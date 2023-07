LA tRANSFORMATION nUMÉRIQUE fAIT DE LA cULTURE uNE “pUISSANCE dOUCE” dU dÉVELOPPEMENT DURABLE

Des touristes étrangers lâchent des lanternes avec des enfants vietnamiens à Hôi An . Photo: tuyengiao.vn

La transformation numérique est considérée comme une tendance inévitable, une exigence urgente. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s’est rapidement lancé dans une transformation numérique allant de la politique à l’action, afin de créer des solutions de percée dans ce domaine.

Construction et développement d’une culture numérique

Dans le sillage de la résolution n°52-NQ/TW du Politburo soulignant l’impératif d’accélérer le processus de transformation numérique, et de la création, par décision du Premier ministre, d’un Comité national sur la transformation numérique, la transformation numérique est devenue une politique et s’impose comme un imparatif à tous les égards..

Pour servir le développement de l’e-gouvernement vers le gouvernement numérique, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung, chef du Comité de pilotage de la transformation numérique du ministère, a signé et promulgué le programme de transformation numérique du secteur d’ici 2025, avec une orientation jusqu’en 2030m contribuant à la formation d’une génération de citoyens numériques dans la perspective de l’économie numérique et de la société numérique.

De nombreux programmes de transformation numérique du ministère ont été approuvés par le gouvernement tels que le Programme de numérisation du patrimoine culturel du Vietnam dans la période 2021-2030, le Programme de transformation numérique de la filière bibliothèque d’ici 2025, avec une orientation jusqu’en 2030, le Projet “Numérisation des données des festivals au Vietnam” pour la période 2021-2025, le Projet “Centre de distribution de films en ligne”.. En particulier, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les activités culturelles et artistiques ont tendance à basculer vers un environnement numérique. De nombreux spectacles sans public sont largement diffusées via des plateformes en ligne et des réseaux sociaux.

Le Vietnam disposera bientôt d’une base de données nationale sur le patrimoine culturel. Photo: bvhttdl.gov.vn

Actuellement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a trois projets principaux sur la transformation numérique, y compris un système de plateformes numériques construites à axe vertical et d’infrastructures de stockage des serveurs, considéré comme le “cœur” des données numériques du ministère. En outre, le ministère a également des projets sur la numérisation des patrimoines culturels et des projets de transformation numérique dans l’industrie du tourisme pour fournir, au moyen de la transformation numérique et de la technologie numérique, de meilleurs services et des expériences culturelles et touristiques aux touristes nationaux comme étrangers.

Le ministère de l’Information et de la Communication n’est pas en reste. Son vice-ministre Nguyên Huy Dung a suggéré que la priorité soit donnée à la mise en place de plateformes numériques partagées au sein du secteur, à l’échelle nationale. En particulier, trois plateformes numériques importantes ont été introduites par le Premier ministre dans les programmes et stratégies nationaux et dans le plan de 2022 du Comité national de transformation numérique : Plateforme numérique pour l’administration et le commerce du tourisme, Plateforme de données numériques sur le tourisme et Plateforme de modélisation multidimensionnelle pour développement du musée numérique.

Le Vietnam développe une plateforme de données numériques sur le tourisme et une plateforme de modélisation multidimensionnelle pour le développement de musées numériques. Photo: baovanhoa.vn

La transformation numérique pour mieux comprendre les valeurs patrimoniales

“L’application des technologies de l’information et de la transformation numérique, le renforcement de l’application des progrès scientifiques et technologiques dans la conservation des monuments sont très nécessaires pour rapprocher les monuments à la communauté, contribuant activement au processus de conservation et de promotion des valeurs culturelles, transformant les patrimoines culturels en produits touristiques au service du développement socio-économique”, a indiqué Huynh Phuong Lan, de l’Institut de la conservation des monuments, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Actuellement, le Vietnam compte plus de 4.000 monuments classés au niveau national et 9.000 autres au niveau provincial, ainsi que plus de 300 patrimoines culturels immatériels au niveau national. De nombreux monuments, en particulier les grands, ont bien appliqué la technologie numérique dans les activités de présentation et de promotion des valeurs patrimoniales, apportant de nombreuses nouvelles expériences aux visiteurs.

De nombreuses localités ont également mis en œuvre la transformation numérique, en appliquant la technologie 3D dans la gestion, l’exploitation, la promotion des valeurs patrimoniales. Par exemple, une application de guide touristique “Di tích Huê” (Monuments de Huê) lancée par le Centre de conservation des monuments de Huê, la technologie de réalité virtuelle VR3D appliquée dans la citadelle impériale de Thang Long, ou encore la numérisation des archives et documents en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) collectés dans les monuments.

Les touristes étrangers visitent des vestiges historiques.. Photo: baovanhoa.vn

Huynh Phuong Lan a partagé que, dans le monde, la technologie de réalité virtuelle a été appliquée dans de nombreux domaines de la conservation des monuments, en particulier dans la reconstruction et la restauration des monuments et des paysages. Récemment, la recherche et la construction d’un modèle de restauration du palais Kinh Thiên de la citadelle royale de Thang Long au service des travaux de restauration ont également attiré beaucoup d’attention.

L’Institut de la conservation des monuments a numérisé les monuments importants. Ce système de base de données a été publié sur le site Web de la Banque de données numériques pour les monuments et la conservation des monuments, avec des données de 4.000 monuments.

L’Institut de la conservation des monuments a numérisé les monuments importants. Photo: ministère de la Culture, des Sports et du tourisme

Le tourisme est également un secteur en pleine transformation numérique. Un écosystème de transformation numérique unifié et synchrone dans l’ensemble du secteur se forme progressivement sur la base des plateformes numériques essentielles de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.. Nổi bật là: hệ thống cơ sở dữ liệu Du lịch Việt Nam; nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch; nền tảng đa dịch vụ Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel; Thẻ Việt – Thẻ du lịch thông minh và nhiều sản phẩm công nghệ khác hỗ trợ công tác quản lý và kinh doanh du lịch.

La plateforme multiservices Du lich Viêt Nam – Vietnam Travel de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam

La plateforme multiservices Du lich Viêt Nam – Vietnam Travel est l’application principale qui intègre de nombreuses fonctionnalités pour accompagner les touristes pendant leur voyage, y compris celle aidant les visiteurs à commenter sur la qualité des services – un contenu du programme de coopération entre l’Administration nationale du tourisme du Vietnam et la Direction de surveillance du marché du Vietnam relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Viet Card, une carte de voyage intelligente, produit de la coopération entre l’Administration nationale du tourisme du Vietnam et l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, aide les touristes à effectuer des transactions et des paiements sans numéraire dans les activités touristiques.

Avec une bonne stratégie de développement culturel, l’application de la technologie numérique moderne et le perfectionnement d’institutions et de politiques culturelles appropriées, la culture deviendra véritablement une ressource endogène importante, une “puissance douce” dans le processus de développement durable au Vietnam../.

Un numéros artistique lors d’un festival à Huê. Photo: baovanhoa.vn