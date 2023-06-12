ЗАСУХА И ВЫСЫХАНИЕ ГЛАВНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ ВЫЗЫВАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА СЕВЕРЕ ВЬЕТНАМА

Глядя вниз с вершины плотины, уровень воды в водохранилище гидроэлектростанции Шонла спустился намного ниже допустимого нормального подъема уровня воды. (Фото: ВИА)

Из-за засухи уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций на севере спустился ниже уровня мертвой воды, в результате чего многие генераторы перестали работать, что привело к еще большей нехватка электроэнергии на Севере, и усугубило периодические отключения электроэнергии.

Главные водохранилища гидроэлектростанций высохли

В последние дни на гидроэлектростанции Тхакба (провинция Йенбай) больше нет сцены перелива воды, вместо этого – сухое дно. Впервые гидроэлектростанция Тхакба была вынуждена остановить работу 2 среди 3 агрегатов из-за нехватки воды.

Впервые гидроэлектростанция Тхакба была вынуждена остановить работу 2 среди 3 агрегатов из-за нехватки воды. (Фото: ВИА)

Г-н Нгуен Мань Кыонг, заместитель генерального директора Акционерного общества гидроэлектростанции Тхакба, поделился: Уровень воды в гидроэлектрохранилище Тхакба с 1 июня находится ниже уровня мертвой воды. 2 энергоблока прекратили выработку электроэнергии, 3-й энергоблок работает на минимуме, поэтому в мае выработка мощности станции составляет лишь 1/10 от аналогичного периода 2022 года (всего 2 млн кВтч, а в мае 2022 года было 20 млн кВтч).

Гидроэлектростанция Тхакба — не единственная электростанция, на которой заканчивается вода. В отчете Департамента техники безопасности и промышленной среды Минпромторга от 8 июня указано, что 11 гидроэлектростанций по всей стране прекратили выработку электроэнергии.

В частности, на уровне мертвой воды находится 9 «гидроэлектрических резервуаров», в том числе: Лайчау, Шонла, Тхакба, Туенкуанг, Банве, Хуана, Чунгшон, Тхакмо и Чи-ан. Кроме того, 11 гидроэлектростанций должны прекратить выработку электроэнергии из-за слишком слабого потока и низкого уровня воды водохранилищ, включая Шонла, Лайчау, Хуойкуанг, Тхакба, Туенкуанг, Банве, Хуана, Чунгшон, Чи-ан, Дайнинь, Плейкронг.

Недавняя суровая жара привела к тому, что уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций был близок или ниже уровня мертвой воды, что сильно повлияло на электроснабжение. На севере, за исключением водохранилища ГЭС Хоабинь, большинство озер уже находятся на уровне мертвой воды.

Пересохшая Черная река, участок через деревню Табу, община Табу, уезд Мыонгла. (Фото: ВИА)

Невозможность мобилизовать электроэнергию от гидроэлектростанций сказалась на управлении и эксплуатации энергосистемы и снабжении электроэнергией для повседневной жизни людей, а также на производстве предприятий.

Г-н Чан Вьет Хоа, директор Управления по регулированию электроэнергетики (Министерство промышленности и торговли), сказал: Общая доступная мощность северной энергосистемы (включая импортируемую электроэнергию) только на уровне 17.500-17.900MВт (около 59,2% установленной мощности). Эта мощность включает 2.500 – 2.700 МВт, передающих с Юга и центральной части Вьетнама на Север.

Между тем спрос на электроэнергию на Севере в ближайшие жаркие дни может составить 23,5-24 тыс. МВт. Таким образом, нехватка всей северной системы составялет около 4.350 МВт, а среднесуточная недостающая выработка составляет около 30,9 млн кВтч (максимальная – 50,8 млн кВтч).

Только водохранилище Хоабинь может поддерживать выработку электроэнергии еще неделю (до 12-13 июня). Суммарная немобилизованная мощность вышеупомянутых северных гидроисточников составит до 5.000 МВт и, возможно, до 7.000 МВт, когда уровень в водохранилище Хоабинь упадет ниже уровня мертвой воды.

Предварительная мера: экономное потребление электроэнергии

Электротехнический эксперт Г.С. Чан Динь Лонг сказал: «В этом году, при суровых погодных условиях, Гидрометеорологический центр прогнозирует, что наша страна будет затронута Эльнино, жара летом в стране будет суровая и сильная засуха. Из-за жаркой погоды упадет уровень воды на гидроэлектростанциях, не в состоянии удовлетворить спрос на производство электроэнергии. С другой стороны, жара увеличивает спрос на электроэнергию для охлаждения, например, для кондиционеров и вентиляторов.

Предварительная мера сейчас состоит в усилении экономного потребления электроэнергии. 8 июня Премьер-министр издал Распоряжение № 20/СТ-ТТг об усилении энергосбережения в период 2023-2025 и последующие годы.

Чан Динь Нян, генеральный директор Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN). (Фото: EVN)

Г-н Чан Динь Нян, генеральный директор Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN), поделился: На сегодняшний день 63 провинции и города развертывают Распоряжение премьер-министра. EVN и местные электрические Управления координируют работу по сокращению потребления в случае отсутствия электроэнергии в соответствии с ситуацией в каждой местности.

8 июня EVN направила срочный документ в Северную электрическую корпорацию с просьбой рассчитать и распределять мощность провинциальным электрическим компаниям, информировать принципы регулирования и сокращения мощности в соответствии с положением Циркуляра 34. То есть, отдавать приоритет важным потребителям по одобрению Народного комитета провинции, уделять первоочередное внимание электроснабжению для обслуживания важных общественно-политических мероприятий и других мероприятий в этом районе./.

Жаркая погода и засуха сильно влияют на производство и повседневную жизнь народа в Шонле. (Фото: ВИА)

Там Ханг Корреспондент ВИА