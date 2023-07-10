全球最低企业税：越南促进政策改革和融入国际的机遇

自2024年1月1日起，15%全球最低企业税收政策将正式生效。图自www.freiheit.org

按计划，自2024年1月1日起，15%全球最低企业税收政策将正式生效。随着全球最低企业税的实施，越南依靠企业所得税优惠以及进口税减免、土地使用和土地租赁税减免等其他优惠措施来吸引投资的政策将不再具有吸引力。

采用全球低税率规则将为完善法律政策、大力改革营商投资环境等创造机会。图自vietnamfinance.vn

全球最低企业税由经济合作与发展组织（OECD）发起。其中，营业收入达到或超过7.5亿欧元（约合59.2亿人民币）的企业缴纳的最低税率为15%。许多经合组织成员国已宣布将从2024年初开始实施这一新税收政策。

全球最低企业税（第二支柱）是税基侵蚀与利润转移行动计划(BEPS)的一部分，该计划有142个成员。越南于2017年成为BEPS论坛第100个成员国。较早加入BEPS意味着越南准备好参加吸引外资新平台的新竞争环境。

较早加入BEPS意味着越南准备好参加吸引外资新平台的新竞争环境。图自互联网

截至目前，欧盟大部分国家和瑞士、英国、韩国、日本、新加坡、印度尼西亚、中国香港、澳大利亚等国家已宣布将于2024 年初开始实施15%全球最低企业税政策。

为在越南实施全球最低企业税政策，在越南国会和政府的指导下，各部委和行业正在落实相关方案，制定和发布实施细则。

在越南第十五届国会第五次会议上，多位国会代表已就由经合组织提倡的全球低税率政策的便利和挑战提出意见。图自越通社

据统计，目前各经济区、工业园区内注册资本在1亿美元以上的加工制造业项目约有335个，其正在享受低于15%的企业所得税优惠。其中值得一提的是三星、英特尔、LG、博世、夏普、松下、富士康等高科技企业，这些项目的注册资本总额占越南FDI总额的近30%，达约1313亿美元，其可能会受到全球最低税的影响。

目前各经济区、工业园区内注册资本在1亿美元以上的加工制造业项目约有335个，其正在享受低于15%的企业所得税优惠。图自互联网

因此，如果在越南尚未准备好应对方案的情况下实行全球最低税率，越南正在实施的企业所得税等优惠待遇带来的利益将不再存在，影响到越南市场吸引外资方面的竞争优势。

越南财政战略与政策研究所副所长黎氏垂云。图自互联网

越南财政战略与政策研究所副所长黎氏垂云表示，越南的优势在于税率低，比如以前企业所得税为32%，但已经逐渐降至28~25%，现为20%。对于外资项目，这种优惠力度更大，比如在15年内实施5%、10%的税收优惠，或有限期的免税或减税等。

黎氏垂云表示，15%最低税率一旦实施，会影响越南对外资的吸引力，特别是正在享受优惠的大型企业。

外国投资企业协会副主席阮文全表示，除了土地方面的优惠和创造有利的法律走廊之外，越南吸引外资的有效工具一直以来还是税收优惠。

提升竞争力的积极信号

据越南财政部的统计数据显示，目前， 1015家外资企业是征收全球最低税的对象，占正在越南投资兴业的外资企业总数的4.5%。其中，有超过70家企业可能受到2024年起全球最低税的影响。

越南财政部长胡德福。图自越通社

越南财政部长胡德福表示，如果母公司国家实施全球最低税，那些国家将在2024年征收额外税差，估计超过12万亿越盾（约合37.1亿人民币）。 届时，越南的税收优惠政策将不再发挥作用，因此对保持越南投资环境的竞争力构成挑战。

目前，越南有335个注册资本超过1亿美元的从事加工制造领域的外资项目，其正在享受低于15%的企业所得税优惠。

目前， 1015家外资企业是征收全球最低税的对象，占正在越南投资兴业的外资企业总数的4.5%。图自互联网

统计总局前局长——经济专家阮碧林博士表示，如果越南不实行全球最低税政策，那么在越南的FDI企业也不会受益，因为额外税差将被母公司国家的政府收取。

面对这种情况，阮碧林表示，FDI企业不会考虑越南政府是否实施全球最低税，他们愿意按15%的税率缴纳企业所得税，但会建议越南政府出台其他优惠政策。

统计总局前局长——经济专家阮碧林博士。图自越通社

他认为，政府应采取积极、主动、紧迫，国会应陪同政府审议、修改法律法规；根据越南政策和财务实力制定和实施有关全球最低税的政策和解决方案，确保符合越南新的税收规定和吸引外资政策。

越南计划与投资部副部长阮氏碧玉表示，2021-2030年期间越南对外投资合作战略重点是有针对性地吸引外资，根据全球和区域背景选择合适的投资区域、市场和合作伙伴，同时减少对高风险和潜在争议市场的依赖。该战略还本着利益和谐、风险共担的精神，在对外投资合作活动中确保投资者与国家和人民利益平衡等。

实施全球最低税的承诺可能会带来压力，但重要的是创造机会并推动越南按照国际惯例和标准改革和完善税收系统的法律框架，从而建立信任机制，推进融入国际进程，提高越南在国际舞台上的经济地位。（完）