дерева, кофе и каучук являются основными экспортными секторами Вьетнама с оборотом более 2,3 млрд. евро в год, экспортируемых на европейский рынок. В котором на кофе приходится 47,5%, на древесину — 35,2%, а на каучук — 17,1%.
Выступая на конференции в Ханое по этой теме 29 июня 2023 года, министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан подтвердил приверженность Вьетнама содействию зеленому росту: «Мы всегда стремимся сохранить зеленую планету и берем на себя ответственность за 100 миллионов вьетнамцев. Сегодняшнее поколение не берет то, что может, из соображений выживания. Новые правила ЕС помогут нам укрепить нашу ответственность перед миром. Зеленый рост – это отношение, а не лозунг».
Также на этой конференции Флорика Финк-Хойер – генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии (ЕК) выразила приверженность ЕС поддержке устойчивого развития Вьетнама для решения экологических проблем, способствуя «процветанию вьетнамского народа, а также сохранению уникального природного наследия азиатской нации».
Нгуен До Ань Туан, директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, заявил, что Вьетнаму необходимо строго соблюдать требования ЕС, поскольку это важный рынок, особенно для кофе Вьетнама.
В настоящее время во Вьетнаме действует Национальный план действий для вьетнамского сельскохозяйственного сектора, чтобы соответствовать EUDR, и большинство основных товаров уже соответствуют стандартам EUDR. Соответственно, в частности кофе имеет 70% площади посадки, не связанной с лесом, изделия из каучука и дерева имеют свои собственные сертификаты устойчивого производства.
По словам Чан Куинь Чи, регионального директора программы в Азии «Устойчивое развитие ландшафта», Организация инициативы по устойчивой торговле (IDH), требование ЕС в отношении прослеживаемости продукции до сада приведет к увеличению затрат для предприятий на управление, хранение и транспортировку
Нгуен До Ань Туан подчеркнул, что предприятия и ассоциации должны иметь четкое представление об этом вопросе и в то же время разработать руководящий процесс, особенно в отношении того, как создавать информационные данные и предоставлять информацию. Благодаря этим базам данных предприятия смогут сократить расходы на создание кода зоны посадки и отслеживания продуктов. Для этого будет необходимо сотрудничество между всеми сторонами: государством, бизнесом и фермерами при поддержке отечественных и зарубежных организаций развития.
Туан сказал, что Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей работало с Европейским Союзом над лоббированием ЕС с целью разработки программы поддержки производственно-сбытовых цепочек сельскохозяйственного сектора Вьетнама, которые, как ожидается, будут затронуты этим Регламентом. В дополнение к своему обязательству поддержать лесную промышленность Вьетнама в период 2023-2027 годов в рамках программы, направленной на сокращение или предотвращение обезлесения и борьбу с деградацией лесов путем усиления мер охраны, восстановления и устойчивому управлению лесами, ЕС намерен продолжать осуществлять другую программу поддержки отраслей для повышения потенциала, отвечающего требованиям Регламента.
Соблюдение правил EUDR станет еще одним шагом в усилиях Вьетнама по реагированию на изменение климата, защите окружающей среды и экономическому развитию. Выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), которая проходит в Великобритании в конце 2021 года, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам «не торгует окружающей средой ради роста»./.