БУОНМАТХУОТ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ КАК “ВСЕМИРНЫЙ КОФЕЙНЫЙ ГОРОД”

Музей кофе мира – знаковый объект проекта Кофейного города, построенного компанией Чунгнгуен (Trung Nguyen Legend) в стремлении превратить Буонматхуот в «Всемирный кофейный город».

Благодаря восхитительному кофе, любимому мировым сообществом любителей кофе, элементам природного ландшафта, культурного, исторического и художественного наследия, город Буонматхуот, провинция Даклак, имеет все преимущества, чтобы стать «Всемирным кофейным городом».

Все начинается с политики

Город Буонматхуот имеет важное политическое и экономическое положение, является центром региона Центрального нагорья, где сочетаются элементы природного ландшафта, культурные ценности, история и искусство. Особенно местные экологические и агрономические условия придают кофе Робуста в Буонматхуот натуральное качество, превосходящее многие другие продукты стран-производителей Робусты.

Город Буонматхуот имеет важное политическое и экономическое положение, является центром Центрального нагорья, где слились воедино элементы природного ландшафта, культурные ценности, история, искусство… (Фото: baodaklak.vn)

Кроме того, город Буонматхуот также известен своими самобытными фестивалями, известными местным и иностранным туристам, такими как: фестиваль культуры Гонг, церемония поклонения водной пристани, церемония побратимства. В частности, Фестиваль кофе Буонматхуот был признан национальным фестивалем, который проводится каждые 2 года.

В духе реализации Постановления № 103/NQ-CP «О Программе действий по реализации Заключения Политбюро № 67-KL/TW от 16 декабря 2019 года о строительстве и развитии города Буонматхуот провинции Даклак до 2030 года» с перспективой до 2045 года правительство поручило Народному комитету города Буонматхуот руководить строительством «Проекта по развитию торговой марки города Буонматхуот, чтобы он стал «мировым кофейным городом», развивать экотуризм и использовать местные культурные ценности, связанные с национальными памятниками».

Процесс производства растворимого кофе на современных линиях кофейной компании Чунгнгуен (Trung Nguyen), Вьетнам.

В частности, недавно изданное поставноелние № 72/2022/QH15 Национального собрания «Апробация ряда конкретных механизмов и политик для развития города Буонматхуот, провинции Даклак» является важной вехой и предпосылкой для создания имиджа «Всемирного кофейного города».

Ву Ван Хынг, председатель Народного комитета города Буонматхуот, провинция Даклак, сказал, что Народный комитет Буонматхуота полон решимости успешно реализовать проект по развитию торговой марки города Буонматхуот во «Всемирный кофейный город», развивать экологический туризм с использованием местных культурных ценностей, связанных с национальными реликвиями, что является одним из важных направлений, предусмотренных Постановлением Правительства № 103/NQ-CP от 07.07.2020 г. о Программе действий по реализации Заключения Политбюро от 16 декабря 2019 года № 67- KL/TW о строительстве и развитии города Буонматхуот провинции Даклак до 2030 года, с перспективами до 2045 года.

Развитие бренда города Буонматхуот как «Всемирный кофейный город». (Фото: kinhtenongthon.vn)

Это новая, трудная, беспрецедентная работа в любой местности и является очень важной и мотивирующей задачей для социально-экономического развития провинции Даклак в целом и города Буонматхуот в частности.

Проект будет продвигать кофе Буонматхуот и вьетнамский кофе, а также экотуризм и уникальные культурные продукты, созданные Центральным нагорьем, помогая конкретизировать цель создания «Всемирного кофейного города».

Качество вьетнамского кофе сейчас высоко ценится на мировом рынке за стабильность и удовлетворение потребностей многих рынков. (Фото baoquocte.vn)

Участие предприятий

Ле Дык Хи, генеральный директор компании Simexco Dak Lak, крупнейшего покупателя и экспортера кофейного зерна в Даклаке, сказал, что для того, чтобы Буонматхуот стал мировым кофейным городом, необходимо сосредоточиться на глубокой переработке, чтобы превратить Буонматхуоь и Центральное нагорье в мировой центр обработки кофе. Планирование и создание промышленных кластеров здесь должно осуществляться в направлении объединения, формирования поддерживающих промышленных кластеров для привлечения отечественных и иностранных инвесторов к инвестированию в систему глубокой переработки всех видов качественного кофе в Центральном нагорье. Со стороны Государства требуется преференциальная политика в отношении земельного налога, корпоративного подоходного налога и налога на импорт оборудования, чтобы помочь отечественным предприятиям и экспортерам кофе инвестировать в заводы по глубокой переработке для повышения ценности кофе.

На открытии фестиваля кофе Буонматхуот 2023 в Ханое. (Фото: ВИА)

Кроме того, необходимо продвигать бренд и качество вьетнамского кофе. Качество вьетнамского кофе сейчас высоко ценится на мировом рынке за стабильность, удовлетворяя потребности многих рынков. Но в настоящее время цена вьетнамского кофе все еще находится под давлением из-за ограниченной узнаваемости национального бренда.

В то же время необходимо организовать конкурсы специальных кофе и высококачественного вьетнамского кофе, пригласить ведущих обжарщиков, всемирно известных экспертов. Участвовать во всех основных выставках продуктов питания и кофе, чтобы убедительно представить себя потребителям со всего мира.

Вьетнамские конкурсы по приготовлению спешиэлти кофе стали «площадкой» для баристов, где они могут показать свои техники приготовления этого нежного и волнующего напитка – кофе. (Фото: baodaklak.vn)

Руководители Simexco Dak Lak также предложили срочно построить центр обучения в сфере кофе в городе Буонматхуот, ведь это «столица» Центрального нагорья. Центр будет обеспечивать существенное обучение на всех этапах цепочки создания стоимости кофе, начиная с выбора семян, методов выращивания, предварительной обработки, переработки, обжарки, смешивания, логистики и экспортных операций, обеспечивая квалифицированную рабочую силу для удовлетворения потребностей кофейной индустрии нового времени.

По словам представителя Trung Nguyen Legend Group, коренная община, насчитывающая более 49 этнических групп с множеством культурных особенностей, разнообразным, но единым культурным пространством, местным особенным и уникальным способом обработки, всесторонней интеграции глобальной кофейной цивилизации – культуры в одном Буонматхуоте, включая римскую, османскую кофейную цивилизацию и восточную кофейную цивилизацию Дзен – являются ключевым фактором брендинга тематического города.

Город Буонматхуот должен быть спроектирован, построен и эксплуатироваться шаг за шагом и в то же время достигать «уникального – особенного – единого» уровня «Всемирного кофейного города».

По словам представителя Trung Nguyen Legend Group, пять основных столпов для того, чтобы город Буонматхуот стал «Всемирным кофейным городом», — это государственная политика, инфраструктура, человеческие ресурсы, финансы и технологии. Эти пять столпов должны получить приоритетное внимание от центральных и местных органов власти, чтобы создать прорывную основу для города Буонматхуот в частности и всего Даклака, Центрального нагорья в целом, кофейной промышленности и отрасли сельского хозяйства и услуг с добавленной стоимостью в целом./.

Там Ханг Корреспондент ВИА