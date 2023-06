HO CHI MINH-VILLE : CRÉER DE NOUVEAUX AVANTAGES, ATTIRER DES INVESTISSEURS STRATÉGIQUES

Vision jusqu’en 2045 : Ho Chi Minh-Ville deviendra un centre économique, financier et de services de l’Asie. Photo baochinhphu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Face à la situation où les flux d’investissements étrangers à Ho Chi Minh-Ville ralentissent, le nombre de nouveaux projets et leur envergure diminuent, l’autorité de la ville mène des efforts pour créer de nouveaux avantages pour restaurer l’attractivité pour les investisseurs stratégiques.

Le Parc de haute technologie de Saigon (SHTP – Saigon Hi-Tech Park) a réalisé une valeur d’exportation de 23 milliards de dollars en 2022. Photo : VNA

Selon les données de l’Agence des investissements étrangers, ministère du Plan et de l’Investissement, en 2022, Ho Chi Minh-Ville a attiré plus de 4,33 milliards de dollars, se classant première au pays en attraction des investissements directs étrangers (IDE).

Cependant, les IDE dans la ville ont tendance à diminuer cette année, les IDE au cours des cinq premiers mois de l’année n’atteignant que 1,14 milliard de dollars, en baisse de 13,5% sur la même période.

Selon les données de l’Agence des investissements étrangers, ministère du Plan et de l’Investissement, en 2022, Ho Chi Minh-Ville a attiré plus de 4,33 milliards de dollars, se classant première au pays en attraction des investissements directs étrangers (IDE). Photo : VNA



Nguyen Tu Anh, chef du Département des affaires générales de la Commission centrale de l’économie du Parti a analysé : “Les entrées d’IDE ont tendance à diminuer à l’échelle mondiale depuis 2018, y compris le Vietnam. La baisse des IDE et la tendance de sortir des IDE de l’Asie expliquent en partie le fait que l’attrait des IDE pour le Vietnam en général, et Ho Chi Minh-Ville en particulier diminue aussi. Selon lui, la tendance se poursuivra en raison des fluctuations géopolitiques et de l’impôt minimum mondial.

Ho Chi Minh-Ville mène des efforts pour créer de nouveaux avantages pour restaurer l’attractivité pour les investisseurs stratégiques. Photo : baodautu.vn

De plus, Ho Chi Minh-Ville doit rivaliser avec d’autres localités dans la course pour attirer les IDE, notamment au regard de l’indice de compétitivité provinciale (PCI). La ville n’est plus dans le top 10 depuis de nombreuses années, et même, en 2022, la ville a perdu 13 places, se classant à la 27e position parmi les 63 villes et provinces.

Ho Chi Minh-Ville est également désavantagée par rapport à d’autres localités en termes de facteurs de développement durable. Les grandes entreprises mettent de plus en plus l’accent sur les critères de durabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le choix des endroits pour investir.

Pendant ce temps, la ville ne se classe que 49e parmi les 63 localités du pays en termes de “Green Index”, selon le tableau d’évaluation écologique (PGI) récemment annoncé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam..

Des experts nationaux et étrangers ont discuté de «l’amélioration de l’environnement d’investissement pour promouvoir des activités d’investissement sûr” lors d’une conférence tenue à Ho Chi Minh-Ville en septembre 2022. Photo : journal Công Thương



Outre les problèmes d’infrastructure, les insuffisances du mécanisme et son application ont également un impact significatif sur la capacité d’attirer les IDE.

Face à de nombreux défis, les experts ont également déclaré que Ho Chi Minh-Ville avait encore la possibilité d’attirer des investissements si les zones clés sont clairement identifiées.

Des entreprises de Ho Chi Minh-Ville utilisent de l’énergie solaire et éolienne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’orienter vers une économie verte à faible émission de carbone. Photo : baodautu.vn

Ngo Nghi Cuong, directeur de C+, expert expérimenté dans le conseil aux investisseurs étrangers, a estimé que la pandémie de COVID-19, les conflits militaires et les tensions commerciales entre les grandes économies pousse de plus en plus les investisseurs vers des zones à situation sociopolitique stable. C’est l’avantage du Vietnam en général et de Ho Chi Minh-Ville, en particulier.



Une autre opportunité pour Ho Chi Minh-Ville provient d’une politique d’impôt minimum mondial qui fait perdre l’attractivité des pays ayant auparavant attiré les investissements par l’exonération fiscale.

Le Service du plan et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville a déclaré qu’il développait un projet pour attirer les IDE au cours de la période 2023-2025 avec une vision jusqu’en 2030, s’orientant vers les investisseurs stratégiques.

Ho Chi Minh-Ville accorde également la priorité à l’économie numérique, au développement de base de la technologie 4.0, à la microélectronique, aux semi-conducteurs et aux technologies de l’information, à la technologie numérique, à la nanotechnologie, à l’automatisation, au mécanique de précision, aux produits pharmaceutiques, à l’industrie biologique. Photo : congthuong.vn

Ce projet devrait attirer plus de 50 projets de haute technologie d’ici 2025, avec au moins une grande société de haute technologie avec un capital d’investissement total d’au moins trois milliards de dollars, la priorité étant donnée aux sociétés multinationales associées aux entreprises nationales.

Ho Chi Minh-Ville accorde également la priorité à l’économie numérique, au développement de base de la technologie 4.0, à la microélectronique, aux semi-conducteurs et aux technologies de l’information, à la technologie numérique, à la nanotechnologie, à l’automatisation, au mécanique de précision, aux produits pharmaceutiques, à l’industrie biologique, etc. – VNA