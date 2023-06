LE VIETNAM AMBITIONNE DE FAIRE DE BUÔN MA THUÔT UNE “VILLE MONDIALE DU CAFÉ”

Le Musée mondial du café dans la ville de Buôn Ma Thuôt. Photo: VNA

Grâce à la saveur exquise de son café, prisée des consommateurs tant nationaux qu’étrangers, à ses paysages naturels pittoresques et ses richesses culturelles, la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre, possède tous les avantages pour devenir la “ville mondiale du café”.

Des résolutions pour ouvrir la voie

Au cœur des Hauts Plateaux du Centre, lieu de convergence des facteurs paysagers, culturels, historiques et artistiques, Buôn Ma Thuôt jouit d’une position politique et économique importante. En particulier, les conditions pédologiques et agronomiques ont conféré à son café Robusta une qualité naturelle bien supérieure par rapport à de nombreux autres pays producteurs.

Au cœur des Hauts Plateaux du Centre, lieu de convergence des facteurs paysagers, culturels, historiques et artistiques, Buôn Ma Thuôt jouit d’une position politique et économique importante. Photo: baodaklak.vn

Buôn Ma Thuôt est également connue pour ses festivals typiques connus des touristes nationaux et étrangers tels que le festival de la culture des gongs, le culte de la fontaine, la cérémonie de jumelage et surtout le Festival du café de Buôn Ma Thuôt reconnu comme festival bisannuel au niveau national.

Le gouvernement a promulgué la résolution n°103/NQ-CP sur le programme d’action pour la mise en œuvre de la conclusion n°67-KL/TW du 16 décembre 2019 du Politburo sur la construction et le développement de la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Le processus de production de café instantané de la société Trung Nguyên.

Dans cet esprit, il a chargé le Comité populaire de la ville de Buôn Ma Thuôt d’assumer la responsabilité principale pour l’élaboration du projet de développement de la marque Buôn Ma Thuôt en une “ville mondiale du café”, de développement de l’écotourisme et d’exploitation des valeurs culturelles autochtones liée aux vestiges nationaux.

Le Comité populaire de Buôn Ma Thuôt est déterminé à mener à bien le projet de développement de la marque de la ville de Buôn Ma Thuôt en une “ville mondiale du café”, un des contenus importants prévus par la résolution n°103/NQ-CP sur le Programme d’action pour la mise en œuvre de la conclusion n°67-KL/TW du 16 décembre 2019 du Politburo, a déclaré son président Vu Van Hung.

Le Vietnam ambitionne de faire de Buôn Ma Thuôt une “ville mondiale du café”. Photo: kinhtenongthon.vn

Il s’agit d’un travail nouveau, difficile et sans précédent dans n’importe quelle localité et d’une tâche très importante et motivante pour le développement socio-économique de la province de Dak Lak en général et de la ville de Buôn Ma Thuôt en particulier.

Le projet promet de promouvoir la marque du café de Buôn Ma Thuôt et le café vietnamien, l’écotourisme et les produits culturels uniques dans les Hauts Plateaux du Centre, aidant à concrétiser l’objectif de construire la ville de Buôn Ma Thuôt pour qu’elle devienne une “ville mondiale du café”.

La qualité du café vietnamien est désormais très appréciée sur le marché mondial, de qualité stable et répond aux besoins de nombreux marchés. Photo: baoquocte.vn

Les entreprises en tant que facilitatrices et accompagnatrices

Lê Duc Huy, directeur général de Simexco Dak Lak, le plus grand acheteur et exportateur de café vert de Dak Lak, a déclaré que pour que Buôn Ma Thuôt devienne une ville mondiale du café, il est nécessaire de se concentrer sur la transformation poussée, transformant Buôn Ma Thuôt en particulier et les hauts plateaux du centre en général dans le centre mondial de traitement du café.

Présentation du café au festival du café de Buôn Ma Thuôt. Photo: VNA

Il faudrait, selon lui, planifier et construire des clusters industriels dans le sens de connexion, créer des clusters industriels de soutien pour appeler les investisseurs nationaux et étrangers à investir dans un système de transformation en profondeur à partir du café de qualité et du café de spécialité dans les Hauts Plateaux du Centre.

L’État est appelé à mettre en place des politiques préférentielles en matière d’impôt foncier, d’impôt sur les sociétés et de taxe à l’importation sur les équipements pour aider les entreprises nationales et les exportateurs de café à investir dans des usines de transformation en profondeur afin d’améliorer la valeur du café.

De plus, il est nécessaire de promouvoir la marque et la qualité du café vietnamien, d’organiser des concours internationaux des cafés de spécialité et cafés de haute qualité auxquels sont invités de grands torréfacteurs et experts mondialement reconnus, de participer à tous les grands salons et expositions de l’alimentation et du café pour présenter les produits au plus grand nombre de consommateurs possible, a-t-il suggéré.

Les concours de fabrication de café de spécialité vietnamien sont devenus un “terrain de jeu” pour les baristas. Photo: baodaklak.vn

Les responsables de Simexco Dak Lak ont également proposé de construire immédiatement un centre de formation sur le café dans la ville de Buôn Ma Thuôt, la “capitale” des Hauts Plateaux du Centre, pour fournir une main-d’œuvre qualifiée à l’industrie du café dans la nouvelle période.

Cet établissement devra alors offrir une formation complète à toutes les étapes de la chaîne de valeur du café, depuis la sélection des semences, la formation à la culture, la prétransformation, la transformation, la torréfaction, le mélange, la logistique et les opérations d’exportation.

Un représentant du groupe Trung Nguyen Legend a observé que la communauté indigène avec plus de 49 groupes ethniques avec de nombreuses caractéristiques culturelles, un espace culturel uni dans la diversité ; l’originalité dans la manière de transformer et de déguster le café dans un même endroit qu’est la ville de Buôn Ma Thuôt, y compris les civilisations du café romaine, ottomane et zen sont autant de facteurs pour contruire la marque d’une ville à thème.

La ville de Buôn Ma Thuôt doit être conçue, construite et gérée pas à pas et progresser en même temps vers le niveau “Différent – Spécial – Unique” d’une “ville mondiale du café”.

À en croire le représentant du groupe Trung Nguyen Legend, les cinq piliers essentiels pour que la ville de Buôn Ma Thuôt devienne une “ville mondiale du café” sont les politiques publiques, les infrastructures, les ressources humaines, les finances et la technologie.

Ces cinq piliers doivent, selon lui, être hiérarchisés et privilégiés par les administrations du niveau central à l’échelon local pour créer des percées pour la ville de Buôn Ma Thuôt en particulier, la province de Dak Lak et les Hauts Plateaux du Centre en général, tout comme pour l’industrie du café, l’agriculture, les industries et services connexes./.