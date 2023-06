LA PÉNURIE D’EAU MENACE LES RÉSERVOIRS HYDROÉLECTRIQUES DANS LE NORD

Pour la première fois, des centrales hydroélectriques au Nord ont dû arrêter leur fonctionnement à cause du péril de l’eau. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La sécheresse entraînant une pénurie d’eau qui frappe les réservoirs hydroélectriques du Nord, causant un grand problème pour la production d’électricité dans le Nord. Ainsi, la coupure d’électricité est devenue de plus en plus grave.

L’abaissement des réservoirs

Pour la première fois, deux des trois générateurs de la centrale hydroélectrique de Thac Ba (province de Yen Bai) ont dû arrêter leur fonctionnement à cause du péril de l’eau.

Selon Nguyen Manh Cuong, directeur général adjoint de la Compagnie par actions de hydroélectricité de Thac Ba, le niveau d’eau du réservoir hydroélectrique de Thac Ba tombait à un “niveau mort” depuis le 1er juin. Comme deux générateurs de la centrale ont dû s’arrêter, le troisième ne peut que fonctionner au niveau minimum. Donc, en mai, la puissance de la centrale a seulement atteint 2 millions de kWh, soit 1/10 de celle de la même période 2022.

Thac Ba n’est pas l’unique centrale hydroélectrique à connaître une pénurie d’eau. Selon un rapport publié le 8 juin par le Département des techniques de sécurité et de l’environnement industriel, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, 11 centrales hydroélectriques à travers le pays ont dû cesser de produire de l’électricité.

Concrètement, il y a 9 réservoirs hydroélectriques connaissant au niveau des « eaux mortes » : Lai Chau, Son La, Thac Ba, Tuyen Quang, Ban Ve, Hua Na, Trung Son, Thac Mo et Tri An. De plus, il y a 11 autres qui doivent arrêter de produire de l’électricité parce que le débit et le niveau d’eau du lac ne sont pas garantis : Son La, Lai Chau, Huoi Quang, Thac Ba, Tuyen Quang, Ban Ve, Hua Na, Trung Son, Tri An, Dai Ninh, Pleikrong.

Dans le Nord, sauf Hoa Binh, la plupart des lacs sont déjà au niveau d’alerte.

L’incapacité de mobiliser de l’électricité à partir des centrales hydroélectriques a affecté la gestion et l’opération du système électrique et l’approvisionnement en électricité pour la vie quotidienne de la population, ainsi que la production des entreprises.

Selon Tran Viet Hoa, directeur de l’Autorité de régulation de l’électricité (ministère de l’Industrie et du Commerce), la capacité totale disponible du système électrique du Nord (y compris l’électricité importée) mobilisée pour répondre à la demande en électricité n’atteint que 17.500-17.900 MW (environ 59,2% de la capacité installée). Cette capacité comprend déjà environ 2.500 à 2.700 MW d’électricité transportés du Sud et du Centre au Nord.

Pendant ce temps, la demande d’électricité dans le Nord pourrait s’élever à 23.500 – 24.000 MW dans les prochains jours, à cause de forte canicule. Ainsi, le système électrique du Nord manquera d’environ 4.350 MW, soit une pénurie quotidienne entre 30,9 millions de kWh et 50,8 millions de kWh.

Seul le réservoir hydroélectrique de Hoa Binh pourrait maintenir la production d’électricité jusqu’à la mi-juin. La capacité totale non mobilisée des sources hydroélectriques du Nord s’élèvera à 5.000 MW et même 7.000 MW lorsque le niveau d’eau du réservoir restera au niveau d’alerte.

Solution immédiate : économiser de l’électricité

Ainsi, la solution importante dans l’immédiat est l’économie d’énergie. Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a récemment signé la directive n° 20/CT-TTg du Premier ministre sur le renforcement des économies d’électricité au cours de la période 2023-2025 et des années suivantes.

En conséquence, le Premier ministre a demandé qu’au cours de la période 2023 – 2025 et des années suivantes, l’ensemble du pays s’efforce d’économiser au moins 2 % de la consommation totale d’électricité chaque année, de réduire les pertes d’électricité sur l’ensemble du système électrique à moins de 6 % d’ici 2025, et diminuer la capacité de charge de pointe du système électrique national grâce à la mise en œuvre des programmes de gestion de la demande (DSM) et de réponse à la demande (DR), d’au moins 1.500 MW d’ici 2025.

Tran Dinh Nhan, directeur général du groupe Electricité du Vietnam (EVN). Photo : EVN

Tran Dinh Nhan, directeur général du groupe Electricité du Vietnam (EVN), il a partagé que jusqu’à présent, 63 villes et provinces ont mis en œuvre l’économie d’électricité. L’EVN, en coordination avec la Compagnie générale d’électricité du Nord (EVNNPC), la Compagnie générale d’électricité de Hanoï et leurs filiales dans les localités pour, régularise l’utilisation d’électricité en fonction de la situation de chaque localité.

Le 8 juin, l’EVN a envoyé un document urgent à l’EVNNPC pour la demander de calculer, d’allouer de l’électricité aux compagnies d’électricité locales, de mettre en œuvre l’économie d’électricité selon la circulaire 34 : donner la priorité à l’alimentation électrique aux consommateurs d’électricité importants, servir d’importantes activités sociopolitiques et d’autres événements approuvés par le Comité populaire provincial. -VNA.

