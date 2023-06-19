ХОШИМИН: СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ

Видение до 2045 года: Хошимин развивается наравне с крупными городами мира, становясь экономическим, финансовым и сервисным центром Азии. (Фото baochinhphu.vn)

В условиях замедления притока иностранных инвестиций в Хошимин, снижения количества новых проектов и сужения размера проектов, городские власти прилагают усилия для создания новых преимуществ для восстановления привлекательности для стратегических инвесторов.

Золотой век

Парк высоких технологий Хошимина — яркое пятно в привлечении инвестиций в развитие цифровой экономики. (Фото: ВИА)

В Хошимине находится первая в стране зона экспортной переработки (Зона экспортной обработки Тантхуан), которая также является домом для самой успешной модели парка высоких технологий в стране, когда она привлекла ведущие мировые корпорации в мире, такие как Intel, Samsung, Nidec. Intel инвестировала почти 1,5 миллиарда долларов США в завод в Парке высоких технологий Хошимина. Завод Intel Products Vietnam стал крупнейшим сборочным и испытательным заводом в сети Intel по всему миру. В 2022 году Samsung также увеличила инвестиционный капитал более чем на 841 млн долларов США в компании с ограниченной ответственностью Samsung HCMC CE Complex, доведя накопленный инвестиционный капитал до более чем 2,841 млрд долларов США.

По данным Департамента иностранных инвестиций Министерства планирования и инвестиций, в 2022 г. Хошимин привлек более 4,33 млрд долларов США, лидируя в стране по привлечению ПИИ. Тем не менее иностранные инвестиции в Хошимине в этом году имеют тенденцию к сокращению: ПИИ за первые 5 месяцев года достигли лишь 1,14 млрд долларов США, что на 13,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Хошимин фокусируется на привлечении высоких технологий в этапы с высокой добавленной стоимостью в области электронной промышленности, полупроводниковых микросхем, исследований и разработок в биоиндустрии, логистического центра. (Фото: ВИА)



Давление конкуренции

Г-н Нгуен Ту Ань, директор общего департамента Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам, проанализировал: приток ПИИ имел тенденцию к снижению в глобальном масштабе с 2018 года по настоящее время, включая во Вьетнаме. Размер глобального капитала ПИИ уменьшается и имеет тенденцию к перемещению из Азии, что отчасти объясняет снижение ПИИ во Вьетнам в целом, в Хошимин в частности, что также является проблемой для привлечения инвестиций в ближайшее время. По его словам, цепочка неблагоприятностей продолжится из-за геополитических колебаний и глобальной политики минимальных налогов, инициированной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время все 142 страны-члены, в том числе Вьетнам, уже дал согласие с политикой. В соответствии с этим налогом с начала 2024 года все крупные корпорации и компании с оборотом от 750 миллионов евро (800 миллионов долларов) должны будут платить налог в размере 15%, независимо от страны.

Чтобы привлечь инвесторов ПИИ, Вьетнам предоставляет крупным корпорациям льготные налоговые ставки ниже 15%. (Фото: baodautu.vn)

В то время Вьетнама облагает тариф в размере ниже 15% для привлечения инвесторов ПИИ. Новая глобальная минимальная налоговая ставка требует от страны контрмера, чтобы и соблюдать новые правилы игры и держать инвесторов.

Хошимину приходится конкурировать с другими населенными пунктами в гонке за привлечение ПИИ, особенно с учетом того, что городской Индекс конкурентоспособности провинций города (ИПК) уже много лет не входит в топ-10, а в 2022 году он упал на 13 позиций, до 27-го места из 63 провинций и городов.

Хошимин также находится в невыгодном положении по сравнению с другими населенными пунктами с точки зрения факторов устойчивого развития. Крупные корпорации все больше внимания уделяют критериям экологической, социальной и управленческой (ESG) устойчивости при выборе места для инвестиций. Тем временем Хошимин занимает только 49-е место из 63 провинций и городов по всей стране в «Зеленом индексе» согласно таблице оценки экологичности (PGI), недавно опубликованной Вьетнамской федерацией торговли и промышленности.

Отечественные и зарубежные специалисты обменялись и обсудили тему «Улучшение инвестиционной среды для продвижения безопасной инвестиционной деятельности в Хошимине» на конференции, сентябрь 2022 г. (Фото: Газета Công Thương)



Помимо проблем с инфраструктурой, недостатки в механизме и реализации также оказывают значительное влияние на способность города Хошимин привлекать ПИИ. Как крупнейший иностранный инвестор в Хошимине и всей стране, но представитель Сингапурской бизнес-ассоциации сказал, что сингапурским предприятиям по-прежнему пришлось тратить слишком много времени на подачу заявки на бизнес-лицензию. Время ожидания лицензии обычно занимает не менее 9 месяцев, а то и 1 год. Даже при изменении бизнес-объектов или увеличении капитала, предприятиям по-прежнему приходится работать со многими агентствами и секторами для обновления каждой информации, что занимает много времени.

Предприятия в Хошимине, использующие солнечную и ветровую энергию на крышах, будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов, развивая экологически чистую экономику с низким уровнем выбросов углерода. (Фото: baodautu.vn)

Привлечение «орлов» в сферу технологий и качественных услуг

Столкнувшись со многими проблемами, эксперты также заявили, что Хошимин имеет возможность привлекать инвестиции, если четко определит ключевые направления. Нго Нги Кыонг, директор консультативной и инвестиционной компании C+, опытный эксперт по консультированию иностранных инвесторов, прокомментировал: «Пандемия COVID-19, военные конфликты и торговая напряженность между крупными экономиками все больше подталкивает инвесторов в районы со стабильной социально-политической обстановкой, в этом преимущество Вьетнама в целом и Хошимина в частности.».

Еще одной возможностью для Хошимина может стать глобальная политика минимальных налогов, в результате которой страны, ранее привлекавшие инвестиции путем освобождения от налогов, потеряют свою привлекательность.

Город. Хошимин также уделяет приоритетное внимание привлечению инвестиции в цифровую экономику, в отрасли, развивающиеся на основе технологии 4.0, микроэлектроники, полупроводниковых и информационных технологий. (Фото: congthuong.vn)

Департамент планирования и инвестиций города Хошимин сообщил, что разрабатывает проект по привлечению ПИИ в период 2023-2025 гг. с перспективой до 2030 г., который направлен на стратегических инвесторов (с капиталом от 30.000 миллиардов донгов для обычных проектов или от 3 трлн донгов для исследовательских и инновационных проектов).

Ожидается, что к 2025 году этот проект привлечет более 50 высокотехнологичных проектов, по крайней мере, одну крупную высокотехнологичную корпорацию с общим инвестиционным капиталом не менее 3 миллиардов долларов США.

Хошимин также уделяет приоритетное внимание привлечению в цифровую экономику отраслей, развивающиеся на основе технологии 4.0 отрасли, отрасли микроэлектроники, полупроводниковых и информационных технологий, таких как ИКТ, цифровые и нанотехнологические отрасли; автоматика, точная механика, новые материалы, фармацевтика, биологическая промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство, экологические технологии и чистая энергия. Г-жа Као Тхи Фи Ван, заместитель директора Центра содействия торговле и инвестициям города Хошимин подчеркнула: в чем сейчас больше всего заинтересованы иностранные инвесторы, так это в прозрачной деловой среде, четкой и предсказуемой, легкой для понимания, редко изменяющей политике, наряду с человеческими ресурсами, технической и транспортной инфраструктурой, возможностью соединения цепочку поставок с регионом./.

Там Ханг Корреспондент ВИА