ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕВРАЩАЕТ КУЛЬТУРУ В «МЯГКУЮ СИЛУ» УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА

Туристы запускают фонари вместе с вьетнамскими детьми в Хойане, Дананг. Фото: tuyengiao.vn

Цифровая трансформация считается неизбежным трендом, насущным требованием. Не отставая от этой тенденции, Министерство культуры, спорта и туризма вскоре приступило к синхронному цифровому переходу от политики к действиям, чтобы создавать прорывные решения в этой области.

Формирование и развитие цифровой культуры

Политбюро издало Резолюцию 52-NQ/TW, подчеркивающую настоятельную необходимость ускорения процесса цифровой трансформации, премьер-министр решил создать Национальный комитет по цифровой трансформации, тем самым цифровая трансформация стала срочным требованием во всех аспектах.

Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, глава руководящего комитета министерства по цифровой трансформации, подписал и обнародовал Программу цифровой трансформации отрасли до 2025 г. с ориентацией до 2030 года, с целью коренного и всестороннего обновления управленческой и административной деятельности Министерства и повышения качества обслуживания населения и бизнеса; построения и развития цифровой культуры, способствуя формированию поколения цифровых граждан для будущего цифровой экономики и цифрового общества.

Правительство одобрило многие программы цифровой трансформации Министерства, такие как: Программа оцифровки культурных наследий Вьетнама в период 2021-2030 гг., Программа цифровой трансформации библиотечной индустрии до 2025 г., ориентация на 2030 г., проект «Оцифровка фестивальных данных» во Вьетнаме период 2021-2025 гг., проект «Центр онлайн-кинопроката». В частности, в условиях эпидемии COVID-19 культурная и художественная деятельность больше развила тенденцию к переходу в цифровую среду. Многие внеаудиторные арт-шоу широко распространяются через онлайн-платформы и социальные сети, которые показывают высокую эффективность.

Вьетнам скоро будет иметь национальную базу данных по культурному наследию, основанную на цифровых технологиях. Фото bvhttdl.gov.vn

В настоящее время у Министерства культуры, спорта и туризма есть три основных проекта по цифровой трансформации, включая систему для построения цифровой платформы по вертикальной оси и создания инфраструктуры для хранения серверных систем, которая считается «сердцем» цифровых данных министерства. Кроме того, у Министерства также есть проекты по оцифровке культурных наследий и проекты цифровой трансформации в индустрии туризма, чтобы с помощью цифровой трансформации и цифровых технологий предоставлять качественные услуги и культурный и туристический опыт как для местных, так и для иностранных туристов.

Что касается аргумента о цифровой трансформации сектора культуры, спорта и туризма, заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Хи Зунг предложил отдать приоритет внедрению общих цифровых платформ в рамках всей отрасли, всей страны. В частности, премьер-министр определил три важные цифровые платформы в национальных программах и стратегиях, а также в плане до 2022 года Национального комитета по цифровой трансформации, в том числе: цифровая платформа для туристического бизнеса и управления, цифровая платформа туристических данных и платформа многомерного моделирования для развития цифрового музея.

Вьетнам разрабатывает платформу цифровых данных для туризма и платформу многомерного моделирования для создания цифрового музея. Фото: baovanhoa.vn

Цифровая трансформация помогает общественности лучше понять ценности наследия

По словам Хуинь Фыонг Лан из Института охраны памятников Министерства культуры, спорта и туризма: «Применение информационных технологий и цифровой трансформации, расширяющее применение научных и технологических достижений для сохранения памятников очень нужны, являются мостом, который приближает памятники к сообществу, активно способствуя процессу сохранения памятников, сохранения и популяризации культурных ценностей, включения культурного наследия в туристические продукты, социально-экономическое развитие».

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 4.000 реликвий национального уровня и 9.000 реликвий провинциального уровня, а также более 300 объектов нематериального культурного наследия национального уровня. Многие памятники, особенно крупные, успешно применяют цифровые технологии в деятельности по объяснению, представлению и популяризации ценностей наследия, предоставляя посетителям множество новых впечатлений.

Многие населенные пункты также начали осуществлять цифровую трансформацию, применяя технологию 3D-оцифровки в управлении, эксплуатации, продвижении и продвижении ценностей наследия. Например, Центр сохранения памятников Хюэ развертывает приложение гида «Памятники Хюэ», технология виртуальной реальности VR3D позволяет осмотреть достопримечательности Императорской цитадели Тханглонг или оцифровать документы на языке Хан Ном и материалы, собранные в реликвиях.

Иностранные туристы посещают исторические места. Фото: baovanhoa.vn

Хуинь Фыонг Лан поделилась, что в мире технология виртуальной реальности применяется во многих областях сохранения памятников, особенно в реконструкции и реставрации памятников и ландшафтов, что не является чем-то новым. В последнее время исследования и строительство модели восстановления дворца Киньтхиен (Императорская цитадель Тханглонг) для реставрационных работ также привлекли большое внимание.

Институт охраны памятников оцифровал реликвии, сосредоточив внимание на оцифровке данных, связанных с памятниками и сохранением реликвий, а также на 2D- и 3D-оцифровке некоторых типичных памятников. Эта система баз данных была опубликована на веб-сайте Цифрового банка данных по памятникам и охране памятников с данными о 4000 реликвиях, что привлекло к доступу большое количество участников.

Институт охраны памятников оцифровал реликвии, сосредоточив внимание на оцифровке данных, связанных с памятниками и сохранением реликвий, а также на 2D- и 3D-оцифровке некоторых типичных памятников. Фото Министерства культуры, спорта и туризма

В туризме также сильно идет цифровая трансформация. Единая и синхронная экосистема цифровой трансформации во всей отрасли постепенно формируется на основе основных цифровых платформ Национальной администрации туризма Вьетнама: система базы данных по туризму Вьетнама; платформа для туристического бизнеса и администрации; мультисервисная платформа Vietnam Travel; вьетнамская карта – смарт-карта для путешествий и многие другие технологические продукты для поддержки туристического бизнеса и управления.

Приложение Vietnam Travel, разработанное Национальной администрацией туризма. Скриншоты

Vietnam Travel — это основное приложение, объединяющее множество утилит для поддержки туристов во время их путешествия. В частности, функция оказания помощи посетителям в размышлениях о качестве обслуживания – это содержание программы сотрудничества между Национальной администрацией туризма Вьетнама и Генеральным департаментом управления рынком (Министерство промышленности и торговли) для обеспечения интересов туристов.

Viet Card – смарт-карта для путешествий, продукт сотрудничества между Национальной администрацией туризма Вьетнама и Департаментом электронной коммерции и цифровой экономики (Министерство промышленности и торговли), помогающий туристам совершать транзакции и осуществлять безналичные платежи в туристической деятельности – популярная тенденция, а также общая политика правительства.

При правильной стратегии культурного развития, применении современных цифровых технологий и совершенствовании соответствующих культурных институтов и политики культура действительно станет важным эндогенным ресурсом — «мягкой силой» в процессе устойчивого развития Вьетнама./.

Представление, сочетающее культурные и исторические ценности, на фестивале в Хюэ. (Фото: baovanhoa.vn)



Там Ханг Корреспондент ВИА