РЕГЛАМЕНТ EUDR: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЬЕТНАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Первая во Вьетнаме плантация кофе робуста, созданная в 1922 году в районе Кронг Пак – Даклак. (Фото: baodaklak.vn)

Цепочки поставок древесины и изделий из дерева, кофе и каучуковой промышленности стран столкнутся со многими проблемами, чтобы соответствовать Европейскому регламенту по борьбе с обезлесением (EUDR) Европейской комиссии. Однако для Вьетнама открывается отличная возможность расширить экспортный рынок, если он будет хорошо подготовлен и соответствовать правилам.

Согласно EUDR, 100% вьетнамской сельскохозяйственной продукции при импорте на европейский рынок нуждается в информации о геолокации (GPS) для каждого сада, на основе которой можно подтверждать риски обезлесения системами мониторинга дистанционного зондирования.

Клиенты наслаждаются вьетнамского кофе. Кофе является одним из ключевых экспортных товаров Вьетнама на европейский рынок. (Фото: toquoc.vn, doanhnhantrevietnam.vn)

Древесина и изделия из дерева, кофе и каучук являются основными экспортными секторами Вьетнама с оборотом более 2,3 млрд. евро в год, экспортируемых на европейский рынок. В котором на кофе приходится 47,5%, на древесину — 35,2%, а на каучук — 17,1%.

Министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан подтвердил приверженность Вьетнама содействию зеленому росту и защите леса.(Фото: ВИА)

Выступая на конференции в Ханое по этой теме 29 июня 2023 года, министр сельского хозяйства и развития сельских местностей Ле Минь Хоан подтвердил приверженность Вьетнама содействию зеленому росту: «Мы всегда стремимся сохранить зеленую планету и берем на себя ответственность за 100 миллионов вьетнамцев. Сегодняшнее поколение не берет то, что может, из соображений выживания. Новые правила ЕС помогут нам укрепить нашу ответственность перед миром. Зеленый рост – это отношение, а не лозунг».

Генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии (ЕК) Флорика Финк-Хойер выразила приверженность ЕС поддержке Вькетнаму в “зеленом” росту. (Фото: ВИА)

Также на этой конференции Флорика Финк-Хойер – генеральный директор Департамента окружающей среды Европейской комиссии (ЕК) выразила приверженность ЕС поддержке устойчивого развития Вьетнама для решения экологических проблем, способствуя «процветанию вьетнамского народа, а также сохранению уникального природного наследия азиатской нации».

Министр Ле Минь Хоан попросил фермеров уделить первоочередное внимание защите лесов во время своего визита в древний чайный сад Шуойжанг в Йенбай. (Фото: ВИА)

Нгуен До Ань Туан, директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, заявил, что Вьетнаму необходимо строго соблюдать требования ЕС, поскольку это важный рынок, особенно для кофе Вьетнама.

Молодежь сажает деревья, вносит свой вклад в защиту окружающей среды, восстановление источников воды и создание зеленых, чистых и красивых ландшафтов. (Фото: baotainguyenmoitruong.vn)

В настоящее время во Вьетнаме действует Национальный план действий для вьетнамского сельскохозяйственного сектора, чтобы соответствовать EUDR, и большинство основных товаров уже соответствуют стандартам EUDR. Соответственно, в частности кофе имеет 70% площади посадки, не связанной с лесом, изделия из каучука и дерева имеют свои собственные сертификаты устойчивого производства.

Лесники уезда Виньтхань, Биньдинь, патрулировали и охраняли лес. (Фото: ВИА)

По словам Чан Куинь Чи, регионального директора программы в Азии «Устойчивое развитие ландшафта», Организация инициативы по устойчивой торговле (IDH), требование ЕС в отношении прослеживаемости продукции до сада приведет к увеличению затрат для предприятий на управление, хранение и транспортировку

Производство каучука в Центральном нагорье. Вьетнам сосредоточится на разработке более устойчивых, экологически чистых и конкурентоспособных экспортных сельскохозяйственных продуктов. (Фото: nongnghiep.vn)

Министерства, секторы и населенные пункты Вьетнама объединились, чтобы создать базу данных, облегчающую отслеживание кофе из сада. (Фото: vtv.vn)

Нгуен До Ань Туан, директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, призвал сельскохозяйственные предприятия создавать информационные данные и предоставлять информацию для выполнения требований экспортных стандартов Европы. (Фото ВИА)

Нгуен До Ань Туан подчеркнул, что предприятия и ассоциации должны иметь четкое представление об этом вопросе и в то же время разработать руководящий процесс, особенно в отношении того, как создавать информационные данные и предоставлять информацию. Благодаря этим базам данных предприятия смогут сократить расходы на создание кода зоны посадки и отслеживания продуктов. Для этого будет необходимо сотрудничество между всеми сторонами: государством, бизнесом и фермерами при поддержке отечественных и зарубежных организаций развития.

Туан сказал, что Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей работало с Европейским Союзом над лоббированием ЕС с целью разработки программы поддержки производственно-сбытовых цепочек сельскохозяйственного сектора Вьетнама, которые, как ожидается, будут затронуты этим Регламентом. В дополнение к своему обязательству поддержать лесную промышленность Вьетнама в период 2023-2027 годов в рамках программы, направленной на сокращение или предотвращение обезлесения и борьбу с деградацией лесов путем усиления мер охраны, восстановления и устойчивому управлению лесами, ЕС намерен продолжать осуществлять другую программу поддержки отраслей для повышения потенциала, отвечающего требованиям Регламента.

Соблюдение правил EUDR станет еще одним шагом в усилиях Вьетнама по реагированию на изменение климата, защите окружающей среды и экономическому развитию. Выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), которая проходит в Великобритании в конце 2021 года, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам «не торгует окружающей средой ради роста»./.

Силы охраны леса при Правлении национального парка Лого-Самат осматривает деревья в приграничной зоне, граничащей с Камбоджей. Вьетнам полон решимости не жертвовать природной средой ради экономического развития. (Фото: ВИА)