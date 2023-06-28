顺化文化遗产融入世界30周年的历程

6月17日晚，承天顺化省人民委员会在顺化市午门举行顺化古都遗迹群被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录30周年暨越南宫廷雅乐被列入世界文化遗产名录20周年庆祝活动。图自越通社

三十年前，越南第一个物质文化遗产——顺化古都遗迹群获联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。此后，顺化遗产群的管理保护和宣传推广工作得到地方各级部门和社会各界的高度重视，许多建筑遗产和艺术作品得到保护与修复，为顺化文化与世界接轨，为当地社会经济发展奠定了坚实的基础。

越南第一个获列入世界遗产名录的遗迹

从1802年至1945年的发展历程中，越南最后一个封建王朝——阮朝为后人留下了无数的庞大遗迹群系统，但由于战争和极端天气的影响，这些遗迹严重受损。

原顺化古都遗迹保护中心主任蔡功元回忆道：“在战争期间，顺化城堡是炸弹袭击的主要目标，许多古老建筑被摧毁。战后留下的300多处古建筑均受到不同程度的损坏。国家刚刚脱离战火，投入文物保护工作的资源有限，顺化许多文物面临被破坏的危机。

资料图：1968年被美空军空炸的顺化内城区。图自越通社

1981年，时任联合国教科文组织总干事阿马杜·马赫塔尔（Amadou Mahtar M’Bow）在一次访问顺化后，发出了拯救顺化文化遗产的号召。为响应他的号召，一场支持顺化古都颇具规模的国际运动得到举行，逐渐改变了人们对遗产的看法。1982年，顺化历史文化遗迹管理公司成立，后来更名为顺化古都遗迹保护中心，标志着顺化文化遗产保护工作迈出的一大步。

据蔡功元先生介绍，将顺化古都遗迹群列入世界文化遗产的旅程始于1990年。当时，承天顺化省领导在会见已故政府总理武文杰时，建议政府建立顺化遗迹群规划档案，旨在保护和提高遗迹群的文化价值，同时建立申请联合国教科文组织将顺化古都列入世界文化遗产名录的档案，分区保护等。上述提议均得到武文杰总理的批准。

游客参观顺化历史建筑群。图自越通社

1992-1993年，在顺化古都遗迹保护中心的不懈努力和联合国教科文组织专家和有关部门的大力支持和指导下，承天顺化省完成了顺化古都遗迹群档案，并提交给联合国教科文组织世界遗产委员会审议。1993年12月11日，顺化古都遗迹群正式被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，成为越南第一个获此殊荣的遗产。

截至目前，承天顺化省被联合国教科文组织列入世界文化遗产的有5个，包括顺化古都遗迹群(1993)、宫廷雅乐 (2003)、阮朝木版(2009)、阮朝朱本 (2014) 和顺化宫廷建筑中的诗文 (2016)。

承天顺化省被联合国教科文组织列入世界文化遗产。图自越通社

越南努力保护遗产

自顺化古都遗迹群被列入世界文化遗产之日起，30年来，顺化古都遗迹保护中心不断推进遗迹修复和保护工作，成效显著。

经政府批准，顺化古都遗迹保护中心实施了“顺化古都遗迹价值保护和弘扬规划提案”（1996年~2010年），投资总额为7200亿越盾，主要任务是保护和修复80多处建筑工程。该中心还实施了“顺化古都遗迹价值保护和发扬规划调整提案”（2010年~2020年），投资总额超过2.3万亿越盾，主要任务是修复、美化170多个工程项目。此外，2018年，政府总理批准了顺化古都遗迹群中的“顺化城堡I区场地清理和居民安置提案”。目前该提案正在进入第二阶段。

位于紫禁城的建中殿于2019年获维修并将于2023年8月完成。图自越通社

顺化古都遗迹保护中心副主任潘文俊表示，顺化文化遗产在列入世界文化遗产30年后，得到了逐步复兴，一个历史悠久的古都风貌逐步恢复。据联合国教科文组织，顺化古都遗迹保护工作正在进入稳定和可持续发展阶段，成为承天顺化省乃至越南中部地区经济社会发展的重要杠杆。

复兴与可持续发展

在国际社会的大力支持下，越南积极采取措施，为遗产保护和弘扬工作创造资源，形成丰富的旅游产品，使顺化遗产成为颇具吸引力的旅游目的地。

加强国际合作保护与弘扬顺化文化遗产价值。图自越通社

2020年，游客“冲喜”顺化皇城遗产。图自互联网

为了促进承天顺化省发展成为国家乃至全球文化旅游中心和“遗产城”，顺化古都遗迹保护中心正在制定《到2030年和远景展望到2050年顺化古都遗迹群修复与保护规划》，预计2023年9月提交越南文体旅游部审议，政府总理批准。



联合国教科文组织驻越南代表克里斯蒂安·曼哈特（Christian Manhart）表示，越南顺化古都遗迹群的保护与修复工作需要定期进行，以巩固30年来所取得的成果，并有效提高遗迹的价值。（完）

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